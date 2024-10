Криптотрейдер за два дні перетворив $3,5 тис. на $3,2 млн, купивши цей мемкоїн

У той час, як Біткоїн (BTC) торгується на найвищому рівні за останні кілька місяців, сміливі інвестори продовжують знаходити статки, вкладаючи гроші в найризикованіші активи — мемкоїни

25 жовтня талановитий криптовалютний трейдер здійснив досить вражаючий маневр: він витратив 20 Solana (SOL) — вартістю приблизно $3 500 — на придбання понад 47 мільйонів ai16z. До 27 жовтня ця інвестиція вже коштувала $3,2 млн.

Проте, що не так вже й рідко трапляється у сфері монет-мемів та альткоїнів, менш ніж за 24 години — до 28 жовтня — інвестиція втратила близько $1,3 млн, оскільки ринкова капіталізація ai16z впала з високого показника близько $100 млн до $44 млн на момент написання статті.

This guy turned $3.5K into $3.2M in just 2 days, a 914x return!

2 days ago, he spent only 20 $SOL($3.5K) to buy 47.54M $ai16z and held onto it, now worth $3.2M! #ai16zhttps://t.co/XebdxcWRPo pic.twitter.com/rHT4QjOnUS

— Lookonchain (@lookonchain) October 27, 2024