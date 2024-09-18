Зниження ставки ФРС може обвалити крипторинки — Артур Хейс

Зниження ставки може призвести до зростання інфляції та зміцнення японської єни, що обвалить ринки, пояснив Хейс

Артур Хейс, головний інвестиційний директор Maelstrom і співзасновник BitMEX, зробив сміливу заяву про те, що ризикові активи, включаючи криптовалюти, можуть обвалитися через кілька днів після першого зниження ставки ФРС, яке, як очікується, буде оголошено у середу.

Очікується, що ФРС оголосить про своє перше зниження ставки з 2020 року пізніше сьогодні, розпочавши так званий цикл пом’якшення ліквідності, який історично був сприятливим для Біткоїна (BTC).

Однак, як пояснив Хейс в інтерв’ю CoinDesk в кулуарах конференції Token2049 в Сінгапурі, майбутнє зниження ставки посилить проблему інфляції та призведе до зміцнення єни (JPY), що викличе загальну нехіть до ризику.

«Зниження ставки — погана ідея, тому що інфляція все ще залишається проблемою в США, а уряд є найбільшим фактором, що спричиняє високий ціновий тиск. Якщо ви робите запозичення дешевшими, це збільшує інфляцію, — сказав Хейс. — Друга причина полягає у тому, що різниця у відсоткових ставках між США та Японією скорочується. Це може призвести до різкого зміцнення єни та спровокувати згортання операцій з її купівлі-продажу».

Нагадаємо, що ринки відчули дестабілізуючий ефект від зміцнення єни і, як наслідок, згортання операцій з нею на початку серпня після того, як Банк Японії підвищив базову вартість запозичень до 0,25% з нуля. За даними CoinDesk, Біткоїн тоді впав приблизно з $64 000 до $50 000 протягом тижня.

Цікаве по темі: Як японські інвестори обвалили фондовий ринок США

«USD/JPY — це єдине, що має значення в короткостроковій перспективі», — сказав Хейс.

Більшість аналітиків очікують, що Банк Японії продовжить підвищувати ставки у найближчі місяці, у той час як ФРС піде іншим шляхом. Розбіжності в політиці означають, що єна може продовжити зростання, змушуючи інвесторів вирівнювати довгі позиції в ризикових активах, що фінансуються за рахунок кредитів, деномінованих у цій валюті.

«Початкова реакція буде негативною, і відповідь центрального банку полягатиме в тому, щоб зробити ще більше [знижень], щоб зупинити кризу. Тому я вважаю, що зниження ставок — це погана ідея, але вони все одно це зроблять, і тому вони швидко впадуть до нуля», — пояснив Хейс.

Читайте також: 5 головних наслідків зниження ставки ФРС США для ринку криптовалют

Бичачі тенденції

Близькі до нуля процентні ставки означають, що інвестори можуть знову шукати дохідність деінде, знову розпалюючи «біг биків». Ефір (ETH), який пропонує річну дохідність стейкінгу в 4%, зрештою виграє від наднизьких ставок.

USDe від Ethena, який використовує BTC і ETH як базові активи, поєднуючи їх з рівновеликими короткими безстроковими ф’ючерсними позиціями для отримання доходу, та стейкінг BTC від DeFi-платформи Pendle, що з минулого тижня пропонує плаваючу дохідність у 45%, також може виграти, пояснив Хейс.

Тим часом попит на токенізовані казначейські облігації, чутливий до процентних ставок продукт, може ослабнути.

Читайте популярне: Артур Хейс прогнозує найгірший сценарій для Біткоїна: на скільки впаде актив

Ера центральних банків закінчилася?

За останні кілька років шотландський ринковий стратег Рассел Нап’єр неодноразово заявляв, що уряди розвинених країн, зосереджені на зниженні співвідношення боргу до ВВП, взяли під контроль грошову масу, і центральні банки швидко втрачають свою актуальність.

На думку Нап’єра, уряди вдаватимуться до цілеспрямованого створення ліквідності у таких секторах, як виробництво та реіндустріалізація, утримуючи при цьому інфляцію на високому рівні.

Хейс вважає так само і вбачає у цьому позитивний розвиток подій для крипторинку.

«Я на 100% згоден з цим прогнозом. Ера центральних банків закінчилася. Політики візьмуть владу в свої руки та скажуть банкам створювати ліквідність у конкретних секторах економіки, — іронізує Хейс. — Тож ви побачите м’який і жорсткий контроль за рухом капіталу в різних країнах, а це означає, що криптовалюта — єдиний актив, яким ви можете володіти, який можна використовувати у будь-якій точці світу та який дозволить вам вийти з цієї системи».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Ціна Біткоїна подолала $60 000: що стало причиною

Robinhood може запустити власний стейблкоїн: що відомо

Біткоїн та Ethereum стабілізувались після падіння: ситуація на крипторинку