«UA business Global народився, щоб допомогти українському бізнесу успішно розвиватися глобально в умовах війни»‎: інтерв'ю із засновницею проєкту — Катериною Дорошевською

З початку повномасштабної війни в Україні з’явилося багато проєктів, які допомагають підприємцям адаптуватися до важких реалій, а також зростати та виходити на міжнародні ринки. Головна редакторка PaySpace Magazine поспілкувалась із засновницею проєкту UA business Global, мета якого допомогти українським підприємцям вийти на міжнародні ринки, — Катериною Дорошевською

Як виникла ідея запустити проєкт UA business Global? Як ви зрозуміли, що українському ринку це потрібно?

UA business Global народився у березні 2022 року як відповідь на воєнні реалії українського бізнесу. До повномасштабної війни я була організаторкою найбільшого офлайн-маркету українських брендів у Дніпрі БУДЬ в UA та фаундеркою бутикової PR-агенції з 6-8 постійними клієнтами. 24 лютого бізнес рухнув, всі клієнти очікувано припинили співпрацю, а офлайн івенти стали неможливими. Фінансова подушка пішла на виплати гонорарів команді та донати.

Опинившись у точці нуль, я вирішила діяти, попри все. Мій фокус завжди був на підприємцях. Усі мої проєкти так чи інакше пов’язані з підтримкою, розвитком та ростом бізнесів. Я написала в соцмережах про безоплатні консультації для підприємців і потік повідомлень було не зупинити. Провела понад 40 онлайн-консультацій і зрозуміла, що ключовий виклик для підприємців — це трансформація бізнесу та вихід на глобальний ринок.

Так народився UA business Global, щоб допомогти українському бізнесу успішно розвиватися глобально в умовах війни. Для запуску ініціативи зібрала команду волонтерів — ми стартували без бюджету, лише на власному ентузіазмі та вірі в українське підприємництво.

Запуск UA business Global змінив і мій власний бізнес. З’явилася агенція персонального брендингу BECOME, де ми працюємо з клієнтами з України, Австралії, Німеччини, Бельгії, Швейцарії, Великобританії, Португалії, Іспанії та інших країн. Де ми допомагаємо розвивати персональний бренд топменеджерів та фаундерів компаній, зокрема і для глобалізації бізнесу. За останні два роки ми накопичили стільки нішевої експертизи, що впевнено рухаємося до того, щоб стати лідерами з персонального брендингу в Україні.

Які можливості ваш проєкт пропонує українським підприємцям?

UA business Global — це освітньо-нетворкінговий проєкт, у якому експерти безплатно діляться своїми антикризовими порадами, а підприємці спілкуються, партнеряться, об’єднуються для виходу на міжнародні ринки. Ініціатива об’єднала вже 2000 українських підприємців.

На нашому YouTube-каналі є освітні лекції на теми логістики, формування відділу продажів, розвитку на маркетплейсах, залучення грантів, особливостей побудови бізнесу в різних країнах тощо.

А також ми з командою випустили два сезони освітнього серіаліті GLOBA на тему маркетингу та PR. Де досвідчені підприємці та експерти стисло дають практичні інструменти, які можна одразу впровадити у бізнес. Перший сезон серіаліті ми запустили з нульовим бюджетом, отримали багато гарних відгуків і на зйомки 2 сезону залучили грант від Посольства США в Україні.

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Розкажіть про ваш найулюбленіший кейс у рамках проєкту UA business Global?

На одному із закордонних івентів я познайомилася з українкою. Через війну вона виїхала в іншу країну і почала розвивати бізнес, користуючись порадами, інструментами, лайфхаками, якими ділились експерти UA business Global.

Отак просто — подивившись безплатні лекції про розвиток особистого бренду, бізнес-комунікації, налагодження міжнародних зв’язків тощо, вона поступово, але впевнено будувала бізнес у новому для себе середовищі.

Ця історія ще раз підкреслила мені важливість проєкту UA business Global для глобального розвитку українських підприємців.

Розкажіть, на що треба у першу чергу звернути увагу українському бізнесу під час виходу на міжнародні ринки? Які дослідження треба проводити в першу чергу?

Вихід на міжнародні ринки — це нові горизонти та можливості. Але цей крок вимагає ретельного планування. У першу чергу важливо адаптувати продукт під запити місцевої аудиторії — те що мало попит в Україні, може бути зовсім нецікаво умовним італійцям. Тож потрібно провести глибокий аналіз цільового ринку, врахувавши культурні особливості.

Далі — розробити стратегію просування. Вибрати оптимальний канал дистрибуції та організувати логістику. Не забути про юридичні аспекти та особливості законодавства. Приділити увагу побудові особистого бренду фаундера та продумати бізнес-комунікації, які допоможуть залучати увагу до компанії.

Міжнародний розвиток компанії — це складний та тривалий процес, який вимагає значних інвестицій часу, ресурсів та зусиль. Але не варто намагатися охопити все й одразу. Рекомендую концентруватися на одному регіоні або сегменті.

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Багато підприємців вважають, що коли вони виходять на міжнародний ринок, то їм обов’язково потрібно шукати партнера. От з боку вашого досвіду, як це зробити правильно і чи обов’язково це потрібно? За яких умов партнер потрібен, щоб якісно вийти на міжнародні ринки?

Відповідь на це питання залежить від багатьох факторів. Яка специфіка бізнесу? Який розмір компанії? Чи є вже досвід міжнародної діяльності? На який ринок планується вийти? Від цих даних залежить — починати експанію самостійно чи все ж заручитись підтримкою.

Але у будь-якому разі локальні партнерства допомагають:

отримати інформацію про місцеві особливості, культуру, звички споживачів;

розширити мережу контактів;

зменшити витрати на маркетинг, логістику тощо;

швидше розібратися в усіх нюансах місцевого законодавства;

виділитись серед конкурентів.

Є така модель виходу на ринок — піггібек. Дослівно — «на спині». Це коли одна компанія, використовуючи напрацьовані зв’язки та канали іншої, виходить на ринок, доповнюючи її асортимент і створюючи додаткову цінність. Співпрацюючи з компанією, чиє ім’я та лого знають всі, ви асоціативно отримуєте більше довіри.

Цей підхід можна використовувати і через спільну активність з місцевими відомими лідерами, власниками компаній, інфлюєнсерами. І, звісно, підсвічувати, це через комунікації на власних ресурсах. І цей інструмент може ефективно працювати в обидві сторони. А найкращі партнерства, як відомо, завжди win-win.

І ще таке досить нагальне питання: який мінімальний капітал потрібно мати, щоб дивитися в сторону виходу на міжнародні ринки?

Не існує єдиної відповіді на питання про мінімальний капітал для виходу на міжнародні ринки. Наприклад, чим вища конкуренція на обраному ринку, тим більше коштів може знадобитися на маркетинг та просування.

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Враховуючи свої можливості, слід будувати та стратегію виходу: відкривати власне представництво, шукати дистриб’юторів чи використовувати онлайн-платформи. Кожна стратегія має свої фінансові наслідки. Щоб мінімізувати витрати, рекомендую починати з ринку, який найбільш схожий на ваш внутрішній, використовувати державні програми підтримки експорту та починати глобальний розвиток з онлайн-платформи (інтернет-магазинів, маркетплейсів, соціальних мереж).

Але, якщо повернутися до питання про капітал, то головна валюта при побудові міжнародного бізнесу — довіра. І саме через прояви бізнес-лідерства власника можна будувати відносини з партнерами, інвесторами та лагідно підвищувати впізнаваність компанії. Тому, що люди довіряють людям.

Які помилки роблять компанії, коли починають виходити на міжнародні ринки? Що б ви порадили підприємцям?

З мого досвіду спілкування з підприємцями, помилки у всіх схожі: поверхневе дослідження ринку, ігнорування мовних бар’єрів та культурних особливостей, неправильний вибір каналів дистрибуції, недостатня адаптація продукту або послуги, відсутність злагодженої системи комунікації з незнайомою аудиторією та загалом відсутність стратегії виходу на ринок.

Моя головна порада підприємцям, які хочуть успішно вийти та розвиватись на міжнародному ринку — запастись терпінням. Важливо розробити чітку стратегію з планом дій, визначеними цілями та показниками ефективності. Але бути гнучким та готовим швидко адаптовуватися до мінливих умов.

Скажіть, чи плануєте ви співпрацю з українськими фондами, організаціями, компаніями? Якщо є такі кейси, то розкажіть про результати.

Ми вже активно розвиваємо таку співпрацю. Дія.Бізнес, Nazovni, Ukrainian Digital Community, CfE Accelerator, Women in Business, YEP та інші українські організації й компанії підтримали проєкт UA business Global. Також ми встановили партнерства зі стрімінговим сервісом Megogo і платформою кіно та телебачення Київстар ТБ — серіаліті GLOBA безплатно транслюється на цих майданчиках.

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