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НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів

02.07.2024 15:40
Ольга Деркач
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 12 кейсів

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів

НКЦПФР оновила список сумнівних інвестпроєктів Фото: freepik.com

До списку потрапили:

  • Bitcoin Minetrix;
  • F2Hash;
  • BitFuFu;
  • TEC Crypto;
  • BDSwiss;
  • FXCC;
  • Binarymate;
  • DAXBASE;
  • CENTOBOT;
  • BinBot PRO;
  • Forex Prop Firm (FPF);
  • Connext.

Якщо ви володієте інформацією щодо потенційно сумнівних дій на фінансових ринках, Комісія просить повідомляти її на еmail: info@nssmc.gov.ua.

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«Нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється», — додали в НКЦПФР.

Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів». У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії.

Нагадаємо, що НКЦПФР повідомила, що відкликала ліцензії АТ «Українська біржа» у зв’язку з порушенням профільного законодавства.

Зазначається, що встановлено факт, що ліцензіат, власник істотної участі у ліцензіаті має серед власників істотної участі особу, до якої застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції».

Раніше ми також писали, що Нацкомісія керуючись новим законодавством, повністю скасовує свої нормативні акти про сертифікацію фахівців. Тепер працівникам всіх професійних учасників ринків капіталу не потрібен сертифікат як для отримання ліцензії, так і для провадження професійної діяльності, не лише під час дії військового стану, а й після його закінчення.

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За матеріалами: НКЦПФР.

Рубрики: ІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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