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Ціна Біткоїна подолала $60 000: що стало причиною

18.09.2024 9:45
Дарія Шуть
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Вартість першої криптовалюти сягнула місячного максимуму на тлі оптимізму щодо зниження ставки ФРС

Ціна Біткоїна подолала $60 000: що стало причиною

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Біткоїн припинив ралі, яке було викликане очікуваннями зниження вартості запозичень Федеральною резервною системою (ФРС) США, що призвело до зростання попиту на цифрові активи.

Зростання курсу найпопулярнішої криптовалюти за останні 24 години на момент написання новини становить становило 3,08%, згідно з даними CoinMarketMap. Зараз BTC торгується на рівні $60 282.

Загалом 17 вересня ціна Біткоїна досягала $61 337, що стало найбільшим внутрішньоденним зростанням з 8 серпня.

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Згідно з даними Soso Value станом на 17 вересня цей рух накачування також узгоджується з приголомшливим надходженнями у спотові біткоїн-ETF у розмірі $186,76 млн.

Тим часом домінування біткойна за минулу добу показало зростання вартості на 0,57% до 57,28%. Крім того, на сьогодні ринкова капіталізація флагманської монети складає $1,19 трлн.

Графік ціни BTC за добу

Графік ціни BTC за добу. Фото: coinmarketcap.com

Водночас капіталізація світового криптовалютного ринку зросла на 2,06% за останні 24 години до $2,08 трлн. А загальний обсяг ринку збільшився на 25,73% до $77,2 млрд.

Ймовірність того, що політики ФРС оголосять про зниження ставки на 50 базисних пунктів в середу, за оцінками ринку, становить близько 55%. Трейдери повністю врахували пом’якшення ставки на чверть пункту. Банківські гіганти JPMorgan і Goldman Sachs очікують помірного початку зі зниження процентної ставки на 25 базисних пунктів.

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«Я думаю, що поєднання зростаючої кореляції між криптовалютами і традиційними ринками останнім часом» підвищує ціну Біткоїна», — сказав Шиліанг Танг, президент головної торгової компанії Arbelos Markets.

Біткоїн торгувався у відносно вузькому діапазоні з моменту встановлення рекорду майже в $74 000 у березні.

Популярний криптостратег Rekt Capital заявив, що ціна BTC формує серію нижчих максимумів з кінця липня. Таким чином, ключовим рівнем, який слід спостерігати цього тижня, буде $61 900, перевищення якого може підштовхнути Біткоїн до висхідної траєкторії.

Історично склалося так, що BTC завжди давав прорив приблизно через 150-160 днів після події падіння Біткоїна вдвічі. Таким чином, згідно з цим історичним календарем, ціна активу вийде зі свого діапазону накопичення до кінця вересня 2024 року.

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