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ЄЦБ опублікував звіт про хід роботи над цифровим євро

03.12.2024 11:40
Ольга Деркач
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Європейський центральний банк (ЄЦБ) опублікував другий звіт про хід підготовки до запровадження цифрового євро, що закладає основу для потенційного випуску CBDC

ЄЦБ опублікував звіт про хід роботи над цифровим євро

ЄЦБ опублікував звіт про хід роботи над цифровим євро Фото: freepik.com

З моменту публікації першого звіту ЄЦБ оновив правила схеми цифрового євро, спрямовані на гармонізацію платежів у цифровому євро в єврозоні, і завершив конкурс з відбору потенційних постачальників компонентів цифрового євро та супутніх послуг.

Центральний банк повідомив, що тепер він запросив відібраних учасників до участі в тендері, результати якого будуть підведені наступного року.

Водночас розпочато нові дослідження та експерименти з користувачами, щоб отримати уявлення про їхні вподобання та врахувати їх при прийнятті рішень. Вони будуть зосереджені на спеціальних цільових групах, таких як дрібні торговці та вразливі споживачі, і будуть опубліковані в середині 2025 року.

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ЄЦБ також співпрацює з ключовими зацікавленими сторонами, включаючи торговців, постачальників платіжних послуг, фінтех-компанії та університети, для створення інноваційних партнерств з метою тестування платежів та вивчення інших потенційних варіантів використання цифрового євро.

Паралельно ЄЦБ працює з експертами з національних центральних банків Євросистеми та національних органів влади над розробкою методології встановлення лімітів на зберігання цифрових євро. Ця робота дозволить ЄЦБ визначити фактори, які слід враховувати при калібруванні, і запропонувати методологію для калібрування лімітів зберігання цифрового євро. Запропонований метод буде випробувано в першому аналізі протягом 2025 року.

Рішення про перехід до наступного етапу підготовки буде прийнято не раніше кінця 2025 року.

Нагадаємо, що SWIFT протестує транзакції з цифровими валютами. Міжнародна система грошових переказів SWIFT наступного року планує випробувати транзакції з токенізованими активами та цифровими валютами у режимі реального часу. Вони сподіваються, що за допомогою токенів на основі блокчейну торгівля стане швидшою, дешевшою та ефективнішою. Зокрема й завдяки виключенню посередників, які беруть участь у багатьох угодах.

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За матеріалами: Finextra.

Рубрики: ГрошіЄвропаСвітНовиниТехнології
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