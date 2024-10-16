Великобританія вважає TikTok потенційною нерегульованою криптоплатформою

TikTok зіткнувся зі звинуваченнями у Великобританії в тому, що він працює як неліцензований криптообмінник, що викликає занепокоєння з приводу дотримання фінансових норм та регулювання

TikTok звинуватили в потенційній діяльності неліцензованого криптовалютного обмінника у Великій Британії. Звинувачення були оприлюднені прокуратурою США в листі, надісланому до Управління з фінансового регулювання та нагляду Великобританії (FCA) колишнім консультантом з питань комплаєнсу провідного приватного банку.

У листі стверджується, що система винагород TikTok може дозволити користувачам опосередковано обмінювати віртуальну валюту на фіатну, що викликає занепокоєння щодо відповідності платформи фінансовому законодавству.

Великобританія визнала TikTok потенційною нерегульованою криптоплатформою

Звинувачення стосуються віртуальної валюти TikTok, TikTok Coins, яку користувачі можуть купувати та використовувати для надсилання віртуальних подарунків творцям контенту. Ці подарунки потім конвертуються в діаманти, які автори можуть обміняти на реальні гроші.

Однак колишній консультант з питань комплаєнсу стверджує, що ця система полегшує переказ грошей і обмін криптоактивів без необхідного ліцензування з боку FCA.

У листі рекомендується, щоб Великобританія регулювала діяльність TikTok відповідно до Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, оскільки його поточна структура становить високий ризик. Занепокоєння викликає те, що TikTok може сприяти фінансовим операціям, які можуть уникнути нагляду, включаючи обмін віртуальних монет на фіатну валюту.

Хоча монети TikTok не можна вважати криптовалютою в строгому сенсі, їх використання в обмін на інші віртуальні активи та подальший обмін на фіатні гроші викликає питання щодо правової бази токенів. Відсутність чіткої структури системи призводить до питань про те, як використання TikTok відповідає чинному законодавству про фінанси у Великій Британії.

Попередні юридичні перевірки та розслідування

TikTok вже потрапляв під юридичну перевірку в минулому. Платформа перебуває під слідством в Австралії, де влада стурбована ризиками відмивання грошей. Австралійський центр звітності та аналізу транзакцій (AUSTRAC) наразі розслідує звинувачення в тому, що платіжна система TikTok використовувалася для переказу коштів, отриманих від ймовірних злочинів.

Крім того, TikTok був заборонений і зіткнувся з правовими наслідками в декількох країнах, включаючи США. Платформа була заблокована американською владою, і однією з причин цього стало питання захисту приватності користувачів та їхніх даних.

TikTok ще не відреагував на останні звинувачення з Великої Британії. У попередніх випадках платформа послідовно заперечувала будь-яку причетність до незаконної діяльності та підкреслювала свою прихильність до дотримання місцевих правил.

Нагадаємо, що в Україні створили петицію щодо блокування TikTok.

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За матеріалами coingape.com