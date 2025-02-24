Як Avans Credit змінює фінтех: інтерв’ю з CMO Марією Васильєвою

Обличчя фінтеху

PaySpace Magazine Інтерв’ю з Марією Васильєвою - Chief Marketing Officer компанії Avans Credit Марія розповіла PaySpace Magazine про свій кар’єрний шлях у фінтеху та найуспішніший кейс, а також поділились подальшими планами компанії.

Розкажіть, будь ласка, про ваш кар’єрний шлях у фінтеху.

Я починала із маркетингу в digital, blockchain та gambling, але згодом фінтех став однією з основних сфер моєї роботи. Тут мене завжди приваблювала можливість створювати продукти, які впливають на фінансову поведінку людей.

Я працювала з проєктами, які охоплювали залучення користувачів, масштабування бізнесу та адаптацію продуктів до різних ринків. Важливий досвід я отримала у роботі з фінтехом, де ефективний маркетинг безпосередньо впливає на рівень повернення клієнтів і прибутковість компанії.

Поділіться з читачами своїм найуспішнішим кейсом. Чим ви найбільше пишаєтесь під час роботи в компанії?

Один із найбільш успішних кейсів — підвищення показника повернення клієнтів та зниження вартості залучення через персоналізовані кампанії. Ми аналізуємо поведінку користувачів після кожної рекламної кампанії, сегментуємо аудиторію та впроваджуємо динамічні офери.

Це дозволило збільшити конверсію повторних клієнтів на 25%.