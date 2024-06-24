TikTok припинив переговори про відкриття офісу в Україні

Соцмережа TikTok призупинила переговори з Україною щодо відкриття свого офісу

Forbes з’ясував причини цього рішення і його наслідки для України.

TikTok займає перше місце за кількістю проросійської дезінформації в Україні. На другому місці знаходяться месенджери Telegram та Viber, про що повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

Для боротьби з російською пропагандою ЦПД вів переговори з адміністрацією TikTok про відкриття офісу в Україні.

Українські перемовини з TikTok

З початку повномасштабного вторгнення комунікацією з TikTok займалося Міністерство цифрової трансформації. Вони зверталися до компанії з проханням блокувати фейкові акаунти публічних осіб, верифікувати сторінки державних органів, публічних осіб та українських медіа, а також видаляти акаунти шахраїв, які ошукували людей під виглядом зборів коштів.

З весни 2024 року до цієї роботи приєднався Центр протидії дезінформації (ЦПД). У квітні ЦПД також розпочав переговори про відкриття представництва TikTok в Україні, про що повідомив керівник Центру Андрій Коваленко.

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«Фактично перемовини про відкриття представництва закінчились 40 днів тому, — зазначає співрозмовник видання, наближений до переговорів. — Офіційної відмови немає, але це питання перестали обговорювати».

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підтверджує, що тепер хід за TikTok.

«Усі необхідні аргументи для відкриття представництва в Україні наша влада надала — це і війна, і зростаюча кількість користувачів соцмережі», — пояснює він.

У чому причина затримки? За словами нардепа, питання вирішується через центральний офіс компанії, а не європейське представництво.

«Вони це можуть зробити достатньо швидко, якщо є бажання, — запевняє він. – Я так розумію, що на даному етапі такого бажання немає».

На думку Юрчишина, компанія може фактично перемістити частину варшавського офісу до Києва.

«Для відкриття представництва TikTok в Україні потрібна організаційна та політична воля керівництва компанії», — каже Юрчишин.

Що вирішить представництво TikTok в Україні

Юрчишин зазначає, що дезінформацію в TikTok складніше модерувати, ніж в інших соцмережах, оскільки це аудіовізуальний контент.

«Але адміністрація TikTok реагує на більшість наших запитів, Viber реагує достатньо оперативно, Telegram не реагує ніяк», – додає він.

Усі запити щодо протидії російській пропаганді розглядаються представництвом TikTok у Варшаві, де над українськими питаннями працює близько 200 осіб.

Нагадаємо, що творці TikTok запустили нову неанонсовану соцмережу в Google Play. Whee — це базова програма для обміну фотографіями. Як і в Instagram, ви будете ділитися своїми фотографіями, а люди будуть їх лайкати, коментувати та поширювати. Різниця в тому, що Whee зосереджений на тому, щоб ділитися живими моментами виключно з вашими друзями.

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