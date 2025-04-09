Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози

Торговельна політика Дональда Трампа суттєво сколихнула світові фінансові ринки — акції провідних компаній стрімко обвалилися, а серед інвесторів, бізнесу та політиків панує напруга на глобальному рівні. У цьому матеріалі ми проаналізуємо перебіг подій, ключові коментарі експертів та розглянемо найімовірніші сценарії розвитку ситуації

2 квітня 2025 року президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження масштабних тарифів на імпорт із більшості країн світу. Згідно з меморандумом Білого дому, йдеться про базові 10% мита для всіх країн, а також значно вищі тарифи для окремих торговельних партнерів, таких як Китай, Індія та Європейський Союз. Це рішення доповнило вже чинні обмеження, раніше запроваджені адміністрацією.

Реакція ринку була блискавичною: інвестори почали масово продавати акції, побоюючись масштабного уповільнення глобальної торгівлі та зростання витрат для компаній. Індекс S&P 500 обвалився майже на 19% від рекордного максимуму 19 лютого, а 8 квітня вперше за рік закрився нижче психологічної позначки 5 000, опустившись до 4 982,77 пункту.

Акції провідних технологічних компаній, таких як Apple, Amazon і Microsoft, зазнали особливо різкого падіння. Загалом компанії, що входять до S&P 500, втратили близько $5,8 трлн ринкової капіталізації — це найбільше чотириденне зниження з моменту створення індексу у 1950-х роках.

Китай, який опинився у центрі тарифної політики США, вже готується до жорсткої відповіді. 104% мита на китайський імпорт мають набути чинності в ніч на 10 квітня. Попри це, Білий дім намагається ініціювати термінові переговори з торговельними партнерами, зокрема Японією та Південною Кореєю. Очікується також візит прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, що може стати сигналом до пошуку компромісу.

Масштабні тарифи спричиняють не лише падіння ринку, а й потенційне загострення соціально-економічних проблем усередині США. Американські компанії, які сплачують мита як імпортери, вже готуються до скорочення витрат — зокрема, шляхом скорочення робочих місць. На думку Майкла Р. Стрейна, директора з економічної політики Американського інституту підприємництва, без зміни курсу політики Трамп ризикує спровокувати рецесію і суттєве зростання безробіття.

Цікаво, що за словами Трампа США почали заробляти на митах майже $2 млрд на день.

Які країни потрапили під найбільший удар?

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Реакція світу на політику Трампа

Широкомасштабні тарифи Трампа викликали побоювання рецесії і перевернули світовий торговельний порядок, який існував десятиліттями.

З моменту оголошення президентом США Дональдом Трампом нових тарифів на імпортні товари, низка держав відповіла дзеркальними митами або іншими торговельними обмеженнями. Розглянемо декілька прикладів.

Китай

Трамп запровадив проти Китаю 34% мита на додачу до наявних 20%. Як відповідь, у Пекіні засудили дії Трампа і закликали інші країни захистити свободу світової торгівлі. Китай також поскаржився до Світової організації торгівлі, проте механізм вирішення суперечок у ній вже багато років не працює, оскільки США вважають СОТ провідником експансії Китаю та заблокували роботу апеляційного органу.

У п’ятницю, 4 квітня, Китай заявив що, починаючи з 10 квітня введе 34% мито на імпортовані американські товари на додаток до існуючих мит у відповідь на рішення США.

Як наслідок, США продовжили підвищувати напругу і офіційно запровадили мита в розмірі 104%, які вже скоро почнуть діяти.

У відповідь на торговельні заходи США, Пекін запровадив експортний контроль для 16 американських компаній і призупинив право шести компаній, що мають звʼязки з США, на експорт до Китаю.

Також Пекін обмежить експорт деяких рідкісноземельних мінералів, що суттєво вплине на глобальну економіку, оскільки ці ресурси широко використовуються у високих технологіях.

Китай критично висловився щодо нових мит США, назвавши їх «одностороннім актом залякування», який «не відповідає міжнародним торговим стандартам і серйозно порушує законні права та інтереси Китаю».

«Китай вирішив ізолювати себе, помстившись і подвоївши попередню негативну поведінку», — написав Скотт Бессент, міністр фінансів США, на платформі X. — Понад 50 країн відкрито і позитивно відреагували на історичні дії Дональда Трампа, спрямовані на створення більш справедливої і процвітаючої системи глобальної торгівлі».

Також сьогодні, 9 квітня, з’явилася новина про те, що Китай із 10 квітня запровадить додаткові мита у розмірі 84% на товари зі США. Про це повідомили в Мінфіні КНР. Таким чином, американські товари в Китаї, наприклад, машини, техніка та продукти, коштуватимуть дорожче, а деякі бренди можуть припинити продаж товарів, звузивши вибір продукції.

Що стосується торговців і підприємств, то з введенням таких мит американські компанії можуть продавати менше в Китаї, що негативно вплине на доходи, або ж звернутися до інших ринків чи постачальників.

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Європа

Європейська комісія розглядає можливість запровадження контртарифів у розмірі 25% на низку американських товарів, зокрема автомобілі, харчові продукти, побутова техніка, алкоголь (деякі товари, такі як бурбонське віскі, залишилися поза списком) тощо. Офіційні особи заявили, що готові до переговорів.

Однак у межах ЄС виникли розбіжності щодо того, як саме реагувати на різке підвищення тарифів з боку США. Зокрема, на зустрічі міністрів торгівлі в понеділок Франція закликала ввести заходи у відповідь щодо американських цифрових послуг, що спричинило опір з боку Ірландії, яка сильно залежить від інвестицій США, особливо в технологічному секторі. Дипломати намагаються уникнути внутрішнього розколу Євросоюзу, особливо після Brexit, і прагнуть досягти єдиної позиції з цього питання.

У центрі суперечок між країнами ЄС — мита США на сталь, алюміній та широкий спектр інших товарів. Ці заходи стосуються близько 70% експорту ЄС до США, що у 2024 році становило 532 млрд євро. Зокрема, Євросоюз зіткнеться з 25% митами на сталь і алюміній, а також з 20% тарифами на інші товари.

Вже 9 квітня 2025 року питання про введення цих тарифів буде винесено на голосування. Його схвалення є практично гарантованим, якщо тільки кваліфікована більшість країн-членів не накладе вето, що є малоймовірним.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа «готова до переговорів» зі США, пропонуючи взаємне зниження мит на промислові товари до нуля – пропозицію, яку Трамп схвалив під час виступу в Овальному кабінеті, водночас сказавши, що цього все ще «недостатньо».

Ізраїль та Японія

Позиція Ізраїлю, як і шляхи вирішення проблеми, дещо відрізняється від багатьох інших країн, на що є певні причини. Так, у понеділок ізраїльський прем’єр приїхав до Трампа для обговорення нових мит.

Під час зустрічі з президентом США у Вашингтоні 7 квітня Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна, на яку були накладені 17% мита, оперативно усуне дефіцит у торгівлі зі Сполученими Штатами та зніме непотрібні торговельні бар’єри між двома державами.

«Ми вважаємо, що це правильно, — сказав Нетаньягу. — Я думаю, що Ізраїль може слугувати моделлю для багатьох країн, які повинні робити те саме».

Також прем’єр підкреслив, що Ізраїль працюватиме над ліквідацією безпідставних торговельних обмежень.

Тим часом Трамп на пресконференції заявив, що США не планують скасувати масштабні тарифи щодо більшості країн. Він зазначив, що багато держав вже вели переговорів з Вашингтоном, і США прагнутимуть укласти «чесні угоди» з кожною з них.

Деякі інші країни, схоже, дотримуються подібної стратегії в надії на позитивний результат. Тому реакція світу досить неоднозначна. Наприклад, прем’єр-міністр Японії Шигеру Ішиба зателефонував Трампу в понеділок вранці, що спонукало міністра фінансів Скотта Бессента заявити, що США починають переговори з країною для «реалізації бачення президента щодо нового золотого віку світової торгівлі».

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Відповідь компаній

Деякі компанії різко відреагували на політику Дональда Трампа. Зокрема, після несподіваного введення 25%-вого імпортного мита кілька великих автовиробників оголосили про припинення поставок своїх автомобілів на американський ринок.

Серед перших про радикальні кроки заявили Audi, Jaguar Land Rover (JLR) та Stellantis, материнська компанія Chrysler і Jeep.

Audi призупинила поставки всіх автомобілів, що надійшли до портів США після 2 квітня. Згідно з інформацією німецької газети Handelsblatt, близько 37 000 автомобілів, які вже знаходяться в США та були ввезені до набрання чинності митами, повинні забезпечити попит на наступні два місяці. Нові поставки ж заморожені до подальших вказівок. Окрім того, Volkswagen AG, материнська компанія Audi, планує врахувати нові імпортні мита у цінах на автомобілі для американських споживачів.

Jaguar Land Rover, британський автовиробник, який належить індійській компанії Tata Motors, також припинив поставки в США в квітні. Північноамериканський ринок складає близько 25% від загальних світових продажів JLR, що еквівалентно приблизно 160 934 автомобілям на рік. Компанія повідомила, що ці тимчасові заходи стали прямим наслідком зміни тарифної політики.

Падіння ринків

У середу, 9 квітня, ф’ючерси на американські фондові індекси продовжують падати, а акції в Європі та Азії переважно знижуються.

Заяви важливі, але повне відображення політики Трампа вже зараз можна побачити наочно, звернувши увагу на головні індекси. Для початку розглянемо, як відреагували акції американських компаній.

США

Сьогодні ф’ючерси на американські фондові індекси впали, відкриваючись з пониженням п’яту сесію поспіль. Ф’ючерси на Dow впали на 400 пунктів, або на 1%. S&P 500 знизився на 0,7%. Тим часом ф’ючерси на Nasdaq торгуються на 0,3% нижче.

S&P 500 знаходиться на межі ведмежого ринку, впритул наблизившись до приголомшливо швидкого падіння на 20% від історичного максимуму, якого він досяг лише сім тижнів тому, 19 лютого. Якщо фондовий ринок США закриється на території ведмежого ринку, це означатиме кінець «бичачої» хвилі, яка триває з піку інфляційної кризи в середині жовтня 2022 року, що стане другим за швидкістю падінням з рекордного максимуму до ведмежого ринку за всю сімдесятирічну історію S&P 500. Лише пандемія Covid відправила акції на ведмежий ринок швидше.

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Страх охопив інвесторів по всьому світу, оскільки тарифи загрожують занурити світову економіку та економіку США в рецесію цього року. Бізнес і споживачі в кінцевому підсумку оплачуватимуть ці величезні рахунки за тарифами, а невизначеність призвела до сповільнення темпів найму та споживчих витрат.

Європа

У Європі основний регіональний індекс STOXX 600 знизився на 3% о 5:57 ранку за східноєвропейським часом. Французький індекс CAC знизився на 2,6%, а німецький DAX — на 2,8%. Лондонський індекс FTSE 100 також торгувався на 2,4% нижче в той же час.

Японський індекс Nikkei закрився з падінням на 4%, тоді як гонконгський Hang Seng трохи піднявся. У понеділок Hang Seng впав на 13% — це найбільше денне падіння індексу з часів азійської фінансової кризи 1997 року.

Південнокорейський індекс Kospi в середу перейшов на територію ведмежого ринку, знизившись на 20% з нещодавнього піку, після того як країна оголосила про надзвичайні заходи підтримки своєї автомобільної промисловості у розмірі $1,3 млрд, щоб пом’якшити удар від тарифів адміністрації Трампа. Індекс закрився на 1,7%, впавши приблизно на 20% від піку, досягнутого в липні 2024 року.

Ринки Тайваню також різко впали. Але Шанхайський фондовий ринок закрився більш ніж на 1% вище, що стало виключенням у «червоному морі» середи.

Нафта падає, облігації поводяться дивно

Тим часом американська нафта впала на 4,4% до рівня нижче 57 доларів за барель, а світовий еталонний сорт нафти Brent опустився нижче $60 за барель — обидва найнижчі рівні з лютого 2021 року. Ціни на нафту впали, оскільки інвестори побоюються, що глобальна рецесія може знизити попит на подорожі, транспортні перевезення та судноплавство, які потребують палива.

Натомість інвестори вкладають гроші в деякі традиційні «активи-притулки», такі як золото. Спотові ціни на золото зросли на 2%.

Аналітики Deutsche Bank у середу заявили, що масовий вихід з казначейських облігацій може сигналізувати про послаблення попиту на активи, забезпечені США, які традиційно вважаються золотим стандартом безпеки, оскільки мають підтримку уряду США.

В умовах торговельної війни інвестори можуть побоюватися, що Америка може втратити своє особливе становище у світі — цю думку підтримав генеральний директор JPMorgan Джеймі Дімон у своєму листі до акціонерів на початку цього тижня. А іноземні уряди, які ведуть переговори з Трампом про торгівлю, можуть погрожувати розпродажем своїх величезних казначейських запасів, що зашкодить здатності Америки позичати гроші для покриття значного бюджетного дефіциту.

«Політична мета скорочення двосторонніх торговельних дисбалансів функціонально еквівалентна зниженню попиту на американські активи», — зазначають аналітики Deutsche Bank у записці для інвесторів.

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Зростаюча волатильність

Індекс волатильності CBOE, також відомий як «VIX» і «вимірювач страху» Уолл-стріт, підскочив на 8% після 50 пунктів — рівень, який індекс перевищував лише двічі: на ранніх стадіях пандемії Covid у березні та квітні 2020 року та під час фінансової кризи 2008-2009 років, яка спричинила так звану Велику рецесію.

Останнім часом ведмежі настрої пронизують весь ринок. Індекс страху та жадібності CNN останніми днями чітко вказує на «надзвичайний страх», наближаючись до найнижчої точки на своїй шкалі. S&P 500 наблизився до території ведмежого ринку, а Nasdaq та Russell 2000 вже знаходяться в цій зоні.

Що буде далі?

Економісти та аналітики висловлюють занепокоєння щодо довгострокових наслідків торгової політики Трампа. Вони вказують на можливе уповільнення економічного зростання, зростання інфляції та негативний вплив на глобальні ланцюги постачань. Деякі попереджають про ризик рецесії як у США, так і в інших країнах, якщо торгові напруженості продовжать зростати.

Торговельна війна, яка в середу вийшла на найвищий рівень, швидше за все, зашкодить американцям більше, ніж будь-якій іншій країні. Оподаткування всього імпорту призведе до збільшення витрат для американського бізнесу, що в свою чергу призведе до підвищення цін для американських споживачів, і цілком може привести США до тривалого економічного спаду.

«США буде важко уникнути рецесії, якщо тарифи залишаться на оголошеному рівні», — сказала Клавдія Сахм, головна економістка New Century Advisors, в інтерв’ю TIME.

Також минулого тижня JP Morgan підвищив свій прогноз щодо входження світової економіки в рецесію до кінця року з 40% до 60%, і, схоже, наразі немає підстав думати, що цей прогноз малоймовірний.

За словами Джаянта Менона, наукового співробітника Інституту ISEAS-Yusof Ishak, країни, швидше за все, прагнутимуть диверсифікувати свої торговельні моделі і ширше співпрацювати з «більш надійними» торговельними партнерами, замінивши США. Як зазначають деякі експерти, все більше країн вже нарощують обсяги торгівлі з Китаєм.

Також Іван Пнг, економіст Національного університету Сінгапуру, прогнозує, що потенційна глобальна рецесія внаслідок запровадження тарифів буде подібною до світової фінансової кризи 2008 року, яка спричинила 18-місячну Велику рецесію та найгірший глобальний економічний спад з часів Великої депресії.

Деякі економісти зазначають, що хоча торговельна напруженість вплине на інвестиції, фінансові центри, такі як Сінгапур, постраждають найменше, тоді як країни, що значною мірою залежать від торгівлі, постраждають найбільше.

Більш детальні аналітичні прогнози ми зможемо побачити через деякий час, коли країни повноцінно відреагують на політику Дональда Трампа, а США проаналізує, чи їм дійсно вигідно йти цим шляхом.

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Допоміжні матеріали: edition.cnn.com, bbc.com, cnbc.com, bloomberg.com, tradingview.com, finviz.com, reuters.com, wsj.com, time.com, interestingengineering.com.