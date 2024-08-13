У TikTok зʼявилися групові чати

TikTok оголосив, що додає групові чати на свою платформу. Тепер користувачі можуть створювати групові чати, в яких можуть брати участь до 32 осіб, щоб спілкуватися і ділитися контентом разом

Хоча люди часто обмінюються відео TikTok один з одним у групових чатах в додатках для обміну повідомленнями, TikTok тепер дозволяє користувачам робити це на своїй власній платформі. Тепер користувачі можуть дивитися, коментувати та реагувати разом на TikTok.

Це вказує на те, що TikTok зацікавлений у тому, щоб зробити свою платформу більш соціальною і місцем для спілкування з друзями, а не просто розважальною платформою.

Як і у випадку з індивідуальними повідомленнями, групові чати доступні лише користувачам старше 15 років. TikTok заявляє, що додав заходи безпеки для захисту підлітків.

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Кожен, включаючи підлітків, може бути доданий до групового чату лише спільним підписником. Якщо підліток отримує запрошення приєднатися до групового чату, він не може приєднатися, якщо в групі немає хоча б одного спільного друга. Крім того, коли підліток створює груповий чат, TikTok вимагає, щоб він переглядав і затверджував нових учасників.

Ви можете створити груповий чат, натиснувши кнопку «Чат» у верхній частині вашої повідомлень, а потім вибравши «Додаткові параметри». Потім ви можете вибрати друзів, яких ви хочете включити в групу, і натиснути «Почати груповий чат». Щоб приєднатися до існуючого групового чату за допомогою запрошення, ви можете натиснути на запрошення, а потім натиснути «Приєднатися до групи».

TikTok також оголосив, що запускає кастомні стікери. Компанія розглядає цю функцію як цікаву опцію чату, яка заохочує користувачів створювати і завантажувати свої власні стікери для загального користування.

Нагадаємо, що у TikTok зʼявилася нова функція. Функція доступна для деяких користувачів у вибраних регіонах і ще не є загальнодоступною.

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За матеріалами: TechCrunch.