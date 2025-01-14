Ілон Маск може стати власником TikTok

Китайські чиновники оцінюють потенційний варіант, який передбачає придбання Ілоном Маском американського підрозділу TikTok, якщо компанії не вдасться уникнути заборони на застосунок

За словами джерел, знайомих з цим питанням, пекінські чиновники наполягають на тому, щоб TikTok залишився у власності материнської компанії ByteDance Ltd., і компанія оскаржує майбутню заборону, подавши апеляцію до Верховного суду США. Але судді під час дебатів 10 січня дали зрозуміти, що вони, швидше за все, підтримають закон.

Високопоставлені китайські чиновники вже почали обговорювати плани на випадок непередбачених обставин для TikTok в рамках широкої дискусії про те, як працювати з адміністрацією Дональда Трампа, в якій бере участь Маск.

Потенційна угода з одним із найближчих союзників Трампа має певну привабливість для китайського уряду, який, як очікується, матиме певний вплив на те, чи буде TikTok проданий в кінцевому підсумку.

За одним зі сценаріїв, який обговорюється китайським урядом, X Маска — колишній Twitter — візьме під контроль TikTok US і буде керувати бізнесом. Маючи понад 170 мільйонів користувачів у США, TikTok міг би підсилити зусилля X по залученню рекламодавців. Маск також заснував окрему компанію зі штучного інтелекту xAI, яка могла б отримати вигоду від величезних обсягів даних, що генеруються TikTok.

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Китайські чиновники ще не досягли твердого консенсусу щодо того, як діяти далі, і їхні обговорення все ще носять попередній характер, кажуть співрозмовники. Неясно, наскільки ByteDance знає про дискусії в китайському уряді і чи залучені до них TikTok і Маск. Також незрозуміло, чи обговорювали Маск, TikTok і ByteDance умови будь-якої можливої угоди.

Маск раніше заявляв, що вважає, що TikTok повинен залишатися доступним у США.

«На мою думку, TikTok не повинен бути заборонений в США, навіть якщо така заборона може піти на користь платформі X, — написав він. — Це суперечило б свободі слова і самовираження. Це не те, за що виступають США».

Маск має позитивну репутацію серед багатьох співробітників ByteDance в Китаї. Його вважають дуже успішним підприємцем, який має досвід взаємодії з китайським урядом через свою компанію Tesla Inc.

Керівництво ByteDance неодноразово заявляло, що їхнім пріоритетом є боротьба з американським законодавством, яке вимагає від пекінської компанії продати або згорнути діяльність у США з міркувань національної безпеки. Юристи TikTok стверджують, що це законодавство порушує закони про свободу слова відповідно до Першої поправки до Конституції США.

На практиці виділення американського бізнесу TikTok було б дуже складним процесом, що вплинуло б на акціонерів як у Китаї, так і в США.

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За матеріалами: Bloomberg.