3 перспективні сировинні товари для інвестицій у 2025 році

Без сумніву, золото є першою думкою для більшості, коли хтось згадує про інвестиції сировинні товари. Але, які є ще сировинні товари, які варто розглянути в 2025 році?

Мало того, що жовтий метал є найбільшим активом у світі з оціночною ринковою капіталізацією у $20,18 трлн, він нещодавно перетнув психологічно важливий поріг у $3 000 — хоча на ринку спостерігається певна волатильність, і товар ще не знайшов вирішального закріплення вище цієї цінової позначки.

Розберемося, у які товари, крім золота, варто інвестувати і чому.

Срібло

Окрім того, що срібло є другим найбільш впізнаваним товаром у світі — і, як очікується, буде добре продаватися на ринку 2025 року — срібло є важливим промисловим металом, який живить такі швидкозростаючі сектори, як сонячна енергетика та електромобілі (EV).

Інвестори в цей метал можуть очікувати значного зростання його вартості, оскільки пропозиція була недостатньою протягом п’яти років поспіль. На відміну від золота, ціни на срібло відносно далекі від історичного максимуму (ATH).

Дійсно, хоча з початку року срібло подешевшало на 16,57% — для порівняння, S&P 500 знизився на 3,66%, а Біткоїн (BTC) на 10,67% — до $33,6, срібло значно поступається своїм максимумам 2012 року — $50.

Кава

Кава є одним з найпопулярніших напоїв у світі, і в 2024 році вона потрапила в заголовки новин завдяки своїй волатильності та постійному і значному зростанню цін протягом року.

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На жаль для споживачів, але на щастя для інвесторів, кава є ще одним активом, на який може вплинути дефіцит пропозиції.

Згідно з повідомленнями від початку березня, аномальні погодні умови призвели до того, що склади в країнах-виробниках, таких як Бразилія, залишилися порожніми в той час року, коли вони зазвичай переповнені.

Кольорові метали

Настільки ж важливі для промисловості, як і срібло, але не схильні до дефіциту і не мають високої ціни, кольорові метали є ще однією гідною сировинною інвестицією на 2025 рік. Серед них цинк, нікель і алюміній виділяються як найбільш логічні покупки цього року.

З цих трьох металів нікель є найбільш невизначеним, але все ще перспективним через надлишок пропозиції, тоді як експерти прогнозують зростання ціни на цинк щонайменше до $2 895 за тонну за умови, що шок від відновлення видобутку не буде надто сильним.

Зі свого боку, агентство Reuters назвало алюміній найперспективнішим базовим металом у 2025 році з прогнозованим зростанням на 6,3% до $2 895 за тонну.

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Джерело: Finbold.