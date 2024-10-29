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Криптотрейдер за два дні перетворив $3,5 тис. на $3,2 млн, купивши цей мемкоїн

29.10.2024 17:10
Микола Деркач
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У той час, як Біткоїн (BTC) торгується на найвищому рівні за останні кілька місяців, сміливі інвестори продовжують знаходити статки, вкладаючи гроші в найризикованіші активи — мемкоїни

Криптотрейдер за два дні перетворив $3,5 тис. на $3,2 млн, купивши цей мемкоїн

Криптотрейдер за два дні перетворив $3,5 тис. на $3,2 млн, купивши цей мемкоїн Фото: freepik.com

25 жовтня талановитий криптовалютний трейдер здійснив досить вражаючий маневр: він витратив 20 Solana (SOL) — вартістю приблизно $3 500 — на придбання понад 47 мільйонів ai16z. До 27 жовтня ця інвестиція вже коштувала $3,2 млн.

Проте, що не так вже й рідко трапляється у сфері монет-мемів та альткоїнів, менш ніж за 24 години — до 28 жовтня — інвестиція втратила близько $1,3 млн, оскільки ринкова капіталізація ai16z впала з високого показника близько $100 млн до $44 млн на момент написання статті.

Що таке ai16z?

Криптовалюта ai16z пов’язана з нещодавно створеним однойменним фондом на платформі daos.fun. Основний напрямок його діяльності перспективні — проєкти у сфері штучного інтелекту. Венчурна фірма ШІ описує себе як «стадіально агностичну», що відкриває простір для різних стратегій.

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Все ж, фонд ще не розпочав торгівлю на момент відкриття пресконференції 28 жовтня, а основний опис ai16z на первинному вебсайті написаний так, що його можна сприйняти і як «серйозну місію», і як жарт. Інвесторам, які сподіваються на успіх, слід діяти з обережністю.

Зростання криптовалютних мільйонерів

Незалежно від подальшої долі фонду, деяке натхнення для його створення можна знайти в нещодавньому успіху truth terminal і terminal_of_fun. Перший став одним із головних криптомільйонерів серед автоматизованих систем, а другий успішно зарекомендував себе як трейдер мемкоїнів.

За даними Finbold станом на 19 жовтня, портфель truth terminal перетнув поріг у $1,5 млн завдяки інвестиціям у мем-монети, а terminal_of_fun мав 100% успіх у криптовалютних ставках до 22 жовтня.

Окрім фінансового успіху, обидва торгові боти також демонструють незвичну активність у соцмережі X, де публікують багато своїх дій. 24 жовтня truth terminal навіть взяв участь у дивному обміні з Брайаном Армстронгом з Coinbase (NASDAQ: COIN).

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Рубрики: ГрошіКриптовалютиСвітНовини
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