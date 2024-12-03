ЄЦБ опублікував звіт про хід роботи над цифровим євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) опублікував другий звіт про хід підготовки до запровадження цифрового євро, що закладає основу для потенційного випуску CBDC

З моменту публікації першого звіту ЄЦБ оновив правила схеми цифрового євро, спрямовані на гармонізацію платежів у цифровому євро в єврозоні, і завершив конкурс з відбору потенційних постачальників компонентів цифрового євро та супутніх послуг.

Центральний банк повідомив, що тепер він запросив відібраних учасників до участі в тендері, результати якого будуть підведені наступного року.

Водночас розпочато нові дослідження та експерименти з користувачами, щоб отримати уявлення про їхні вподобання та врахувати їх при прийнятті рішень. Вони будуть зосереджені на спеціальних цільових групах, таких як дрібні торговці та вразливі споживачі, і будуть опубліковані в середині 2025 року.

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ЄЦБ також співпрацює з ключовими зацікавленими сторонами, включаючи торговців, постачальників платіжних послуг, фінтех-компанії та університети, для створення інноваційних партнерств з метою тестування платежів та вивчення інших потенційних варіантів використання цифрового євро.

Паралельно ЄЦБ працює з експертами з національних центральних банків Євросистеми та національних органів влади над розробкою методології встановлення лімітів на зберігання цифрових євро. Ця робота дозволить ЄЦБ визначити фактори, які слід враховувати при калібруванні, і запропонувати методологію для калібрування лімітів зберігання цифрового євро. Запропонований метод буде випробувано в першому аналізі протягом 2025 року.

Рішення про перехід до наступного етапу підготовки буде прийнято не раніше кінця 2025 року.

Нагадаємо, що SWIFT протестує транзакції з цифровими валютами. Міжнародна система грошових переказів SWIFT наступного року планує випробувати транзакції з токенізованими активами та цифровими валютами у режимі реального часу. Вони сподіваються, що за допомогою токенів на основі блокчейну торгівля стане швидшою, дешевшою та ефективнішою. Зокрема й завдяки виключенню посередників, які беруть участь у багатьох угодах.

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За матеріалами: Finextra.