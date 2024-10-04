SWIFT протестує транзакції з цифровими валютами

Тестування транзакцій з цифровими валютами може стати останнім кроком їхньої поступової інтеграції у глобальну фінансову систему SWIFT

Міжнародна система грошових переказів SWIFT наступного року планує випробувати транзакції з токенізованими активами та цифровими валютами у режимі реального часу.

Як розповіли представники SWIFT в коментарі Reuters, протягом кількох останніх років банки та керівники активами вивчають можливість токенізації традиційних активів, таких як облігації. Вони сподіваються, що за допомогою токенів на основі блокчейну торгівля стане швидшою, дешевшою та ефективнішою. Зокрема й завдяки виключенню посередників, які беруть участь у багатьох угодах.

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Зазначається, що наразі близько 90% центробанків світу також тестують цифрові валюти центральних банків (CBDC) — цифрові версії фіатних грошей, які полегшують торгівлю токенізованими активами. SWIFT була залучена у випробування як CBDC, так і токенізованих активів. У березні компанія оголосила про запуск нової платформи для підʼєднання CBDC до наявної фінансової системи.

«Зараз ми бачимо, що галузь прагне вийти з цієї (випробувальної) фази та побачити, як цифровий актив дійсно рухається, і щоб контрагент платив їм реальними грошима за це», – заявив Нік Керіган, керівник відділу інновацій SWIFT.

За його словами, SWIFT контрольовано перейде до цього етапу вже у 2025 році. Попри великий потенціал, роздробленість ринку стримує його, і далеко не всі ініціативи просунулися за межі внутрішніх систем банків.

Нагадаємо, раніше SWIFT оголосила, що готова перейти до реальних рішень, здатних поєднати різні форми цифрових активів і валют. В тому числі планується протестувати, як запровадити багатосторонні транзакції «поставка проти платежу» (DvP) і «платіж проти платежу» (PvP) в мережі.

Спочатку платежі будуть здійснюватися за допомогою наявних фіатних валют. Але пізніше можна буде використовувати токенізовані форми грошей, такі як CBDC, токенізовані гроші комерційних банків або регульовані стейблкоїни.

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