Як Avans Credit змінює фінтех: інтерв’ю з CMO Марією Васильєвою

Розкажіть, будь ласка, про ваш кар’єрний шлях у фінтеху.
Я починала із маркетингу в digital, blockchain та gambling, але згодом фінтех став однією з основних сфер моєї роботи. Тут мене завжди приваблювала можливість створювати продукти, які впливають на фінансову поведінку людей.
Поділіться з читачами своїм найуспішнішим кейсом. Чим ви найбільше пишаєтесь під час роботи в компанії?
Один із найбільш успішних кейсів — підвищення показника повернення клієнтів та зниження вартості залучення через персоналізовані кампанії. Ми аналізуємо поведінку користувачів після кожної рекламної кампанії, сегментуємо аудиторію та впроваджуємо динамічні офери.
З якими труднощами ви стикались під час виводу фінтех-продуктів на міжнародні ринки та яким чином їх подолали?
Основні труднощі:
Юридичні бар’єри — різне регулювання у кожній країні, особливо в Латинській Америці та Азії. Вирішували це через глибокий аналіз локального законодавства та партнерство з місцевими юридичними консультантами.
Поведінка користувачів — споживчі звички відрізняються кардинально. Наприклад, у Латинській Америці ключову роль відіграють WhatsApp-розсилки та бонусні пропозиції, а в Європі важливіше UX і прозорість умов.
Конкуренція та трафік — ефективність платного трафіку може суттєво відрізнятися, тому тестували багато каналів, а також використовували контент-маркетинг і партнерські програми для органічного росту.
Розкажіть про свою кар’єру в Avans Credit: чому обрали саме цю компанію та які ваші основні досягнення на посаді СМО?
Я бачу у Avans Credit велику можливість вплинути на ринок мікрофінансування в Україні. Мене зацікавив підхід компанії — відкритість до нових ідей у розвитку, швидке впровадження нових рішень і акцент на клієнтський досвід.
Серед основних досягнень:
Оптимізація маркетингових кампаній, що знижує вартість залучення клієнтів, та збільшення кількість повторних позик.
Збільшення впізнаваності бренду — запустили кілька успішних акцій, що допомогли залучити більше якісного трафіку.
Розкажіть про свій стиль керування. Які якості, на ваш погляд, повинен мати справжній лідер?
Мій стиль управління — результат-орієнтований, але з акцентом на людей. Я вірю, що правильна мотивація команди дає значно кращі результати, ніж жорсткий контроль. Також я за те, щоб кожен спеціаліст мав свій голос і ми відділом дослухались до побажань щодо покращення як робочих, так і персональних пропозицій у колективі.
Як вам вдається підтримувати work-life balance? Чи є у вас особистий рецепт профілактики вигорання?
Фокус на пріоритетах — важливо розділяти термінові задачі та ті, що можна делегувати. Перезавантаження через подорожі, спілкування з друзями, нові хобі — це все зміна середовища, яка допомагає перефокусуватися та знайти нові ідеї.
Також пишаюсь тим, що разом із командою ми масштабуємо маркетингову стратегію та робимо Avans Credit більш впізнаваним брендом.