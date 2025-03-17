Прийняття криптовалют у США може спровокувати фінансову кризу — ЄЦБ

Представник Європейського центрального банку (ЄЦБ) заявив, що американське захоплення криптовалютою та небанківськими фінансами може мати зворотні наслідки

«Сполучені Штати ризикують згрішити через недбалість, — сказав Франсуа Віллеруа де Галгау, член ради директорів ЄЦБ. — Фінансові кризи часто виникають у Сполучених Штатах і поширюються на решту світу. Заохочуючи криптоактиви і небанківські фінанси, американська адміністрація сіє насіння майбутніх потрясінь».

Ставлення уряду США до криптовалют змінилося за часів президента Дональда Трампа. Трамп підтримував цифрові активи, коли балотувався на посаду, і з тих пір намагається зробити Америку «криптовалютною столицею світу».

Тим часом, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), схоже, згортає свої регуляторні репресії проти криптосектору, закривши кілька справ проти криптоплатформ з моменту інавгурації Трампа.

Ця зміна перевернула динаміку відносин між Америкою і Європою в тому, як вони підходять до криптовалют. Початковий контраст між підходом до криптовалют, заснованим на правилах в Європейському Союзі, і стратегією, орієнтованою на примус у Сполучених Штатах, колись вважався таким, що визначив траєкторію розвитку світової криптоіндустрії.

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Тим не менш, структурована політика ЄС щодо регулювання ринків криптоактивів (MiCA), спрямована на гармонізацію фрагментованого регуляторного ландшафту в 27 країнах-членах ЄС, вже діє і продовжує керувати деякими з найбільших криптовалютних компаній в одному з найбільших економічних регіонів світу.

З моменту затвердження MiCA у 2023 році — правило впроваджується поетапно — учасники ринку поспішають дотримуватися його положень. Криптовалютні біржі, емітенти стейблкоїнів і провайдери гаманців тепер стикаються з суворими вимогами до ліцензування, стандартами резервів капіталу і чіткими правилами захисту прав споживачів.

Хоча MiCA покликаний впорядкувати криптовалютні операції, він створює перешкоди для існуючих постачальників послуг віртуальних активів (VASP). Всі VASP, які були зареєстровані в ЄС до 2025 року, повинні виконати вимоги MiCA вже цього року.

Прогнози показують, що близько 75% цих VASP можуть зіткнутися з труднощами у виконанні нових стандартів. Такі фактори, як розмір компанії, витрати на дотримання вимог та вимоги, сприяють цьому потенційному скороченню.

Наприклад, багато зареєстрованих VASP є малими підприємствами, яким може не вистачати ресурсів для виконання суворих вимог MiCA, включаючи значні вимоги до акціонерного капіталу та всеосяжну систему комплаєнсу.

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Джерело: PYMNTS.