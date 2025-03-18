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Dogecoin може спровокувати наступний обвал ринку — стратег Bloomberg

18.03.2025 17:00
Ольга Деркач
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Старший стратег Bloomberg Майк МакГлоун попередив, що мемкоїн Dogecoin (DOGE) може зіграти несподівану роль у дестабілізації фінансових ринків

Dogecoin може спровокувати наступний обвал ринку — стратег Bloomberg

Dogecoin може спровокувати наступний обвал ринку — стратег Bloomberg Фото: playground.com, freepik.com

На думку МакГлоуна, ця потенційна дестабілізація може нагадувати минулі спади, такі як Велика депресія 1929 року та бульбашка доткомів 1999 року.

Його аналіз ґрунтувався на траєкторії ринкової капіталізації Dogecoin поряд з Біткоїном (BTC) і золотом, натякаючи на вразливість цих активів. Експерт провів паралель між минулим зростанням Dogecoin і спекулятивними бульбашками, які передували великим ринковим спадам.

МакГлоун стверджує, що навіть якщо ринкова капіталізація Dogecoin втратить три нулі, що фактично знизить її на 99,9%, вона залишиться «безглуздо дорогою», що, можливо, підкреслить її недостатню корисність.

«Безглуздість 1929, 1999 років? Dogecoin, монета-жарт, може відрізати три нулі від ринкової капіталізації і все одно залишатися безглуздо дорогою. Що це може означати для Біткоїна та золота?», — сказав він.

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Варто зазначити, що Dogecoin еволюціонував протягом багатьох років, ставши ключовим гравцем у криптовалютному просторі. Спільнота рухалася до збільшення його корисності, і актив отримав різні варіанти використання.

Зокрема, внесок впливових осіб, таких як генеральний директор Tesla Ілон Маск, відіграв центральну роль у зростанні DOGE.

Загалом, МакГлоун занепокоєний потенціалом впливу Dogecoin на Біткоїн і золото, які розглядаються як безпечні гавані або сховища цінності.

Попередження МакГлоуна відображає більш широке занепокоєння щодо вразливості крипторинку до обвалів, особливо з огляду на мінливе регуляторне середовище та невизначеність макроекономічних умов.

Більше того, посилання стратега на біржовий крах 1929 року та бульбашку доткомів вказує на вплив неконтрольованих спекуляцій, що призводять до обвалів. Це піднімає питання про те, чи може оцінка Dogecoin стати переломним моментом для нової фінансової кризи.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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