Криптовалюти з найбільшою кількістю щоденних активних адрес: на якому місці Біткоїн

Аналіз, проведений платформою ринкової аналітики IntoTheBlock, виявив кількість щоденних активних адрес для основних криптовалют. Цей показник дає уявлення про активність користувачів у цих мережах

Згідно з даними, зібраними IntoTheBlock, ці криптовалюти включають альткоїни з великою капіталізацією, такі як Solana (SOL), мемкоїни, такі як Dogecoin (DOGE), і, звісно, найголовніший актив — Біткоїн (BTC).

Solana очолює список

Очолює список Solana з щоденною кількістю активних адрес 3,04 млн. Цього року її мережа стала предметом численних обговорень і тенденцій, зокрема, манії мемкоїнів, яка призвела до притоку нових користувачів.

Блокчейн Solana став свідком запуску нових протоколів, таких як Pump.Fun, що вивело торгівлю мемкоїнами в мережі на новий рівень. І навіть запровадження ліквідного стейкінгу SOL привернуло до Солани нових інвесторів.

Друга криптовалюта — Toncoin (TON), рідний токен The Open Network, який пов’язаний з платформою обміну повідомленнями в соціальних мережах Telegram. Зростання кількості щоденних активних адрес TON можна пов’язати зі зростанням популярності мінізастосунків та ігор у Telegram. Щоденна кількість активних адрес TON становить 2,89 мільйона.

Tron (TRX) йде наступним з кількістю адрес 2,5 мільйона. Цей ріст пов’язаний зі зростанням активності стейблкоїнів і мережі, а також з новою платформою для створення мемкоїнів SunPump, яка сприяла запуску тисяч токенів всього за місяць. Два тижні тому IntoTheBlock виявив, що за останній рік кількість адрес довгострокових власників Tron зросла на 237%.

Далі йде Dogs (DOGS), мемкоїн, створений на основі The Open Network, який був запущений як еїрдроп для користувачів Telegram. DOGS опинився в центрі уваги після своєї презентації в липні та залишається однією з найулюбленіших мем-монет криптоспільноти. Щоденна кількість активних адрес токена становить 809 810.

Біткоїн посів п’яте місце

Біткоїн посідає п’яте місце за кількістю щоденних активних адрес — 779 650. Після BTC йде Ethereum (ETH), який має близько 417 000 щоденних активних адрес. Хоча ETH зазнав дефляції, в Ethereum все ще є застосунки, які утримують користувачів.

Решта чотири криптовалюти з найбільшою кількістю щоденних активних адрес — Litecoin (LTC), Algorand (ALGO), DOGE та Avalanche (AVAX) — мають 316 640, 79 850, 44 190 і 43 760 адрес відповідно.

Нагадаємо, що у вересні кількість активних біткоїн-адрес впала до мінімумів липня 2021 року.

Ви могли пропустити:

За матеріалами cryptopotato.com