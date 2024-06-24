TikTok припинив переговори про відкриття офісу в Україні

Соцмережа TikTok призупинила переговори з Україною щодо відкриття свого офісу
Forbes з’ясував причини цього рішення і його наслідки для України.
TikTok займає перше місце за кількістю проросійської дезінформації в Україні. На другому місці знаходяться месенджери Telegram та Viber, про що повідомляє керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.
Для боротьби з російською пропагандою ЦПД вів переговори з адміністрацією TikTok про відкриття офісу в Україні.
Українські перемовини з TikTok
З початку повномасштабного вторгнення комунікацією з TikTok займалося Міністерство цифрової трансформації. Вони зверталися до компанії з проханням блокувати фейкові акаунти публічних осіб, верифікувати сторінки державних органів, публічних осіб та українських медіа, а також видаляти акаунти шахраїв, які ошукували людей під виглядом зборів коштів.
З весни 2024 року до цієї роботи приєднався Центр протидії дезінформації (ЦПД). У квітні ЦПД також розпочав переговори про відкриття представництва TikTok в Україні, про що повідомив керівник Центру Андрій Коваленко.
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«Фактично перемовини про відкриття представництва закінчились 40 днів тому, — зазначає співрозмовник видання, наближений до переговорів. — Офіційної відмови немає, але це питання перестали обговорювати».
Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин підтверджує, що тепер хід за TikTok.
«Усі необхідні аргументи для відкриття представництва в Україні наша влада надала — це і війна, і зростаюча кількість користувачів соцмережі», — пояснює він.
У чому причина затримки? За словами нардепа, питання вирішується через центральний офіс компанії, а не європейське представництво.
«Вони це можуть зробити достатньо швидко, якщо є бажання, — запевняє він. – Я так розумію, що на даному етапі такого бажання немає».
На думку Юрчишина, компанія може фактично перемістити частину варшавського офісу до Києва.
«Для відкриття представництва TikTok в Україні потрібна організаційна та політична воля керівництва компанії», — каже Юрчишин.
Що вирішить представництво TikTok в Україні
Юрчишин зазначає, що дезінформацію в TikTok складніше модерувати, ніж в інших соцмережах, оскільки це аудіовізуальний контент.
«Але адміністрація TikTok реагує на більшість наших запитів, Viber реагує достатньо оперативно, Telegram не реагує ніяк», – додає він.
Усі запити щодо протидії російській пропаганді розглядаються представництвом TikTok у Варшаві, де над українськими питаннями працює близько 200 осіб.
Нагадаємо, що творці TikTok запустили нову неанонсовану соцмережу в Google Play. Whee — це базова програма для обміну фотографіями. Як і в Instagram, ви будете ділитися своїми фотографіями, а люди будуть їх лайкати, коментувати та поширювати. Різниця в тому, що Whee зосереджений на тому, щоб ділитися живими моментами виключно з вашими друзями.
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