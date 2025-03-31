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Як Portmone трансформує фінтех: інтерв’ю з СЕО компанії Дмитром Басовим

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Portmone 23 роки вдається поєднувати інноваційність і впровадження сучасних фінансових технологій з безкомпромісною надійністю та безперебійністю: інтерв’ю з Дмитром Басовим, СЕО Portmone

Компанія Portmone вже понад два десятиліття залишається одним із найстабільніших і технологічно розвинених гравців українського фінтех-ринку. Незважаючи на виклики війни, службу частини команди та керівника в лавах Сил оборони України, компанія не лише зберігає стабільність, а й запускає нові масштабні проєкти.
З нагоди 23-ї річниці Portmone ми поспілкувалися з Дмитром Басовим, СЕО Portmone, про досягнення, інновації, команду та плани на 2025 рік.
PSM

Ми знаємо, що у лютому Portmone виповнилося 23 роки. Розкажіть про ключові досягнення компанії, з якими ви увійшли в наступний рік своєї діяльності. Чим особисто пишаєтеся як СЕО?

PSM

Коли компанія настільки давно працює на ринку, один окремо взятий рік дуже зрідка приносить якісь доленосні зміни. Перераховувати всі досягнення, з якими ми входимо у наступний період, довелося б довго. Деякі нові проєкти, безумовно, розкриємо нижче, проте хочу відзначити наступне. Компанії Portmone всі 23 роки вдається поєднувати інноваційність і впровадження сучасних фінансових технологій з безкомпромісною надійністю та безперебійністю. Це дуже важка задача — додавати найновіші методи та сервіси так, щоб прийняття оплат залишалося гарантованим та стабільним для всіх клієнтів.

Серед інших досягнень минулого року — значне зростання обсягів бізнесу, а також запуск декількох нових проєктів, таких як Billing та BankPay.
PSM

Які нові методи оплат зараз впроваджує Portmone? Що чекати користувачам?

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Portmone пропонує своїм партнерам та клієнтам можливість здійснювати оплати всіма доступними та найпопулярнішими на ринку способами. Звісно, як провідний гравець ми маємо бути попереду — це стосується насамперед продуктів, розробкою і вдосконаленням яких ми постійно займаємося.

PSM

Якщо ж говорити про нові технологічні рішення, які ми впровадили або ж плануємо запустити найближчим часом, то серед таких можу згадати білінговий продукт, який нещодавно побачив світ. Понад два десятки років ринок знає Portmone як найбільшу систему для здійснення регулярних платежів в Україні, але минулого року наша команда розробила принципово нове рішення — Portmone Billing.

Це сучасна екосистема для створення рахунків і контролю фінансових операцій, що допомагає автоматизувати роботу комунальних та охоронних підприємств, ОСББ, управляючих компаній, навчальних центрів та громад. Наша білінгова система має ряд переваг. Перш за все, вона дозволяє бізнесу формувати та надсилати рахунки клієнтам у найбільшу кількість каналів онлайн і офлайн. Крім цього, білери можуть відстежувати інформацію про заборгованість у режимі реального часу, оперативно реагувати на звернення споживачів і надавати звіти наглядовій раді будинку. І всі ці корисні функції доступні в одному кабінеті.
Крім того, наприкінці минулого року ми офіційно оголосили про запуск платіжного методу BankPay, яким наразі користуються наші мерчанти та В2С-клієнти. Тоді була здійснена перша, досить успішна ітерація запуску методу приймання платежів IBAN 2 IBAN. Сподіваємося, у 2025-му нам вдасться масштабувати продукт, щойно почне діяти Open Banking.
Якщо ж говорити про більш віддалені плани цього року, то поки не відкриватиму карт повністю. Можу лише анонсувати, що наразі IT-команда Portmone працює над запуском ще одного рішення, аналогів якому ще немає в Україні. Цей величезний мультифункціональний проєкт реалізовуватиме запит міських та районних рад щодо диджиталізації послуг для громадян.
Водночас мешканці зможуть брати участь у процесі управління та приймати рішення, що сприятимуть розвитку громади, в якій вони проживають. Слідкуйте за новинами компанії, щоб бути серед перших, хто познайомиться з проєктом.
PSM

Як компанія покращує клієнтський досвід?

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Робота з клієнтським досвідом — це постійний процес у Portmone. У компанії цілодобово працює команда підтримки, яка щодня спілкується з користувачами та аналізує, які саме дії, дизайнерські рішення або функціональні елементи викликають найбільше звернень. Будь-який співробітник Portmone може ініціювати зміни у продукті, якщо має обґрунтовані приклади того, як це вплине на зручність для клієнтів. Усі такі ініціативи розглядаються і за можливості втілюються у життя.

PSM

Також у нас працює цілий підрозділ, який займається питаннями UX/UI. Це команда професіоналів, яка додає нові функції так, щоб це було зручно клієнтам, а також враховує найкращі тренди. Завдяки такому підходу продукти Portmone, попри поважний вік компанії, завжди залишаються інтуїтивно зрозумілими, технологічними та цікавими аудиторії.

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PSM

Розкажіть про найбільші виклики, що постали перед командою під час повномасштабного вторгнення? Як вам вдалося налаштувати роботу колективу у цих складних умовах, адже деяким співробітникам довелося здійснити релокейт?

PSM

Якось я вже ділився нашим досвідом адаптації бізнесу до нових реалій після повномасштабного вторгнення. І згадував про декілька спроб провести стратсесії, які значно змінювали курс розвитку компанії саме через нерозуміння того, що чекає нас у найближчому майбутньому. Повномасштабна війна та мобілізація ключових співробітників сильно впливає на нас. Зокрема, нам поки довелося відкласти і плани експансії бізнесу на західні ринки.

Як і будь-який бізнес, ми зазнали певних кадрових втрат. Та станом на сьогодні нам вдалося відновити кількість працівників, і ми активно продовжуємо зростати попри всі виклики. Лише троє співробітники компанії знаходяться зараз за кордоном, дев’ятеро — перебувають в інших регіонах України. Практично вся команда зосереджена в Києві та області і має змогу працювати в офісі, що повністю забезпечений всім необхідним на випадок відключень електрики.
Також скажу прямо: нам точно є чим пишатися з погляду стабільності та згуртованості команди.
До 23-ї річниці компанії можемо підбити такі підсумки:
Звісно, зміни у безпековій ситуації країни призвели до певних трансформацій у команді. Наразі 9 співробітників Portmone мобілізовані та проходять службу в різних підрозділах ЗСУ. Зокрема, як ви знаєте, і я є офіцером та з перших днів повномасштабного вторгнення у 2022 році знаходжуся в лавах Нацгвардії. Компанія всіляко підтримує колег та їхні родини у складних умовах сьогодення.
PSM

Розкажіть про корпоративну культуру: на чому робите акцент?

PSM

Корпоративна культура Portmone — це про відповідальність і командну взаємодію.

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Ще у 2020 році я запропонував компанії прийняти «Стандарти адекватності», що складалися з коротких, але надважливих 10 пунктів. Простішими словами, ми створили список ключових цінностей, які допомагають наразі формувати більш згуртовану, орієнтовану на спільний результат команду. Стандарти були написані та прийняті менеджментом та доведені до відома всього персоналу. Відтоді вони періодично оновлюються, всі мають їх дотримуватися, зокрема з цим обов’язково мають погодитися нові працівники.

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Як виявилося, це дуже класний інструмент, що є «вищим» за будь-якого співробітника компанії та до якого може апелювати кожен, незважаючи на рівень займаної в компанії посади. Завдяки йому ми уникаємо розборок «хто правий», оскільки єдині для всіх правила гарантують максимальну об’єктивність у вирішенні конфліктів.
Крім цього на початку повномасштабного вторгнення ми орендували 3-поверховий будинок в Яремче для фізичного та емоційного відновлення, а також безпечної роботи наших спеціалістів. Тож з 2022-го по 2023 рік всі охочі співробітники разом із своїми сім’ями мали змогу по черзі перебувати у відносно безпечному тихому місці.
Ми щоденно піклуємось про фізичний та моральний стан наших спеціалістів.
Компанія забезпечує команду медичним страхуванням та частково компенсує абонементи у спортзал. Крім цього, у працівників Portmone є можливість взяти додатковий оплачуваний Day Off у будь-який день місяця, в якому є державне свято.
Наразі ж тестуємо інші можливості для підтримки колег в продуктивному режимі. Нещодавно в компанії було прийняте рішення про запуск програми ментального здоров’я, тож ми почали співпрацювати з платформою психологічної допомоги співробітникам. Впевнений, що якісне виконання професійних обов’язків напряму залежить від загального стану людини, тому зараз жодним чином не можна нехтувати питаннями підтримки та допомоги колективу.
Якщо ж говорити про кар’єрні можливості, які компанія пропонує працівникам, то нам теж є, чим поділитися. 10% працівників за останні роки виросли та продовжили роботу в Portmone на нових посадах. Хтось пішов на підвищення, хтось кардинально змінив напрям діяльності та перейшов у інший відділ. Така система взаємодії з командою допомагає уникати вигорання працівників, відкриває їм нові шляхи для професійного росту, дає можливість отримати свіжі ідеї від колег, що переміщуються всередині структури компанії.
PSM

Поділіться секретом, як у нинішніх складних умовах компанії вдається зберігати стабільність та імідж надійного партнера?

PSM

Як би банально це не звучало, головними в партнерстві з українським бізнесом були і досі лишаються наступні критерії, яким ми щодня намагаємося відповідати:

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Саме тому, працюючи з бізнесом та для бізнесу, ТОВ «ФК МБК», що здійснює діяльність під брендом Portmone, щороку проходить сертифікацію PCI DSS та застосовує гібридний і мультихмарний підхід побудови інфраструктури. Тим самим ми забезпечуємо безперебійну роботу платіжної системи та високу стійкість до навантажень, адже за допомогою Portmone здійснюється 600+ фінансових операцій щосекунди. Впродовж місяця сервісом користуються більше ніж півтора мільйона українців.

PSM

Практично з перших днів ви пішли добровольцем у Нацгвардію. Як компанії вдається залишатися максимально ефективною в умовах, коли керівництво служить?

PSM

Скажу відверто: повноцінно поєднувати роль військовослужбовця та СЕО не просто складно, а взагалі неможливо. Але Portmone має сильну команду менеджменту в тилу, кожен член якої тримає бізнес та ефективно керує своїм напрямком.

Я ж маю можливість долучатися до стратегічно важливих питань у вільний від проходження служби час. Переважно це періоди відпусток, які я з радістю проводжу в офісі серед колег. Наприкінці минулої зими якраз мав таку можливість і вкотре переконався, що Portmone працює як швейцарський годинник навіть в умовах, коли керівництво компанії переважно відсутнє на місці.
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PSM

Який зараз фокус та основні плани у Portmone?

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2025 рік має стати роком низки революційних подій у фінансовій сфері. Як будь-які представники ринку фінансових операцій, ми очікуємо на запуск миттєвих платежів (СЕП) і Open Banking. Впевнений, на більшості профільних заходів ці дві теми є досить актуальними для обговорення, тож ми всі чекаємо новин про успішний лонч (запуск) від Нацбанку найближчим часом.

PSM

Якщо ж говорити про внутрішні орієнтири компанії щодо співпраці з бізнесом, то можу повторити те, що кажу щоразу, коли мова заходить про стратегію Portmone. Ми й надалі плануємо надавати українському бізнесу професійні платіжні рішення та відкривати можливості для онлайн-розрахунків в усіх наявних каналах. Наша мета — покращити зручність для платників і наблизитися до майбутнього, у якому операції з готівкою можуть бути повністю замінені на безготівкові транзакції.

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