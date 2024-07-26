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Не всі європейські банки можуть захиститися від хакерів — ЄЦБ

26.07.2024 20:00
Ольга Деркач
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Європейський центральний банк (ЄЦБ) заявив, що кредитори в регіоні повинні продовжувати інвестувати в свою здатність реагувати на атаки хакерів після того, як знаковий стрес-тест галузі показав «простір для вдосконалення»

Не всі європейські банки можуть захиститися від хакерів — ЄЦБ

Не всі європейські банки можуть захиститися від хакерів — ЄЦБ Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

«Банки повинні визначити пріоритетом інвестиції в кібербезпеку і розглядати її як життєво важливий стратегічний компонент, що підтримує їх операційну стійкість», — сказала Аннелі Туомінен, членкиня Наглядової ради ЄЦБ.

За словами Туомінен, перевірка 109 кредиторів показала, що банки мають високі стандарти реагування та відновлення на високому рівні. Проте кілька кредиторів продемонстрували суттєві недоліки у своїй здатності реагувати на змодельовану хакерську атаку.

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ЄЦБ назвав цю перевірку вправою для поліпшення управління ризиками банків, а не іспитом, який безпосередньо вплине на їхні вимоги до капіталу. З того часу кілька атак на постачальників послуг та наслідки нещодавнього масштабного глобального ІТ-збою підкреслили вразливість світової фінансової системи.

Туомінен навела події в CrowdStrike Holdings Inc. як приклад того, як інцидент в одній фірмі може мати каскадний вплив на кілька секторів.

«Банки повинні переконатися, що їхні можливості відновлення є достатніми, щоб впоратися з найгіршими сценаріями, — сказала Туомінен. — Кредитори повинні бути в змозі досягти своїх цілей з відновлення, щоб захистити активи клієнтів і клієнтські дані, зберегти довіру до банківської системи і, в кінцевому рахунку, захистити фінансову стабільність».

Нагадаємо, що Revolut лідирує за кількістю скарг на шахрайство серед британських банків. Revolut Ltd. відмовив тисячам британських клієнтів у відшкодуванні збитків, завданих їм шахраями, що змусило багатьох з них звернутися до Служби фінансового омбудсмена країни за допомогою у їхніх справах.

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За матеріалами: Bloomberg.

Рубрики: БанкиБезпекаЄвропаСвітНовини
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