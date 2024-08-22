«Ми будуємо власні рішення, використовуючи потенціал наших талантів»: директорка департаменту ІТ розвитку платформ даних та кредитування Юлія Старокожева про дата-стратегію у Райффайзен Банку

Команда Райфу змінює підхід до роботи з даними в банку, створює культуру даних всередині компанії та розвінчує міфи про складність нових технологій. Юлія Старокожева поділиться досвідом впровадження власної дата-платформи, яка дозволяє організації бути гнучкою, ефективною і відповідати викликам сучасного ринку

Юлія Старокожева — екзек’ютів-директорка з напрямків кредитів та даних у Райффайзен Банку. Вона керує розвитком діджитал-бізнесу за напрямками кредитів та роботи з даними. Має 20-річний досвід у банківській сфері, пройшла шлях від оператора на відділенні до управлінця, що відповідає за важливі напрямки цифрової стратегії.

Юлія Старокожева: сьогодні моя команда, до якої входять вже більше 140 спеціалістів, 56 спеціалістів з яких працює за напрямком роботи з даними, активно працює над впровадженням діджитальних продуктів, покращенням клієнтського досвіду та підвищенням якості прийняття рішень в банку на підставі даних (data-driven).

Я впевнена, що в умовах сучасного бізнес-середовища неможливо ігнорувати величезні обсяги інформації, які є у нас, і просто нерозумно не використовувати ці дані на повну потужність.

По-перше, ми точно вже знаємо, що дані – скрізь. Сьогодні стало очевидним, що наше життя – це повністю оцифрований процес. Кожна наша дія – це рядок у базі даних. Покупка в інтернет-магазині, кредит в банку, користування різноманітними мобільними додатками, державними реєстрами, активність в соцмережах. Разом з цим, даними треба вміти управляти. І з цими даними варто навчитися працювати так, щоб вони перетворилися на дійсно корисну інформацію. Інформацію, яка стане основою для створення нових продуктів, покращення клієнтського досвіду, інвестування, прийняття кредитного рішення, чат-ботів та адвайзерів, персоналізованих клієнтських пропозицій. За всім цим стоять террабайтиданих, які тільки збільшуються і принципи роботи потрібно під це адаптувати, та моделі, що побудовані на підставі цих даних.

Зазвичай компанії, які працюють з великими обсягами даних, звертаються до ринку в пошуках рішень, коли їхні поточні системи вже не відповідають потребам. Ми також зіткнулися з цією проблемою.

По-перше, такі рішення можуть бути надзвичайно дорогими, навіть для великих корпорацій. Вартість може суттєво зростати, коли продукт впроваджується в реальному середовищі: з’являються додаткові інтеграції, кастомізації та модулі. Прогнозувати бюджет в таких умовах стає практично неможливо, а навіть якщо це і вдається, він часто виявляється набагато більшим, ніж очікувалося.

По-друге, готові рішення часто накладають суттєві обмеження на масштабування. Такі системи зазвичай є компромісом, який рідко задовольняє специфічні потреби кожної окремої організації. Це нагадує ситуацію з сидіннями для військових пілотів, які спочатку (ще у 1920-х роках) створили за принципом «зручне для середньостатистичного пілота». Однак, як ми знаємо, середньостатистичних пілотів не існує, тому ці сидіння виявилися незручними для всіх. Подібним чином, готові рішення можуть створювати таку ж саму ілюзію.

Що ж робити в такій ситуації? Я переконана, що з цим можна і варто працювати. Саме тому ми вирішили інтегрувати open-source технології в нашу щоденну бізнес-культуру. Це дозволяє нам самостійно реалізовувати рішення, замість покладатися на готові продукти від вендорів. Ми використовуємо технології з відкритим кодом для адаптації до наших специфічних потреб, що дає нам більшу гнучкість та контроль над процесами.

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Які технології використовує дата платформа?

Коли почалось повномасштабне вторгнення, це стало поштовхом для багатьох змін, зокрема для перенесення критичних сервісів у хмару. Ми також використали цю можливість для переведення наших критичних процесів в хмару і розробки власних рішень на базі AWS.

Ми побудували свою власну inner-source дата-платформу, яка задовольняє вимоги аналізу, включаючи продуктовий і предиктивний, яка містить в собі дані організації та інших доступних джерел. Це лейк, з шарами сирих, верифікованих, маскованих або відкритих даних та Дата Продуктів, UI для аналітиків, окреме середовище під розбудову і верифікацію своїх гіпотез для бізнесу.Технологічно це платформа, розгорнута на AWS managedservices з використанням open-source технологій, де інструментами для дата-аналітиків є Athena,Airflow+Spark (для комплексних data pipelines), EMR(середовище для data science), PowerBI (для візуалізації, комерційне рішення групи), та S3, Iceberg, Glue(безпосередньо лейк) та Lake formation (для керування доступом до лейк). Ми інвестували в розробку власних рішень, щоб забезпечити високу ефективність і відповідність сучасним вимогам ринку, де платформа стає частиною бізнесу, а не ІТ ландшафту.

Перша версія нашої платформи була розроблена всього за 10 місяців — дуже короткі терміни завдяки тому, що ми працювали як стартап, а не як консервативний банк. З того часу ми вже зробили 7 релізів і платформі скоро виповниться 3 роки. На платформі близько 100 команд, які створити вже більше ніж 60 дата-продуктів, як покривають різні use cases, такі як персоналізовані пропозиції, продуктова аналітика і воронки, кредитні рішення, управлінська та регуляторна звітність.

Культура даних

Звичайно в реалізації такого підходу існують і виклики, я б назвала основних три:

Перший виклик — це опір змінам і культурним перетворенням. Ми витратили багато часу на роботу в цьому напрямку, не тільки в контексті даних, але й у багатьох інших сферах. Оскільки дані є основою роботи всіх підрозділів нашої корпорації, а сам банк функціонує завдяки даним, можна уявити, скільки людей довелося і доводиться перенавчати. Важливо було пояснити, що нові підходи не є простою новинкою, а є суттєвим кроком вперед, який дозволяє працювати ефективніше. Адже з нинішніми обсягами даних старі інструменти вже не справляються. Моя перша порада — розвінчати міф про складність нових технологій. Важливо пояснити, чим нове відрізняється від старого, чому це вигідніше, що таке хмара і чому весь світ переходить на хмарні рішення. Ми випускали подкасти для всього банку, де простими словами розповідали базові концепції, щоб люди зрозуміли, що нові інструменти не є чимось страшним.

Другий виклик — це silos (або ізоляція) — «Яхудожник, я так бачу». Будь-яка велика організація має різні підрозділи, в різних бізнесових і не бізнесових вертикалях, що працюють з даними. І в кожного свої підходи, методи, джерела, а міряння в кого екселька краща і дані коректніші – найулюблена гра. Тож, щоб всі грали в одну гру, треба зібрати всіх в одному місті. Ми створили дата ком’юніті в банку, яке наразі налічує близько 300 учасників, що працюють з даними або мають зацікавленість до цієї теми, які регулярно збираються щоб обмінятися досвідом і поділитися з іншими можливістю перевикористання напрацювань.

Третій виклик — це незрілість — або недостатність знань як працювати з лейком, з хмарою, та з інструментами платформи. Ми розуміли, що на момент створення платформи в нас майже не булолюдей, що можуть з нею працювати. Але ми хотіли рухати компанію вперед, навчати тому, що є поточним стандартом на ринку по роботі з даними, а не залишити компанію в минулому. Тож ми вирішили навчати і організували свій data camp, де за 3 хвилі навчання пройшло більше ніж 100 співробітників банку. Це забезпечило підготовку, необхідну для ефективного використання нових технологій і бажання вчитися далі самостійно, бо це найголовніше.

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Який результат дає платформа для бізнесу?

Кінцевий результат бізнесу – це зростання продажів. Тож створюючи новий продукт або сервіс продакт-овнер має подумати які метрики необхідно зібрати для подальшого аналізу продукту і побудови воронок. Це допоможе зрозуміти, які функціональні можливості слід впровадити наступними, де існують слабкі місця і на що потрібно звернути особливу увагу. Збір і аналіз даних реалізується саме на нашій платформі і є невід’ємною частиною нашого процесу розробки продуктів.

Персоналізовані офери завжди мають кращі результати продажів у порівнянні з однаковими пропозиціями для усіх. У сфері кредитних рішень важливою складовою є скоринг від якого залежить результативність і якість кредитного портфеля. Вже реалізовані рішення по напрямку data science – персоналізовані офери та онлайн кредитні рішення побудовані з виростанням дата платформи, завдяки якій збираємо метрики, обробляємо дані, інтегруємось з внутрішніми та зовнішніми реєстрами та аналітичними джерелами. І звісно далі буде.

І, звісно, управлінська та регуляторна звітність також є невід’ємною частиною роботи банку. Вся ця інформація обробляється на нашій платформі. Незважаючи на те що різні користувачі мають різні задачі, платформа задовольняє їх потреби і є частиною наших щоденних бізнес-процесів.

Які переваги дає власна дата платформа?

Гнучкість до потреб що змінюються як на ринку, так і в компанії;

Дає можливість командам робити розробку самостійно;

Робить процеси на платформі контрольованими, завдяки правилам (дата говерненс);

Знижує витрати та підвищує контроль над ними;

Дає кращі можливості для масштабування;

Стимулює культуру data-driven і підвищує якість прийнятих рішень, за рахунок продуктової аналітики, що можуть робити команди на платформі.

Підсумовуючі наш шлях, я б хотіла звернутися до відомої фрази: «Культура з’їдає стратегію на сніданок. » Це означає, що, незалежно від того, наскільки ефективною є ваша data-стратегія, без відповідної культури вона буде безглуздою. А носіями культури – є люди, співробітники компанії.

Я вважаю, що компанії повинні вкладати ресурси в розвиток своїх людей. Це моя основна теза. Технології змінюються, ринки змінюються, але люди з правильним розумінням та адаптацією здатні вирішувати будь-які, критичні для компанії завдання.

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