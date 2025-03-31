Як Portmone трансформує фінтех: інтерв’ю з СЕО компанії Дмитром Басовим

Ми знаємо, що у лютому Portmone виповнилося 23 роки. Розкажіть про ключові досягнення компанії, з якими ви увійшли в наступний рік своєї діяльності. Чим особисто пишаєтеся як СЕО?
Коли компанія настільки давно працює на ринку, один окремо взятий рік дуже зрідка приносить якісь доленосні зміни. Перераховувати всі досягнення, з якими ми входимо у наступний період, довелося б довго. Деякі нові проєкти, безумовно, розкриємо нижче, проте хочу відзначити наступне. Компанії Portmone всі 23 роки вдається поєднувати інноваційність і впровадження сучасних фінансових технологій з безкомпромісною надійністю та безперебійністю. Це дуже важка задача — додавати найновіші методи та сервіси так, щоб прийняття оплат залишалося гарантованим та стабільним для всіх клієнтів.
Які нові методи оплат зараз впроваджує Portmone? Що чекати користувачам?
Якщо ж говорити про нові технологічні рішення, які ми впровадили або ж плануємо запустити найближчим часом, то серед таких можу згадати білінговий продукт, який нещодавно побачив світ. Понад два десятки років ринок знає Portmone як найбільшу систему для здійснення регулярних платежів в Україні, але минулого року наша команда розробила принципово нове рішення — Portmone Billing.
Як компанія покращує клієнтський досвід?
Робота з клієнтським досвідом — це постійний процес у Portmone. У компанії цілодобово працює команда підтримки, яка щодня спілкується з користувачами та аналізує, які саме дії, дизайнерські рішення або функціональні елементи викликають найбільше звернень. Будь-який співробітник Portmone може ініціювати зміни у продукті, якщо має обґрунтовані приклади того, як це вплине на зручність для клієнтів. Усі такі ініціативи розглядаються і за можливості втілюються у життя.
Також у нас працює цілий підрозділ, який займається питаннями UX/UI. Це команда професіоналів, яка додає нові функції так, щоб це було зручно клієнтам, а також враховує найкращі тренди. Завдяки такому підходу продукти Portmone, попри поважний вік компанії, завжди залишаються інтуїтивно зрозумілими, технологічними та цікавими аудиторії.
Розкажіть про найбільші виклики, що постали перед командою під час повномасштабного вторгнення? Як вам вдалося налаштувати роботу колективу у цих складних умовах, адже деяким співробітникам довелося здійснити релокейт?
Якось я вже ділився нашим досвідом адаптації бізнесу до нових реалій після повномасштабного вторгнення. І згадував про декілька спроб провести стратсесії, які значно змінювали курс розвитку компанії саме через нерозуміння того, що чекає нас у найближчому майбутньому. Повномасштабна війна та мобілізація ключових співробітників сильно впливає на нас. Зокрема, нам поки довелося відкласти і плани експансії бізнесу на західні ринки.
5 людей працюють у компанії понад 20 років;
28 співробітників прийшли в компанію від 6 до 13 років тому;
у 2024 році оффер прийняли 19 спеціалістів, зокрема до команди долучився новий комерційний директор Андрій Кіктенко.
Розкажіть про корпоративну культуру: на чому робите акцент?
Корпоративна культура Portmone — це про відповідальність і командну взаємодію.
Ще у 2020 році я запропонував компанії прийняти «Стандарти адекватності», що складалися з коротких, але надважливих 10 пунктів. Простішими словами, ми створили список ключових цінностей, які допомагають наразі формувати більш згуртовану, орієнтовану на спільний результат команду. Стандарти були написані та прийняті менеджментом та доведені до відома всього персоналу. Відтоді вони періодично оновлюються, всі мають їх дотримуватися, зокрема з цим обов’язково мають погодитися нові працівники.
Поділіться секретом, як у нинішніх складних умовах компанії вдається зберігати стабільність та імідж надійного партнера?
Як би банально це не звучало, головними в партнерстві з українським бізнесом були і досі лишаються наступні критерії, яким ми щодня намагаємося відповідати:
професійна клієнтоорієнтована команда. І зараз я маю на увазі кожного працівника компанії — від спеціаліста контакт-центру до розробника;
інноваційність і технологічність — для будь-якої fintech-компанії вкрай важливо тримати руку на пульсі, постійно вивчати потреби ринку та вдосконалювати власні продукти, пропонувати нові рішення, які можуть задовольнити бізнес-партнерів;
дотримання стандартів інформаційної безпеки платежів. Надійність та відмовостійкість є вкрай важливими у роботі платіжного провайдера. Звісно, кожен гравець фінтех-ринку намагається конкурувати, пропонуючи клієнтам вигідні тарифи та кастомізовані рішення. Однак, це все буде перевагою лише у комплексі з надійністю сервісів, які надає компанія.
Саме тому, працюючи з бізнесом та для бізнесу, ТОВ «ФК МБК», що здійснює діяльність під брендом Portmone, щороку проходить сертифікацію PCI DSS та застосовує гібридний і мультихмарний підхід побудови інфраструктури. Тим самим ми забезпечуємо безперебійну роботу платіжної системи та високу стійкість до навантажень, адже за допомогою Portmone здійснюється 600+ фінансових операцій щосекунди. Впродовж місяця сервісом користуються більше ніж півтора мільйона українців.
Portmone пропонує своїм партнерам та клієнтам можливість здійснювати оплати всіма доступними та найпопулярнішими на ринку способами. Звісно, як провідний гравець ми маємо бути попереду — це стосується насамперед продуктів, розробкою і вдосконаленням яких ми постійно займаємося.