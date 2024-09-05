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PaySpaceMagazine

«Q-commerce набирає популярності серед наших користувачів. Glovo продовжує розширювати діяльність за межі ресторанів та продуктових магазинів»: ексклюзивне інтерв’ю із фінтех- директором Glovo Шимоном Зеславським

05.09.2024 13:34
Анна Мартищук
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Представник  головного офісу Glovo поділився своїм баченням майбутнього фінтеху, проаналізував світові тренди, що впливають на розвиток Glovo

Фінтех- директор Glovo Шимон Зеславський. Фото: пресслужба Glovo

Фінтех-директор Glovo Шимон Зеславський. Фото: пресслужба Glovo

Шимон Зеславський, старший директор з фінтеху в Glovo, приєднався до компанії у 2020 році. Він очолює кластер Fintech & Risk, зосереджуючись на розробці стратегії та впровадженні фінтех-продуктів у сфері платежів, управлінні ризиками, верифікації особистості, користувацької аналітики, білінгу, балансів та вбудованих фінансових продуктів на всіх ринках присутності Glovo.

Маючи понад 10 років досвіду в управлінні продуктами, підприємництві, дизайні та клієнтському досвіді, він використовує свої знання у сфері фінтеху, штучного інтелекту та багатоканальних комунікацій, щоб сприяти інноваціям, ефективності та зростанню Glovo. Він керує різноманітною командою з розробки продуктів, бізнесу та операцій, наголошуючи на співпраці та інноваціях, орієнтованих на клієнта.

Обговорення фінтех-тем з командою Glovo розпочалося ще під час конференції PowerUp Ukraine, яку компанія Glovo організувала у червні цього року, куди завітали журналісти PaySpace Magazine. Більше ви дізнаєтеся у сьогоднішній розмові з Шимоном.

Які інноваційні технології використовує Glovo для покращення сервісу та клієнтського досвіду?

Ми постійно вдосконалюємо наш застосунок та сервіси — за останні місяці ми випустили низку оновлень, таких як функція Island, що дозволяє відстежувати ваші замовлення в режимі реального часу на екрані блокування; новий продуктовий розділ, який є модульним, налаштованим і керованим через бекенд, що полегшує пошук і категоризацію продуктів; ми також впровадили квартальну та річну підписку для наших користувачів Prime, і це лише деякі з нововведень.

Що стосується платежів, ми використовуємо розширену оркестрацію платежів, щоб забезпечити найефективнішу маршрутизацію оплат у великому масштабі, забезпечуючи відмінний користувацький досвіду UX і не втрачаючи жодного замовлення. Ми також пропонуємо різноманітні локальні способи оплати, які є актуальними  для користувачів на наших ринках. Ми маємо багаторівневі системи управління ризиками, щоб запобігти шахрайству, гарантуючи при цьому, що ми не видозмінюємокористувацький досвід наших клієнтів.

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Які платіжні сервіси підтримує Glovo, і як ви забезпечуєте їхню безпеку та зручність для користувачів? Чи плануєте ви впроваджувати нові способи оплати в майбутньому?

Ми працюємо з глобальними платіжними платформами, які сертифіковані за стандартом PCI Level 1, а також самі проходимо регулярний аудит PCI. Звичайно, всі з’єднання повністю захищені. Ми не маємо доступу і не зберігаємо жодних облікових даних банківських карток в інфраструктурі Glovo, і ми дуже ретельно контролюємо доступ наших співробітників до середовища рівня PCI. Що стосується вибору способу оплати — ми пропонуємо картки, Apple Pay, Google Pay і набір локальних методів оплати, специфічних для наших країн — від BLIK в Польщі, через MBWay в Португалії, Kaspi в Казахстані, до Mobile Money в Африці. Ми регулярно додаємо нові способи оплати, щоб краще обслуговувати наших користувачів

Які нові послуги чи продукти Glovo планує запровадити найближчим часом?

Ми розглядаємо різні інноваційні напрями. Наприклад, можливість додавання нових варіантів оплати для наших клієнтів, включно з «Buy Now, Pay Later», що стає особливо актуальним, оскільки ми розширюємо нашу роздрібну пропозицію. Ми також розширюємо фінтех-пропозиції для наших партнерів, запускаємо нові продукти, які допомагають управляти грошовими потоками (щоденні виплати, виплати на вимогу), а також пропонуємо партнерське кредитування на деяких наших ринках. Ми також розглядаємо варіанти використання емісії карток, що є дуже цікавою тенденцією у фінтех-індустрії.

Які нові послуги чи продукти Glovo планує запровадити найближчим часом?

Які нові послуги чи продукти Glovo планує запровадити найближчим часом? Фото: facebook.com

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Які світові тренди FinTech ви вважаєте найбільш перспективними для вашого бізнесу? І як ви плануєте інтегрувати ці тренди у свою діяльність в Україні?

У просторі відкритого банкінгу відбуваються цікаві події, які, хоча й тільки починаються, але є перспективними та актуальними для користувачів на багатьох наших ринках. З боку клієнтів все більш актуальним способом здійснення покупок стає «Buy Now, Pay Late», що йде пліч-о-пліч з пропозицією Glovo, яка пропонує більшу вартість кошика через наші роздрібні канали. Наразі ми працюємо в цьому напрямі.

Для наших ресторанів вбудований банкінг (миттєві виплати, кредитування, рахунки, картки) може допомогти нам задовольнити фінансові потреби власників бізнесу, які керують своїми магазинами та ресторанами на нашій платформі. Всі наші розробки, включно з тими, що доступні на українському ринку, розробляє наша глобальна технічна команда, і ми постійно обираємо найкращі стратегії для досягнення найбільшого ефекту для наших користувачів та Glovo, тож в майбутньому ви можете очікувати ще більше.

Як ви бачите розвиток ринку доставки у світі та в Україні зокрема? Які плани щодо розвитку Glovo на українському ринку в найближчі роки? 

Ми віримо, що Q-commerce стане новою електронною комерцією (E-commerce). Про це вже свідчить зростання нашої роздрібної пропозиції та попиту на непродовольчі товари. У 2023 році ми спостерігали 39% зростання кількості користувачів, які робили замовлення непродовольчих товарів (багатокатегорійних) на наших ринках. Glovo продовжить розширювати свою діяльність за межі ресторанів та продуктових магазинів, оскільки легкий доступ до роздрібних товарів має попит серед наших користувачів. 

Наприклад, у другій половині 2023 року в усьому світі ми зафіксували зростання на 340% у сегменті кормів для домашніх тварин, на 96% у сегменті товарів для здоров’я, на 63% у сегменті косметики та особистої гігієни, на 71% у сегменті електроніки та  на 65% у сегменті доставки квітів.

Потенціал величезний, і ми хочемо сприяти цим змінам, будуючи найбільший онлайн маркетплейс у наших містах.

Glovo в Україні ініціювала проведення конференції PowerUp Ukraine. Фото: пресслужба Glovo

Glovo в Україні ініціювала проведення конференції PowerUp Ukraine. Фото: пресслужба Glovo

Яким ви бачите потенціал українських технологічних компаній?

Ми вважаємо, що Україна має унікальне поєднання талантів і стартап-культури, а місцеві підприємці знову і знову демонструють дивовижну стійкість і силу під час війни. У червні цього року компанія Glovo в Україні ініціювала проведення конференції PowerUp Ukraine та другого раунду конкурсу технологічних стартапів Glovo Startup Lab з метою залучення іноземних інвестицій в українську стартап-екосистему. 

Ми вважаємо своїм обов’язком зробити свій внесок у розвиток місцевої економіки та стимулювання інновацій в країні, підтримуючи українських підприємців. Наша мета — допомогти засновникам досягти успіху, і ми хочемо бути каталізатором для місцевих стартапів, щоб підтримати зростання перспективного напрямку в глобальній технологічній екосистемі. Завдяки конкурсу стартапів та програмі резиденцій, яку організовує Glovo, ми хочемо допомогти молодим стартапам зростати та сприяти прискоренню розвитку місцевої технологічної сцени, що є ще більш важливим у ці складні часи.

У нас була можливість познайомитися з місцевими стартапами, і що вразило — це їхній драйв, рівень інновацій та технічні здібності. Ця комбінація створить потужний потенціал для конкуренції на міжнародних ринках, після того, як вони отримають початковий імпульс і приживуться на місцевому ринку. 

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Рубрики: СтартапиFinTechАналітикаІнвестиціїІнтервʼюСвітСервісиСтатті
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