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Готується заміна SWIFT: що планує БРІКС

15.10.2024 15:30
Дарія Шуть
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росія пропонує іншим країнам БРІКС створити власну транскордонну платіжну систему замість загальнорозповсюдженої SWIFT

Готується заміна SWIFT: що планує БРІКС

Фото: freepik.com, pngwing.com

В такий спосіб рф прагне уникнути фінансових санкцій від США та інших країн, а також зменшити залежність від американського долара. Доповідь Мінфіну та Банку росії щодо цього з’явилась напередодні щорічного саміту БРІКС, що відбудеться наступного тижня.

Альтернатива SWIFT для країн БРІКС передбачає розвиток мережі комерційних банків, які можуть проводити транскордонні операції в місцевих валютах, а також встановлення прямих зв’язків між центральними банками.

План включає і створення центрів для взаємної торгівлі такими товарами, як нафта, природний газ, зерно і золото. Членами БРІКС наразі є Бразилія, росія, Індія, Китай, Південна Африка, Іран, Об’єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет.

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Серед пропозицій рф також використовувати технологію розподіленої книги (DLT) або нову багатонаціональну платформу для розрахунків за допомогою токенів.

В доповіді росіян йдеться, що нова «мультивалютна система» повинна буде «відгородити своїх учасників від будь-якого зовнішнього тиску, такого як екстериторіальні санкції». Зазначається, що інтереси США не завжди збігаються з інтересами інших учасників глобальної фінсистеми.

США та їхні союзники наклали санкції на рф після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вони заморозили іноземні активи росії та вигнали великих російських кредиторів із системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT. У відповідь рф намагається зменшити свою залежність від долара.

Проте інші країни БРІКС, які не стикаються з такими ж ускладненнями через санкції, продовжують надавати пріоритет доступу до фінансової системи, заснованої на доларах.

Нагадаємо, міжнародна система грошових переказів SWIFT наступного року планує випробувати транзакції з токенізованими активами та цифровими валютами у режимі реального часу.

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Рубрики: SWIFTВійна з РосієюСвітНовиниПлатіжні системи
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