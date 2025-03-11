Криптотрейдер заробив $2 млн за 50 хвилин

Поки криптовалютні ринки продовжують втрачати капітал, один криптотрейдер знову перетворив поточну волатильність на багатомільйонні прибутки за лічені хвилини

Зокрема, невідомий трейдер заробив $2,15 млн всього за 50 хвилин, використовуючи підхід з високим ризиком і високою винагородою, згідно з даними, опублікованими аналітичною платформою Lookonchain, що спеціалізується на криптовалютах.

Деталі угоди вказують на те, що трейдер своєчасно відкрив довгу позицію по Ethereum (ETH), використовуючи 50-кратне кредитне плече. Приблизно за 50 хвилин він продав 947 ETH за $1,95 млн USDC і негайно перевів кошти на Hyperliquid, децентралізовану біржу деривативів.

Він використав свій капітал, щоб відкрити довгу позицію на суму $53,7 млн, накопичивши 25 094 ETH з ліквідаційною ціною $1 991,70.

Коли Ethereum ненадовго підскочив до $2 140,60, трейдер швидко закрив позицію, забезпечивши собі прибуток у $2,15 млн, перш ніж ринок змінився.

Таке точне виконання не є поодиноким випадком, і нещодавні транзакції викликають питання щодо можливості використання інсайдерської інформації.

2 березня, той самий трейдер відкрив довгу позицію по Біткоїну (BTC) і Ethereum з 50-кратним кредитним плечем, заробивши понад $6,8 млн лише за один день.

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Ця виграшна серія збіглася з ключовими подіями на ринку, включаючи указ президента Дональда Трампа про створення криптовалютного стратегічного резерву, до якого увійшли Біткоїн, Ethereum, XRP, Solana (SOL) і Cardano (ADA).

Позиції з кредитним плечем дозволяють трейдерам позичати кошти, щоб контролювати набагато більшу частку, ніж їхній початковий капітал, збільшуючи потенційні прибутки та ризики.

Варто зазначити, що поява Резерву і перший в історії криптовалютний саміт у Білому домі, який відбувся після цього, не змогли розпалити ентузіазм інвесторів. Як Біткоїн, так і Ethereum залишаються в основному пригніченими, намагаючись утримати свої оцінки вище ключових рівнів підтримки.

Станом на момент написання Біткоїн повернув собі позначку в $80 000, торгуючись на рівні $81 118, що відображає денне падіння на 0,35%. За останній тиждень провідна криптовалюта впала на 2,83%.

Тим часом, Ethereum опустився нижче позначки в $2000, яка мала вирішальне значення для будь-якого потенційного висхідного ралі. Друга за ринковою капіталізацією цифрова валюта наразі оцінюється в $1 910, що на 7,61% нижче за останні 24 години.

Незважаючи на волатильність ринку, величезні прибутки трейдера підкреслюють, що можливості все ще існують, особливо для трейдерів, які добре розраховують час на ринку.

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Джерело: Finbold.