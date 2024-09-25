«Українська біржа» відновить торги: що з анульованою ліцензією

Завдяки рішенню суду «Українська біржа» може відновити роботу попри анулювання ліцензії регулятором

Нагадаємо, в середині червня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомила, що відкликала ліцензії АТ «Українська біржа» у зв’язку з порушенням профільного законодавства.

Зокрема було встановлено факт, що ліцензіат, власник істотної участі у ліцензіаті має серед власників істотної участі особу, до якої застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції».

Через це «Українська біржа» 8 липня припинила свою роботу, а також подала до суду заяву про забезпечення позову шляхом зупинення дії постанови НКЦПФР.

Спочатку суд першої інстанції залишив у силі рішення регулятора. Однак Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу «Української біржі», скасував попередню ухвалу суду та зупинив постанову НКЦПФР про анулювання ліцензій.

Читайте також: НКЦПФР вперше уклала угоду з фондовою біржею: деталі

Постанова апеляційного суду набула законної сили з 24 вересня. Позитивне рішення по апеляції дозволяє біржі відновити свою діяльність на період судового розгляду справи.

«Ми вже розпочали процес запуску торгів, і найближчим часом, після завершення всіх необхідних організаційних заходів, біржа знову працюватиме у звичайному режимі», — анонсували в «Українській біржі».

Точну дату відновлення торгів поки не називають, її обіцяють повідомити згодом.

Зазначається, що біржа й далі продовжує оскаржувати постанову НКЦПФР в суді.

Раніше ми писали, що єдиною особою, яка має істотну участь в капіталі біржі є Тимур Турлов, який через компанію Freedom Holding Corp. володіє 24,26% акцій «Української біржі». А міноритарним акціонером цієї компанії (2,49%), через «Сбербанк росії» та ланцюжок офшорних компаній, є Мінфін рф.

Ще у жовтні 2022 року указом президента Володимира Зеленського було введено в дію рішення РНБО про запровадження проти нього п’ятирічних санкцій. Серед обмежень — блокування активів.

Ознайомтесь з іншими корисними матеріалами:

НКЦПФР оновила ліцензійні умови для товарних бірж

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів

НКЦПФР почала процес врегулювання з клієнтами Freedom Finance