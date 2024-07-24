Як обиралася українська делегація на SelectUSA Investment Summit 2024 в США та що конференція дасть стартапам: інтерв’ю зі співзасновницею Ukrainian Bridge Євгенією Беспаловою

Нещодавно в Україні відбувся Cybersecurity Startups Pitch Day, на якому стартапи презентували власні продукти та технології зі сфери кібербезпеки. П’ятеро обраних переможців представлять Україну в рамкаї найбільшої інвестиційної події США SelectUSA Investment Summit 2024.

Щоб дізнатися більше про те, як обиралися стартапи для участі в Cybersecurity Startups Pitch Day, хто саме пройшов цей етап на шляху до SelectUSA Investment Summit 2024, які переваги отримають учасники глобального заходу в США, яка програма готується для українців та що робить наші стартапи конкурентними на глобальному ринку — PaySpace Magazine поспілкувалися з Євгенією Беспаловою, співзасновницею Ukrainian Bridge (неурядова платформа, яка будує мости між Україною та найбільшими інноваційними хабами світу).

Як обирались стартапи для участі в Cybersecurity Startups Pitch Day? Які основні критерії були найважливішими для суддів?

Насамперед зазначу, що основною метою проведення Cybersecurity Startups Pitch Day є допомога найперспективнішим стартапам потрапити на інвестиційний саміт SelectUSA 2024. Чому? Це наймасштабніший подібний захід у США, на який збираються задля бізнес-нетворкінгу та укладання угод тисячі інвесторів та представників бізнесу, економічних агенцій, фахівців із різних сфер тощо. Участь стартапів у сфері кібербезпеки на SelectUSA Investment Summit 2024 організовано USAID Cybersecurity Activity та Ukrainian Bridge, за підтримки UNIT.City та Американської комерційної служби.

У шортліст зареєстрованих до участі в пітчингу стартапів ми відібрали дев’ять, які відповідають таким критеріям:

розробляють інноваційний технологічний продукт або послугу;

мають головний офіс за межами Сполучених Штатів;

планують розширюватися на ринок США протягом наступних 2–3 років;

позиціонують себе як українські й мають українську юридичну особу.

А також принаймні одному з критеріїв SelectUSA:

існують на ринку менше ніж 10 років (засновані 1 січня 2014 року або пізніше);

річний дохід стартапу складає менше ніж $10 млн;

мають до 40 співробітників.

Фінал змагання відбувся 23 травня. Презентації учасників ретельно оцінювали суддівські команди, які складалися з представників державних органів, освітньої сфери, представники бізнесу та спеціалісти з кібербезпеки.

Ключовими критеріями для суддів були:

потенційність посилення стартапу після участі в SelectUSA;

перспективність отримання інвестицій;

презентаційні навички стартапів.

За ними було вибрано п’ять стартапів, що представлятимуть Україну на SelectUSA 2024.

Розкажіть більше про п’ять українських компаній, які представлятимуть Україну на саміті. Чим вони відрізняються і які інновації вони пропонують?

Команди-переможці, які цьогоріч представлятимуть Україну на найбільшій інвестиційній події США:

CyberJab (TM) — провідна платформа управління знаннями з кібербезпеки, яка допомагає організаціям ефективно управляти кіберзагрозами та захищати інформаційну інфраструктуру.

Зазначу, що їхні інноваційні підходи та передові технології вже отримали міжнародне визнання. Платформа також дозволяє швидко та ефективно впроваджувати нові методи захисту, адаптуючись до загроз, що постійно змінюються.

Особливістю команди CyberJab є прагнення безпеки, високої якості продукції, інновацій та надійності. Вони ставлять своїх клієнтів на перше місце, надаючи їм можливість вирішувати сучасні проблеми кібербезпеки за допомогою передових інструментів та рішень.

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Cyber Unit Technologies — це навчальна платформа з кібербезпеки, яка допомагає організаціям розвивати навички та знання в цій важливій сфері. Завдяки інноваційним рішенням Cyber Unit Technologies робить навчання більш ефективним та доступним. Платформа пропонує сучасні методи навчання, які дозволяють швидко оволодіти необхідними навичками для захисту від кіберзагроз.

Основні цінності цього стартапу:

якість освіти,

інновації,

доступність та надійність.

Також Cyber Unit Technologies заявляє про прагнення надавати своїм клієнтам найкращі можливості для навчання, озброюючи їх інструментами для боротьби із сучасними кіберзагрозами.

Cybrex.ai — платформа, яка використовує штучний інтелект для модерації контенту на користувацьких контент-платформах, фільтрації контенту на основі кастомізованої моделі та аналізу всіх типів інформації: тексту, відео, фотографій та аналітичних дашбордів.

Використовуючи передові технології, Cybrex.ai вважає своєю місією допомогти зробити Інтернет безпечним, захистити користувачів, зберегти репутацію брендів і створити безпечне та позитивне середовище для своїх користувачів.

LetsData — це рішення на основі штучного інтелекту, яке прогнозує комунікаційні ризики та можливості й допомагає організаціям протидіяти загрозливим інформаційним кампаніям. Команда використовує сповіщення на основі штучного інтелекту про ймовірність ризиків та потенційні можливості, безпечну систему координації реагування та візуальне представлення ключових стейкхолдерів, каналів комунікації та наративів у режимі реального часу в інтерактивному форматі звіту.

Своєю метою LetsData вважає дати можливість державним установам, бізнесу та громадянському суспільству орієнтуватися в ймовірних ризиках та використовувати ці можливості для протидії дезінформації. Компанія LetsData стала переможцем фінальної пітчингової сесії на 2023 SelectUSA Investment Summit. Тож участь у Саміті 2024 року став для них продовженням розвитку на ринку США і, сподіваюся, надалі відкриє чимало нових перспектив.

UnderDefense — це платформа кібербезпеки як послуги, яка надає послуги з комплаєнсу, MDR та автоматизації реагування на інциденти без використання коду. Компанія пропонує передові рішення безпеки, які є ефективними та доступними за ціною, забезпечуючи цілодобовий моніторинг та реагування на інциденти інформаційної безпеки.

Також стартап працює над комплексним виявленням загроз, що зменшує кількість помилкових спрацьовувань на 99 % і дозволяє зосередитися на виявленні та усуненні реальних загроз. UnderDefense повідомляють, що використовують унікальну базу даних кореляційних правил, щоб забезпечити надійну та оптимізовану систему безпеки, пристосовану до потреб кожного клієнта.

Які переваги участі у SelectUSA Investment Summit ви бачите для українських стартапів? Які можливості це відкриває для них?

Метою проведення інвестиційного саміту SelectUSA 2024 є допомога його учасникам у встановленні нових зв’язків та знаходженню можливостей для зростання завдяки інвестиціям у Сполучені Штати.

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Тож участь у події відкриває наступні перспективи:

можливість познайомитися із сотнями бізнесів, постачальників послуг, галузевих експертів та міжнародних технологічних стартапів;

поспілкуватися з представниками 50+ штатів і територій, компаніями з 80+ ринків, галузевими експертами та урядовцями, щоб укласти інвестиційні угоди;

отримати поради та інформацію від експертів із питань політики та індустрії на більш ніж 100 сесіях, які розкривають практичні інструкції з усіх питань — від розвитку робочої сили до розуміння стимулів;

встановити цінні партнерські стосунки з галузевими партнерами з усіх куточків Сполучених Штатів.

Окремі додаткові можливості відкриваються для технологічних стартапів: такі бізнеси можуть взяти участь в SelectUSA Tech — програмі, що сприяє швидшому просуванню на ринок США. А програма менторства Select Global Women in Tech призначена спеціально для жінок-підприємиць і покликана познайомити їх з екосистемою США через навчання, ком’юніті та нетворкінг.

І найголовніше, на мою думку, для українських стартапів — вкотре гучно заявити про себе на міжнародній арені та привернути увагу потенційних інвесторів до своїх продуктів та/або послуг.

Як виглядає програма саміту для українських стартапів? Чи є в них можливості для зустрічей з інвесторами та партнерами?

Звісно, ми зацікавлені в максимальному ефекті від участі представників України в події. Тому спеціально для української делегації цього року були передбачені такі активності:

⁠зустріч із Сарою Нікель, Комерційною аташе Посольства США в Україні;

зустріч української делегації із Заступницею міністра торгівлі з питань міжнародної торгівлі США Марісою Лаго та пані Послом України в США Оксаною Маркаровою;

участь у заході «Можливості для інвестицій та партнерства в технологічному секторі України», куди запрошено понад 100 представників американських бізнесів та інвестиційних фондів.

Крім цього українські стартапи, зокрема у сфері кібербезпеки, за сприянням організаторів української делегації та USAID мали В2В зустрічі з відповідними локальними фахівцями. Також вже традиційно учасники Саміту мали можливість самостійно бронювати зустрічі з представниками фондів, інвесторами, державними службовцями з окремих штатів США, тим самим налагоджуючи такі потрібні на цьому етапі розвитку бізнесу зв’язки з американською стартап-екосистемою.

Що робить наші стартапи конкурентоспроможними на міжнародному ринку?

До 2022 року Україна демонструвала позитивну динаміку розвитку екосистеми стартапів, зростаючи від 20 % до 30 % на рік. Наразі згідно із дослідженням Global Startup Ecosystem Index 2024, Україна входить до ТОП-50 країн світу та до ТОП-10 країн Східної Європи за кількістю стартапів, ступенем їхнього залучення, фінансування, кількості працівників тощо.

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Ці показники демонструють, що попри всі обставини український бізнес продовжує боротися за виживання. І хоча це досить складно, але він зростає. Ми бачимо це по тому, що він готовий інвестувати свій час, сили та ресурси в розширення та виходи на нові ринки. І звичайно, США традиційно є одним із ключових.

Уже другий рік поспіль українська делегація на SelectUSA Investment Summit є найбільшою. І це не дивно, адже Україна традиційно має багато технічних талантів, які розвивають свої бізнес-ідеї в стартапи та інноваційні продукти.

Й окремо зазначу, що наші стартапи є конкурентоспроможними насамперед завдяки нашим спеціалістам, які можуть адаптуватися до будь-яких умов. У звіті Future of IT 2023 Україну називають ІКТ-хабом, який може похвалитися високоосвіченим населенням та економічно ефективною інфраструктурою передачі даних, що є привабливою для бізнесу.

Як українські стартапи можуть продовжувати розвивати свої навички та технології у сфері кібербезпеки? Які ресурси або партнерства ви рекомендуєте?

Кібербезпека є критично важливим аспектом бізнесу, який вимагає уваги до людського фактора та важливості якісного обладнання і кваліфікованих фахівців.

Це має бути безперервний процес та невід’ємна частина бізнес-стратегії, ігнорування якої може призвести до неконкурентоспроможності. Особливо зараз, коли війна ведеться не тільки фізичними засобами, але і в кіберпросторі — і ціна недбалості може бути занадто високою.

Саме тому ми приділяємо особливу увагу стартапам у сфері кібербезпеки.

Зокрема чудовою можливістю для стартапів та бізнесів у сфері кібербезпеки є грантові програми для кібербезпекових рішень від USAID. Наприклад, «Програма з розроблення інноваційних рішень у кібербезпеці». Подача заявок на участь триватиме до 29 вересня 2024 року включно. Чи ще один грант в рамках програми «Кібербезпека критичної інфраструктури України» на пошук креативних та ефективних ініціатив і рішень, які посилять національну готовність у секторі кібербезпеки. Суми грантів варіюються від $20 тис. до $150 тис. Дедлайн подачі заявок — 31 грудня 2024 року.

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