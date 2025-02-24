Головна > Обличчя фінтеху >

Як Avans Credit змінює фінтех: інтерв’ю з CMO Марією Васильєвою

Обличчя FinTech image фінтеху

PaySpace Magazine

Інтерв’ю з Марією Васильєвою - Chief Marketing Officer компанії Avans Credit

Марія розповіла PaySpace Magazine про свій кар’єрний шлях у фінтеху та найуспішніший кейс, а також поділились подальшими планами компанії.
PSM

Розкажіть, будь ласка, про ваш кар’єрний шлях у фінтеху.

PSM

Я починала із маркетингу в digital, blockchain та gambling, але згодом фінтех став однією з основних сфер моєї роботи. Тут мене завжди приваблювала можливість створювати продукти, які впливають на фінансову поведінку людей.

Я працювала з проєктами, які охоплювали залучення користувачів, масштабування бізнесу та адаптацію продуктів до різних ринків. Важливий досвід я отримала у роботі з фінтехом, де ефективний маркетинг безпосередньо впливає на рівень повернення клієнтів і прибутковість компанії.
PSM

Поділіться з читачами своїм найуспішнішим кейсом. Чим ви найбільше пишаєтесь під час роботи в компанії?

PSM

Один із найбільш успішних кейсів — підвищення показника повернення клієнтів та зниження вартості залучення через персоналізовані кампанії. Ми аналізуємо поведінку користувачів після кожної рекламної кампанії, сегментуємо аудиторію та впроваджуємо динамічні офери.

Це дозволило збільшити конверсію повторних клієнтів на 25%.
”

Також пишаюсь тим, що разом із командою ми масштабуємо маркетингову стратегію та робимо Avans Credit більш впізнаваним брендом.

PSM

З якими труднощами ви стикались під час виводу фінтех-продуктів на міжнародні ринки та яким чином їх подолали?

PSM

Основні труднощі:

  • Юридичні бар’єри — різне регулювання у кожній країні, особливо в Латинській Америці та Азії. Вирішували це через глибокий аналіз локального законодавства та партнерство з місцевими юридичними консультантами.

  • Поведінка користувачів — споживчі звички відрізняються кардинально. Наприклад, у Латинській Америці ключову роль відіграють WhatsApp-розсилки та бонусні пропозиції, а в Європі важливіше UX і прозорість умов.

  • Конкуренція та трафік — ефективність платного трафіку може суттєво відрізнятися, тому тестували багато каналів, а також використовували контент-маркетинг і партнерські програми для органічного росту.

main image
PSM

Розкажіть про свою кар’єру в Avans Credit: чому обрали саме цю компанію та які ваші основні досягнення на посаді СМО?

”

Я бачу у Avans Credit велику можливість вплинути на ринок мікрофінансування в Україні. Мене зацікавив підхід компанії — відкритість до нових ідей у розвитку, швидке впровадження нових рішень і акцент на клієнтський досвід.

PSM

Серед основних досягнень:

PSM

Розкажіть про свій стиль керування. Які якості, на ваш погляд, повинен мати справжній лідер?

PSM

Мій стиль управління — результат-орієнтований, але з акцентом на людей. Я вірю, що правильна мотивація команди дає значно кращі результати, ніж жорсткий контроль. Також я за те, щоб кожен спеціаліст мав свій голос і ми відділом дослухались до побажань щодо покращення як робочих, так і персональних пропозицій у колективі.

Team
PSM

Як вам вдається підтримувати work-life balance? Чи є у вас особистий рецепт профілактики вигорання?

PSM

Фокус на пріоритетах — важливо розділяти термінові задачі та ті, що можна делегувати. Перезавантаження через подорожі, спілкування з друзями, нові хобі — це все зміна середовища, яка допомагає перефокусуватися та знайти нові ідеї.

PSM

На яких головних цілях зараз фокусується Avans Credit? Поділіться, будь ласка, основними планами на цей рік.

PSM

Головні цілі Avans Credit на цей рік:

”

Наш фокус — стати компанією №1 за рівнем залучення та клієнтської лояльності в сегменті онлайн-кредитування.

Попередні інтерв’ю