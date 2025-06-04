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НКЦПФР завершує погодження механізму повернення активів клієнтам Freedom Finance

04.06.2025 17:30
Ольга Деркач
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) знаходиться на фінальній стадії погодження алгоритму повернення активів клієнтам Фрідом Фінанс

НКЦПФР завершує погодження механізму повернення активів клієнтам Freedom Finance

НКЦПФР завершує погодження механізму повернення активів клієнтам Freedom Finance Фото: freepik.com, flaticon.com

Про це НКЦПФР написала у своєму Telegram.

4 червня НКЦПФР схвалила проєкт Рішення, що відкриває завершальний етап погодження механізму повернення коштів інвесторам. Документ винесено на 10-денне громадське обговорення.

Йдеться про затвердження узгодженого переліку дій для всіх учасників процесу — депозитарних установ, клієнтів та інших стейкхолдерів. Це має стати ключовим кроком для запуску прозорого й ефективного алгоритму повернення активів, який мінімізує ризики для інвесторів. Документ вже враховує частину пропозицій, озвучених під час попереднього обговорення на профільному комітеті та наданих зацікавленими сторонами.

НКЦПФР закликає клієнтів Фрідом Фінанс та інших учасників ринку активно долучитися до обговорення. Усі пропозиції та письмові зауваження обіцяють ретельно розглянути.

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«Комісія залишається відкритою до діалогу та продовжує системну роботу над вирішенням цього питання», — пишуть в НКЦПФР.

Нагадаємо, що 2022 року РНБО наклало санкції на ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», як на юридичну особу, що надає фінансові послуги. Таких прецедентів на фінансовому ринку в Україні ще не було. В результаті склалася ситуація, коли кошти та цінні папери клієнтів були заблоковані на рахунках української юридичної особи, а механізму їх повернення законодавством не передбачалось.

У вересні 2023 року, НКЦПФР підготувала законопроєкт, який вносить зміни до трьох Законів України – про санкції, про депозитарну систему та про ринки капіталу. Законопроєкт покликаний вирішити складну ситуацію, що стосується клієнтів ТОВ у співпраці з НБУ, Нацдепозитарієм, Розрахунковим центром та МРГ при КМУ. А у червні 2024 НКЦПФР почала процес врегулювання з клієнтами Freedom Finance.

Крім того, голова НКЦПФР Руслан Магомедов сказав, що перші виплати клієнтам брокерської компанії «Фрідом Фінанс Україна», можуть розпочатися вже влітку цього року.

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Рубрики: БезпекаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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