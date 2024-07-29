У TikTok зʼявилася нова функція

TikTok прагне стати конкурентом YouTube Music та Shazam завдяки новій функції під назвою Sound Search, яка дозволяє знайти звук, наспівуючи його. Функція доступна для деяких користувачів у вибраних регіонах і ще не є загальнодоступною

На платформі, де тренди на основі пісень швидко змінюються, цей інструмент також може допомогти знайти і краще зрозуміти поточні тенденції.

Звуковий пошук у TikTok чимось схожий на інструмент пошуку пісень у YouTube Music, який дозволяє знайти назву пісні, наспівуючи її. Хоча Shazam є, мабуть, найвідомішим інструментом розпізнавання пісень, нові функції TikTok і YouTube Music виходять за рамки можливостей Shazam, оскільки вони дозволяють ідентифікувати пісні, наспівуючи їх, тоді як Shazam працює, тільки якщо ви відтворюєте саму пісню.

І якщо Shazam і YouTube Music можуть допомогти вам знайти назву пісні, то інструмент TikTok призначений не лише для пошуку пісень, але й для показу відео, в яких вони використовуються.

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Інструмент призначений для пошуку пісень, а не специфічних для TikTok звуків. Однак під час тестування виявили, що інструмент здатен виявляти звуки/меми TikTok.

Якщо у вас є доступ до цієї функції, ви можете перейти до неї, перейшовши в рядок пошуку в застосунку, натиснувши на іконку мікрофона, а потім вибравши «Пошук звуку».

Багато людей вже використовують TikTok як пошукову систему, і ця нова функція ще більше розширює можливості пошуку в застосунку.

Звуки — невід’ємна частина TikTok: саме вони визначають тренди, а в деяких випадках призводять до того, що пісні артистів очолюють чарти. Враховуючи важливість звуків у TikTok, не дивно, що компанія розгортає спосіб збільшити кількість відкриттів пісень на своїй платформі, а також зазіхає на територію Shazam та YouTube Music. Наразі невідомо, коли TikTok планує випустити цю функцію для всіх користувачів.

Нагадаємо, що TikTok припинив переговори про відкриття офісу в Україні. Для боротьби з російською пропагандою Центр протидії дезінформації (ЦПД) вів переговори з адміністрацією TikTok про відкриття офісу в Україні.

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За матеріалами: Tech Crunch.