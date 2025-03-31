Як Portmone трансформує фінтех: інтерв’ю з СЕО компанії Дмитром Басовим

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RU Обличчя фінтеху PaySpace Magazine Portmone 23 роки вдається поєднувати інноваційність і впровадження сучасних фінансових технологій з безкомпромісною надійністю та безперебійністю: інтерв’ю з Дмитром Басовим, СЕО Portmone Компанія Portmone вже понад два десятиліття залишається одним із найстабільніших і технологічно розвинених гравців українського фінтех-ринку. Незважаючи на виклики війни, службу частини команди та керівника в лавах Сил оборони України, компанія не лише зберігає стабільність, а й запускає нові масштабні проєкти. З нагоди 23-ї річниці Portmone ми поспілкувалися з Дмитром Басовим, СЕО Portmone, про досягнення, інновації, команду та плани на 2025 рік. Ми знаємо, що у лютому Portmone виповнилося 23 роки. Розкажіть про ключові досягнення компанії, з якими ви увійшли в наступний рік своєї діяльності. Чим особисто пишаєтеся як СЕО? Коли компанія настільки давно працює на ринку, один окремо взятий рік дуже зрідка приносить якісь доленосні зміни. Перераховувати всі досягнення, з якими ми входимо у наступний період, довелося б довго. Деякі нові проєкти, безумовно, розкриємо нижче, проте хочу відзначити наступне. Компанії Portmone всі 23 роки вдається поєднувати інноваційність і впровадження сучасних фінансових технологій з безкомпромісною надійністю та безперебійністю. Це дуже важка задача — додавати найновіші методи та сервіси так, щоб прийняття оплат залишалося гарантованим та стабільним для всіх клієнтів. Серед інших досягнень минулого року — значне зростання обсягів бізнесу, а також запуск декількох нових проєктів, таких як Billing та BankPay.

Які нові методи оплат зараз впроваджує Portmone? Що чекати користувачам? Якщо ж говорити про нові технологічні рішення, які ми впровадили або ж плануємо запустити найближчим часом, то серед таких можу згадати білінговий продукт, який нещодавно побачив світ. Понад два десятки років ринок знає Portmone як найбільшу систему для здійснення регулярних платежів в Україні, але минулого року наша команда розробила принципово нове рішення — Portmone Billing. Це сучасна екосистема для створення рахунків і контролю фінансових операцій, що допомагає автоматизувати роботу комунальних та охоронних підприємств, ОСББ, управляючих компаній, навчальних центрів та громад. Наша білінгова система має ряд переваг. Перш за все, вона дозволяє бізнесу формувати та надсилати рахунки клієнтам у найбільшу кількість каналів онлайн і офлайн. Крім цього, білери можуть відстежувати інформацію про заборгованість у режимі реального часу, оперативно реагувати на звернення споживачів і надавати звіти наглядовій раді будинку. І всі ці корисні функції доступні в одному кабінеті. Крім того, наприкінці минулого року ми офіційно оголосили про запуск платіжного методу BankPay, яким наразі користуються наші мерчанти та В2С-клієнти. Тоді була здійснена перша, досить успішна ітерація запуску методу приймання платежів IBAN 2 IBAN. Сподіваємося, у 2025-му нам вдасться масштабувати продукт, щойно почне діяти Open Banking. Якщо ж говорити про більш віддалені плани цього року, то поки не відкриватиму карт повністю. Можу лише анонсувати, що наразі IT-команда Portmone працює над запуском ще одного рішення, аналогів якому ще немає в Україні. Цей величезний мультифункціональний проєкт реалізовуватиме запит міських та районних рад щодо диджиталізації послуг для громадян. Водночас мешканці зможуть брати участь у процесі управління та приймати рішення, що сприятимуть розвитку громади, в якій вони проживають. Слідкуйте за новинами компанії, щоб бути серед перших, хто познайомиться з проєктом. Як компанія покращує клієнтський досвід? Також у нас працює цілий підрозділ, який займається питаннями UX/UI. Це команда професіоналів, яка додає нові функції так, щоб це було зручно клієнтам, а також враховує найкращі тренди. Завдяки такому підходу продукти Portmone, попри поважний вік компанії, завжди залишаються інтуїтивно зрозумілими, технологічними та цікавими аудиторії.

Розкажіть про найбільші виклики, що постали перед командою під час повномасштабного вторгнення? Як вам вдалося налаштувати роботу колективу у цих складних умовах, адже деяким співробітникам довелося здійснити релокейт? Якось я вже ділився нашим досвідом адаптації бізнесу до нових реалій після повномасштабного вторгнення. І згадував про декілька спроб провести стратсесії, які значно змінювали курс розвитку компанії саме через нерозуміння того, що чекає нас у найближчому майбутньому. Повномасштабна війна та мобілізація ключових співробітників сильно впливає на нас. Зокрема, нам поки довелося відкласти і плани експансії бізнесу на західні ринки. Як і будь-який бізнес, ми зазнали певних кадрових втрат. Та станом на сьогодні нам вдалося відновити кількість працівників, і ми активно продовжуємо зростати попри всі виклики. Лише троє співробітники компанії знаходяться зараз за кордоном, дев’ятеро — перебувають в інших регіонах України. Практично вся команда зосереджена в Києві та області і має змогу працювати в офісі, що повністю забезпечений всім необхідним на випадок відключень електрики. Також скажу прямо: нам точно є чим пишатися з погляду стабільності та згуртованості команди. До 23-ї річниці компанії можемо підбити такі підсумки: 5 людей працюють у компанії понад 20 років;

28 співробітників прийшли в компанію від 6 до 13 років тому;

у 2024 році оффер прийняли 19 спеціалістів, зокрема до команди долучився новий комерційний директор Андрій Кіктенко. Звісно, зміни у безпековій ситуації країни призвели до певних трансформацій у команді. Наразі 9 співробітників Portmone мобілізовані та проходять службу в різних підрозділах ЗСУ. Зокрема, як ви знаєте, і я є офіцером та з перших днів повномасштабного вторгнення у 2022 році знаходжуся в лавах Нацгвардії. Компанія всіляко підтримує колег та їхні родини у складних умовах сьогодення.

Розкажіть про корпоративну культуру: на чому робите акцент? Корпоративна культура Portmone — це про відповідальність і командну взаємодію. Як виявилося, це дуже класний інструмент, що є «вищим» за будь-якого співробітника компанії та до якого може апелювати кожен, незважаючи на рівень займаної в компанії посади. Завдяки йому ми уникаємо розборок «хто правий», оскільки єдині для всіх правила гарантують максимальну об’єктивність у вирішенні конфліктів. Крім цього на початку повномасштабного вторгнення ми орендували 3-поверховий будинок в Яремче для фізичного та емоційного відновлення, а також безпечної роботи наших спеціалістів. Тож з 2022-го по 2023 рік всі охочі співробітники разом із своїми сім’ями мали змогу по черзі перебувати у відносно безпечному тихому місці. Ми щоденно піклуємось про фізичний та моральний стан наших спеціалістів. Компанія забезпечує команду медичним страхуванням та частково компенсує абонементи у спортзал. Крім цього, у працівників Portmone є можливість взяти додатковий оплачуваний Day Off у будь-який день місяця, в якому є державне свято. Наразі ж тестуємо інші можливості для підтримки колег в продуктивному режимі. Нещодавно в компанії було прийняте рішення про запуск програми ментального здоров’я, тож ми почали співпрацювати з платформою психологічної допомоги співробітникам. Впевнений, що якісне виконання професійних обов’язків напряму залежить від загального стану людини, тому зараз жодним чином не можна нехтувати питаннями підтримки та допомоги колективу. Якщо ж говорити про кар’єрні можливості, які компанія пропонує працівникам, то нам теж є, чим поділитися. 10% працівників за останні роки виросли та продовжили роботу в Portmone на нових посадах. Хтось пішов на підвищення, хтось кардинально змінив напрям діяльності та перейшов у інший відділ. Така система взаємодії з командою допомагає уникати вигорання працівників, відкриває їм нові шляхи для професійного росту, дає можливість отримати свіжі ідеї від колег, що переміщуються всередині структури компанії. Поділіться секретом, як у нинішніх складних умовах компанії вдається зберігати стабільність та імідж надійного партнера? Як би банально це не звучало, головними в партнерстві з українським бізнесом були і досі лишаються наступні критерії, яким ми щодня намагаємося відповідати: професійна клієнтоорієнтована команда. І зараз я маю на увазі кожного працівника компанії — від спеціаліста контакт-центру до розробника;

інноваційність і технологічність — для будь-якої fintech-компанії вкрай важливо тримати руку на пульсі, постійно вивчати потреби ринку та вдосконалювати власні продукти, пропонувати нові рішення, які можуть задовольнити бізнес-партнерів;

дотримання стандартів інформаційної безпеки платежів. Надійність та відмовостійкість є вкрай важливими у роботі платіжного провайдера. Звісно, кожен гравець фінтех-ринку намагається конкурувати, пропонуючи клієнтам вигідні тарифи та кастомізовані рішення. Однак, це все буде перевагою лише у комплексі з надійністю сервісів, які надає компанія.

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