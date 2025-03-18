Бичачий цикл Біткоїна закінчився — CEO CryptoQuant

Генеральний директор CryptoQuant заявив, що бичачий цикл Біткоїна вже закінчився

«Бичачий цикл Біткоїна закінчився, очікується 6-12 місяців ведмежого або бокового руху цін», — заявив засновник і генеральний директор CryptoQuant Кі Янг Джу.

Наразі всі сигнали є ведмежими, каже Джу.

«Коли свіжа ліквідність вичерпується, нові кити продають Біткоїн за нижчими цінами», — сказав Джу.

Це сталося всього через кілька днів після того, як стало відомо, що ставки фінансування біткоїна, які відображають вартість утримання довгих або коротких позицій у криптовалютних ф’ючерсах, коливаються близько 0%, що свідчить про зростаючу нерішучість трейдерів.

Заява Джу різко контрастує з його постом від 4 березня, в якому він заявив, що бичачий цикл Біткоїна залишиться повільним, але «все ще неушкодженим», вказуючи на нейтральні показники ключових індикаторів.

«Фундаментальні показники залишаються сильними, і в мережі з’являється все більше майнінгових установок», — написав він тоді.

Інші аналітики не настільки ведмежі. Провідний аналітик Swyftx Павло Хундал сказав, що «немає причин для паніки».

Хундал пояснив, що хоча інвестори «налякані» тарифами президента США Дональда Трампа, «всі цифри показують, що світова економіка рухається в правильному напрямку».

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«Гроші перемістяться в ризиковані активи, коли ринок буде готовий взяти на себе ризик», — заявив він.

Деякі аналітики вважають, що з огляду на те, що світова грошова маса М2 щойно досягла нових максимумів, Біткоїн може бути налаштований на висхідний тренд.

«Я кажу, що глобальна грошова маса щойно зробила ще один новий ATH. Ми ось-ось побачимо, як Біткоїн знову зростатиме», – заявив криптоаналітик Сет.

Аналогічно, генеральний директор CoinRoutes Дейв Вайсбергер сказав, що якщо історична тенденція збережеться, Біткоїн може досягти історичних максимумів вже до кінця квітня.

«Очікуйте, що біткоїн досягне нового ATH протягом місяця, якщо його BETA-кореляція з грошовою масою збережеться», — заявив Вайсбергер.

Однак, виходячи з історичних даних, поточна ціна Біткоїна на 67% нижча за нижню межу, яка повинна бути, за словами колишнього генерального директора Phunware Алана Кнітовскі.

«На цьому етапі циклу нижня межа історичного діапазону повинна бути близько $250 000», — сказав Кнітовскі.

Генеральний директор Swan Bitcoin Корі Кліппстен нещодавно сказав, що «існує більш ніж 50% ймовірність того, що ми побачимо історичні максимуми до кінця червня цього року».

Поточний історичний максимум Біткоїна в $109 114 був досягнутий 20 січня, всього за кілька годин до інавгурації Трампа на посаду президента США.

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Джерело: CoinTelegraph.