Кількість активних біткоїн-адрес впала до мінімумів липня 2021 року: що це означає

Ончейн-дані показують, що останнім часом кількість активних адрес в блокчейні Біткоїна впала до дуже низького рівня. Ось що це може означати для ціни активу

Як пояснює автор CryptoQuant Аксель Адлер-молодший у своєму новому пості на X, показник BTC Active Addresses останнім часом знижується. Ця метрика вимірює, як випливає з назви, загальну кількість адрес, які беруть участь у певній транзакційній активності в блокчейні Біткоїна щодня.

Унікальну кількість активних адрес можна вважати такою ж, як і унікальну кількість користувачів, що взаємодіють з мережею, тому значення цього показника може розповісти нам про обсяг транзакцій, з якими BTC має справу прямо зараз.

Коли значення метрики зростає, це означає, що кількість користувачів, які використовують мережу, збільшується. Така тенденція означає, що блокчейн привертає до себе увагу. З іншого боку, індикатор, який реєструє зниження, свідчить про те, що інтерес інвесторів до криптовалюти може знижуватися, оскільки все менше користувачів здійснюють транзакції.

Кількість активних адрес Біткоїна знизилася до 1 мільйона

30-денна ковзна середня активних адрес Біткоїна знижувалась протягом останнього року. Індикатор тимчасово відхилився від цього спадного тренду під час цінового ралі до історичного максимуму (ATH), але повернувся до нього, коли актив впав до консолідації.

Інвестори вважають різкі цінові зміни, такі як ралі, захопливими, тому не дивно, що сплеск на початку року швидко привернув до себе багато уваги. Однак, нудна цінова динаміка, що настала після цього, змусила користувачів так само швидко втратити інтерес.

Незабаром після того, як 30-денна MA Active Addresses відновила свою низхідну траєкторію, її значення впало нижче 365-денної MA, і з того часу ці дві лінії зберігають таке розташування.

Це свідчить про те, що нещодавня місячна активність Біткоїна була нижчою за середній показник за минулий рік. Насправді при поточному значенні близько 1 мільйона адрес, 30-денна середньозважена активних адрес знаходиться на рівні, подібному до того, який спостерігався в липні 2021 року.

Падіння в липні 2021 року відбулося на тлі заборони майнінгу BTC у Китаї, що негативно вплинуло на ціну криптовалюти. З усім тим, активні адреси не протрималися на цих мінімумах занадто довго, оскільки мережа відновилася, і бичачий тренд набув другої хвилі.

Історично склалося так, що будь-який стійкий рух активу вимагав зростання активних адрес, оскільки нові користувачі, що з’являються, забезпечують паливо, необхідне для продовження такого руху. Таким чином, поки активні адреси не відновляться, Біткоїн не зможе побачити ще одне тривале ралі.

Детальніше про те, що таке ончейн-аналіз та як його використовувати, ми писали раніше.

Вам може бути це цікаво:

За матеріалами bitcoinist.com