Перегони за випуск CBDC: які країни лідирують

У 2024 році багато держав як ніколи близькі до випуску CBDC

Концепція CBDC — скорочення від «цифрові валюти центрального банку» — існує з часів перших криптовалют, але останніми роками вона викликає значний інтерес з боку самих центральних банків.

Минулого року дослідження американського аналітичного центру Atlantic Council показало, що 130 країн активно вивчають ідею запуску цифрової, заснованої на блокчейні, версії своїх національних валют, причому майже половина з них вже перейшла до стадії розробки. Пройшов ще один рік, і кілька країн пішли далі та запустили свої офіційні CBDC.

Зручний інструмент CBDC Tracker показує, що у світі існує чотири офіційні CBDC, які працюють, причому перша з них була запущена ще у 2020 році, коли Багамські острови запровадили «піщаний долар». Уряд Багамських островів швидко запустив свій CBDC, частково у відповідь на той факт, що близько 20% населення країни не мають банківських рахунків.

Серед інших CBDC — нігерійська eNaira, якою користуються понад 13 мільйонів нігерійців, цифрова валюта Jam-Dex на Ямайці, яка була запущена в липні 2022 року, та DCash Організації Східнокарибських держав, яка дебютувала у квітні 2021 року в Антигуа і Барбуді, Домініці, Гренаді, Монтсерраті, Сент-Вінсенті та Гренадінах, Сент-Кітс і Невісі, Сент-Люсії та Сент-Люсії.

Хто може бути наступним?

Поки що жодна велика країна не запустила CBDC, тож залишається відкритим питання, яка держава зробить це першою. Наразі є низка кандидатів, які досить голосно заявляють про прогрес, якого вони досягають у цьому напрямку.

Серед них Швеція, яка є майже повністю безготівковим суспільством. Цей факт свідчить про те, що для цієї країни запуск CBDC має бути доволі тривіальним. Тамтешні урядовці вже кілька років тестують CBDC, неофіційно відому як е-Крона.

Концепція була розроблена шведським Riskbank ще у 2017 році, і вважається, що він подолав більшість технологічних викликів завдяки партнерству з провідною консалтинговою компанією в галузі ІТ-технологій Accenture.

На Близькому Сході Ізраїль, безумовно, наближається до запуску свого довгоочікуваного цифрового шекеля, який є результатом співпраці між центральним банком цієї країни та компаніями, серед яких PayPal, Fireblocks і COTI.

COTI допомагає Ізраїлю розв’язувати одну з головних проблем для CBDC — ймовірний брак приватності, надаючи рівень конфіденційності, який використовує багатосторонню обчислювальну техніку, відому як «Garbled Circuits», що забезпечує повну конфіденційність, водночас дозволяючи обробляти великі обсяги транзакцій.

Ця технологія навіть має переваги для уряду, оскільки дозволяє безпечно управляти конфіденційними податковими даними та автоматизовано впроваджувати фіскальну політику.

І ми не повинні забувати про слона в кімнаті. Китай став першою великою економікою у світі, яка запровадила пілотний проєкт CBDC, коли у 2021 році запустила e-CNY, інакше відомий як цифровий юань. Сьогодні e-CNY доступна у 29 містах по всьому Китаю, і є ознаки того, що незабаром вона з’явиться в багатьох інших містах, включаючи Гонконг.

Системою e-CNY вже користуються понад 100 мільйонів людей, і вона обробила транзакції на мільярди юанів. Проте, щодо e-CNY було висловлено багато занепокоєнь з приводу конфіденційності, оскільки Народний банк Китаю може знати деталі про залишки на гаманцях та історію транзакцій кожного користувача.

Нагадаємо, що Дональд Трамп пообіцяв заборонити запуск CBDC у США.

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За матеріалами U.Today