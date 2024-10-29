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Засновник TikTok став найбагатшою людиною Китаю

29.10.2024 16:20
Ольга Деркач
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Засновник TikTok Чжан Імін вперше очолив список найбагатших людей Китаю за версією шанхайського журналу Hurun

Засновник TikTok став найбагатшою людиною Китаю

Засновник TikTok став найбагатшою людиною Китаю Фото: freepik.com, bytedance.com, pngwing.com

Hurun оцінив статки Чжана Іміна у $49,3 млрд. 41-річний Чжан належить до нового покоління китайських бізнесменів, які більше орієнтовані на міжнародний ринок, ніж їхні попередники.

Власник TikTok, компанія ByteDance, також заснована Чжаном, минулого року збільшила свій глобальний оборот на 30%. TikTok, відомий у Китаї як Douyin, має 200 мільйонів користувачів лише у Сполучених Штатах.

Чжун Шаньшань вперше за три роки поступився своїм першим місцем у списку найбагатших людей. Статки 70-річного чоловіка у розмірі $47,9 млрд, які частково базуються на бренді бутильованої води Nongfu Spring, поставили його на друге місце.

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Засновник Tencent Ма Хуатенг посів третє місце зі статками у $44,4 млрд.

За даними Hurun, кількість китайських доларових мільярдерів минулого року скоротилася на 142 до 753. Максимум був досягнутий у 2021 році, коли їх було 1 185. Зменшення кількості мільярдерів пояснюється відставанням економіки Китаю та поганими показниками фондового ринку.

Нагадаємо, що у TikTok зʼявилися групові чати. Тепер користувачі можуть створювати групові чати, в яких можуть брати участь до 32 осіб, щоб спілкуватися і ділитися контентом разом. Як і у випадку з індивідуальними повідомленнями, групові чати доступні лише користувачам старше 15 років.

Раніше ми писали, що TikTok прагне стати конкурентом YouTube Music та Shazam завдяки новій функції під назвою Sound Search, яка дозволяє знайти звук, наспівуючи його. Функція доступна для деяких користувачів у вибраних регіонах і ще не є загальнодоступною.

Крім того, творці TikTok запустили нову неанонсовану соцмережу в Google Play. Whee — це базова програма для обміну фотографіями. Як і в Instagram, ви будете ділитися своїми фотографіями, а люди будуть їх лайкати, коментувати та поширювати. Різниця в тому, що Whee зосереджений на тому, щоб ділитися живими моментами виключно з вашими друзями.

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Рубрики: ГрошіСвітНовиниTikTok
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