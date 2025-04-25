НКЦПФР схвалила порядок перевірки клієнтів «Фрідом фінанс»

Сьогодні, 25 квітня, під час робочого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила доопрацьований проєкт рішення «Про затвердження Порядку формування переліку активів, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкцію у виді «блокування активів»»

Цей проєкт передбачає порядок перевірки та погодження списку клієнтів, які не підпадають під санкції.

«Це важливий етап, що відкриває шлях до відновлення доступу до коштів та початку розрахунків», — акцентував Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Попередньо під час засідання профільного Комітету, документ пройшов публічне обговорення і був доопрацьований з урахуванням усіх зауважень. Також НКЦПФР розглянула та врахувала усі пропозиції щодо вдосконалення переліку критеріїв, за якими буде відбуватись перевірка усіх клієнтів.

Найближчим часом Комісія передасть документ на погодження СБУ, після чого він буде перенаправлений на державну реєстрацію.

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«Комісія вживає всіх необхідних заходів для того, щоб процес розв’язання ситуації проходив у заплановані строки. Ми розуміємо важливість цього питання для тисяч громадян, тож підтримуємо постійний діалог із клієнтами та прагнемо до максимальної прозорості. Сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться перейти до практичного етапу повернення доступу до коштів», — наголосив Ярослав Шляхов, Член Комісії, відповідальний за цей напрям.

Нагадаємо, що У вересні 2023 року, НКЦПФР підготувала законопроєкт, який вносить зміни до трьох Законів України – про санкції, про депозитарну систему та про ринки капіталу. Законопроєкт покликаний вирішити складну ситуацію, що стосується клієнтів ТОВ у співпраці з НБУ, Нацдепозитарієм, Розрахунковим центром та МРГ при КМУ. А у червні 2024 НКЦПФР почала процес врегулювання з клієнтами Freedom Finance.

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Джерело: НКЦПФР.