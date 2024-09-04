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Артур Хейс прогнозує найгірший сценарій для Біткоїна: на скільки впаде актив

04.09.2024 15:00
Олеся Крамаренко
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Хейс прогнозує, що Біткоїн та альткоїни можуть впасти ще нижче через макроекономічний тиск та зростання прибутковості облігацій

Артур Хейс прогнозує найгірший сценарій для Біткоїна: на скільки впаде актив

Фото: unsplash.com

У середу Біткоїн опустився до позначки нижче $56 000, продовжуючи свій низхідний тренд.
За найгіршим сценарієм, найбільший криптовалютний актив у світі може поступово знизитися до $50 000, вважає Артур Хейс, співзасновник і колишній генеральний директор BitMEX.

У своїй останній статті під назвою «Часи буму… затримуються» Хейс прогнозує, що альткоїни потенційно можуть зазнати ще більших втрат. Його ведмежий прогноз ґрунтується на загальному макроекономічному середовищі, зокрема, на діях Федеральної резервної системи та динаміці ринку держоблігацій США.

Він зазначив, що хоча ФРС призупинила підвищення ставок на засіданні в серпні 2024 року, реакція ринку облігацій була більш вираженою: дохідність 10-річних казначейських облігацій піднялася до 5%. Таке зростання дохідності, викликане занепокоєнням щодо інфляції та державних витрат, вже призвело до 10% корекції на фондовому ринку та посилення побоювань щодо банкрутства регіональних банків.

Попри такий ведмежий прогноз, Хейс зберігає довгу позицію в BTC та деяких надійних альткоїнах, хоча й уникає позицій з кредитним плечем. Він очікує, що наприкінці вересня цього року можуть розпочатися значні інтервенції — ймовірно, у вигляді вливань ліквідності — які можуть стабілізувати ринки та потенційно підвищити ціну Біткоїна.

Наразі, за словами Хейса, він зосереджений на збільшенні своїх позицій у надійних «shitcoin-проєктах», так званих альткоїнах за зниженими цінами, визнаючи при цьому, що короткострокові ринкові рухи є непередбачуваними.

Його довгострокова стратегія полягає в тому, що центральні банки зрештою вдадуться до друкування грошей для подолання економічних проблем, що в кінцевому підсумку може стати «бичачим» фактором для Біткоїна та інших ризикових активів.

Приваблива можливість

Вересень виявився «ведмежим» місяцем не лише для криптовалют, але й для всіх класів активів. Але QCP Capital зазначає, що жовтень має найсильнішу бичачу сезонність, коли Біткоїн демонструє позитивну прибутковість і середній приріст на 22,9%.

Ця закономірність може бути рушійною силою покупок колів на ринку волатильності. Якщо ця сезонна тенденція збережеться і в цьому році, торгова компанія припускає, що накопичення коштів під час вересневого падіння та отримання прибутку в жовтні або наприкінці року може стати стратегічним кроком.

«Вересень пропонує чудову можливість накопичити спотові позиції BTC напередодні потенційного ралі в жовтні та майбутніх виборів у США».

Раніше ми писали про те, що Артур Хейс попереджав про другу хвилю обвалу ринку.

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За матеріалами cryptopotato.com

Рубрики: BitcoinКриптовалютиСвітНовини
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