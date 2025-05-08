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Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта

08.05.2025 14:40
Микола Деркач
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Які країни сьогодні вважаються найбільш привабливими для інвестування у нерухомість і чому саме ці ринки? Яку дохідність від таких інвестицій варто очікувати? Як не натрапити на «підводні камені» та як вкласти гроші правильно? Щоб розібратися з цими питаннями ми звернулися до експерта — Сергія Стьопи, Co-Founder & CEO Stronghold Investment Fund

Сергій Стьопа, Co-Founder & CEO Stronghold Investment Fund

Сергій Стьопа, Co-Founder & CEO Stronghold Investment Fund

Які країни варто розглянути для інвестування у нерухомість?

Канада є одним із найбільш збалансованих і захищених ринків. Щороку країна приймає понад 500 000 нових іммігрантів, що створює стійкий попит на житло. У західній Канаді спостерігається системний дефіцит житла. Прогнозований приріст населення — понад 10 мільйонів осіб до 2035 року. Ринок працює прозоро, права інвестора максимально захищені, а міста другого рівня дають привабливий ROI при нижчому порозі входу.

Об’єднані Арабські Емірати (Дубай, Абу-Дабі) залишаються «safe haven» для міжнародного капіталу. Регуляторна відкритість, сильна державна підтримка, податкова лояльність і активне економічне зростання тримають ринок у топі глобальних інвестиційних напрямів. Також масштабні інфраструктурні проєкти підтримують високий попит на житло.

Португалія демонструє зростаючу інвестиційну привабливість завдяки стабільному економічному розвитку, зниженню інфляції та відсоткових ставок. У 2025 році очікується збільшення інвестицій на ринку нерухомості до 8%, зокрема у готельний, офісний та роздрібний сектори.

США продовжують надавати інвесторам вигідні можливості, незважаючи на політичні та економічні виклики. Зростаючий попит на оренду житла, зокрема в багатоквартирних будинках, підтримує стабільність ринку, а прогнози зростання орендних ставок свідчать про позитивні тенденції. Інвестори мають можливість скористатися вигідними цінами у таких містах, як Даллас, Майамі та Бостон, а також диверсифікувати свої портфелі через індустріальну та логістичну нерухомість.

Польща характеризується стабільним економічним зростанням, постійним розвитком інфраструктури та конкурентоспроможним цінам порівняно з іншими європейськими країнами. Попит на житлову нерухомість залишається високим у таких містах, як Варшава, Краків і Вроцлав, завдяки зростанню населення, бізнесу та туризму. Регіональні центри, як Лодзь і Катовіце, пропонують інвесторам можливості з меншими вкладеннями, але з великим потенціалом для зростання. В цій країні можна розраховувати на довгостроковий розвиток капіталу.

На які ключові фактори варто звертати увагу перед інвестуванням у закордонну нерухомість — юридичні нюанси, податки, політична стабільність тощо?

По-перше, потрібно чітко розуміти юридичні умови: наявність дозволу для іноземців на володіння нерухомістю напряму, чи можливо купувати через юридичну особу або фонд, чи є обмеження на землю або лише кондомініуми, і як саме захищені права власника.

Обов’язково враховуються податкові аспекти: оцінка податків на купівлю, володіння, оренду та продаж, а також наявність податкових угод між країнами, щоб уникнути подвійного оподаткування.

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Також важливим фактором є економічна стабільність країни — необхідно врахувати реальне зростання ВВП, рівень інфляції, відсоткові ставки, рівень безробіття та рівень зростання середнього класу.

Окрему увагу варто приділити валютним ризикам: важливо оцінити стабільність національної валюти, її прив’язку до USD, , потенціал до девальвації та можливість репатріації прибутку в базову валюту інвестора.

Ще один технічний момент — форма входу в угоду. Це може бути пряма купівля, інвестиції через фонд, партнерство або компанію. Кожна з моделей має свої податкові, юридичні та управлінські нюанси.

Ринок і локація — ключовий рівень деталізації. Потрібно аналізувати не лише країну, а й конкретне місто: темпи урбанізації, попит, інфраструктуру. Тип нерухомості теж має бути узгоджений і обраний згідно з економічними трендами та стабільністю.

Яку середню дохідність сьогодні можна очікувати від інвестицій у закордонну нерухомість?

Якщо обирати консервативну стратегію — це про стабільний кеш-флоу та мінімальні ризики з горизонтом інвестування 5-10 років. В даному випадку можна очікувати на 4-8% дохідності. Тут я рекомендую інвестувати в buy-to-let та обирати житло в стабільних країнах.

Збалансований портфель вже характеризується короткостроковою орендою та капіталізацією. Він для тих, хто обирає стабільність і зростання, але такий підхід вже потребує управління або правильного партнера. Цю стратегію особливо варто застосовувати при інвестуванні в туристичні юніти та легкий комерційний сегмент нерухомості і, як правило, вона приносить 8-12% дохідності з горизонтом 3-7 років.

Для інвесторів, які готові до вищого ризику заради максимального прибутку, існує агресивний підхід. У цьому сегменті дохідність сягає 12–20% через 2-5 років, але такі проєкти вимагають ретельного аналізу, активної участі або знову-таки надійного партнера. Це формат для тих, хто інвестує у девелопмент, купує нерухомість на етапі pre-sale, або входить у комерційні проєкти з leverage (офіси, індустріальні парки) — тобто із залученням кредитного або фонового фінансування для збільшення прибутковості.

Сергій Стьопа, Co-Founder & CEO Stronghold Investment Fund

Сергій Стьопа, Co-Founder & CEO Stronghold Investment Fund

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Чому, на вашу думку, українським інвесторам варто розглядати саме іноземні ринки нерухомості?

Насамперед — це про диверсифікацію і захист капіталу. Україна залишається зоною високих геополітичних ризиків, а інвестиції в іноземну нерухомість — це спосіб хеджувати активи, захистити їх від девальвації, націоналізації чи локальних економічних спадів. Ви створюєте портфель у стабільних валютах — USD, EUR, CAD — і мінімізуєте загальні ризики.

Окрім фінансів, це стратегія захисту родини. Відкривається доступ до статусу резидента або громадянства, ви створюєте собі інфраструктуру для майбутнього, а також формуєте  міжнародну спадщину, якою можна керувати через траст чи фонд.

Більше того, це валютна стабільна стабільність, захист від інфляції, вища прогнозована прибутковість та стабільний кеш-флоу. У структурованих інструментах можна отримувати від 8 до 15% стабільно без активного управління. А девелоперські проекти в країнах із попитом на житло (Канада, Польща) дають IRR до 18%+.

Ще один плюс — доступ до глобальних фінансових інструментів. Через інвестиції за кордоном ви відкриваєте доступ до іноземних рахунків, корпоративних структур (LP, Inc.) та потенційних грантів і субсидій (якщо інвестуєте у країну ЄС). Наприклад, Інвестор Stronghold може володіти часткою через Канадську структуру, отримувати дивіденди у доларах і реінвестувати або зберігати в європейських банках.

При цьому управління інвестиціями може бути повністю пасивним — через фонд, керуючу компанію чи локального партнера, а сучасні інструменти дають змогу отримувати онлайн-звітність, автоматичні виплати дивідендів і приймати рішення дистанційно.

І зрештою — це репутація, міжнародна присутність і нові можливості. Інвестуючи в міжнародні проєкти, ви розширюєте нетворк, залучаєте фінансування, формуєте образ інвестора з глобальним профілем.

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Поділіться, будь ласка, декількома експертними порадами

  1. Перш за все потрібно розуміти мету, інвестиційний горизонт та час, який ви готові витрачати на управління. Обирайте модель інвестування не «по моді», а по собі.
  1. Важливо шукати не максимального прибутку, а розумного при контрольованому ризику. Безризикових ринків не існує, але існує баланс: країна + тип активу + надійний партнер. І памʼятайте, що країна з прозорими правилами — є вашою головною «гарантією».
  2. В одній країні є десятки різних ринків і варто думати локально. Інвестуйте в район, квартал або демографію.
  3. Диверсифікуйте не лише по країнах, а й по типах. Мікс житла + комерція, довгострокова оренда + Airbnb, фонди + пряма власність — це гнучкий портфель і він працює краще, ніж ставка на «одного коня».
  4. Якщо ви не керуєте — делегуйте професіоналам: керуючим компаній, фондам або девелоперам з репутацією.
  5. Статус резидента має значення. Потрібно розуміти як ви оподатковуєтесь, чи можете ви отримати візу через об’єкт, як це вплине на спадщину, податки, репатріацію доходів? Консультуйтеся з міжнародними податковими юристами — це зекономить десятки тисяч доларів.
  6. Плануйте вихід ще до входу. Важливо розуміти, як ви будете продавати, кому і через кого.
  7. У 2025-му «сліпі інвестиції» — це найшвидший шлях втратити гроші. Не купуйте об’єкт, бо «гарна країна» чи «знайомий радив». Ваша інвестиція повинна мати юридичну чистоту, оцінку вартості, фінансову модель (прибутки/витрати) та бізнес стратегію.
  8. Думайте як «фонд» навіть якщо починаєте з $25,000. Міжнародна нерухомість — це не лише дохід, а й інфраструктура безпеки, план Б для вас і вашої сім’ї, репутація і статус, нові зв’язки, бізнес-партнерства та стиль життя.

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Рубрики: АналітикаІнвестиціїІнтервʼюСвітОстанні новини фінансових технологій в УкраїніСтатті
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