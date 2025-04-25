close-btn
PaySpaceMagazine

НКЦПФР схвалила порядок перевірки клієнтів «Фрідом фінанс»

25.04.2025 17:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Сьогодні, 25 квітня, під час робочого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) схвалила доопрацьований проєкт рішення «Про затвердження Порядку формування переліку активів, включно з грошовими коштами, які належать клієнтам професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкцію у виді «блокування активів»»

НКЦПФР схвалила порядок перевірки клієнтів «Фрідом фінанс»

НКЦПФР схвалила порядок перевірки клієнтів «Фрідом фінанс» Фото: freepik.com, flaticon.com

Цей проєкт передбачає порядок перевірки та погодження списку клієнтів, які не підпадають під санкції.

«Це важливий етап, що відкриває шлях до відновлення доступу до коштів та початку розрахунків», — акцентував Голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Попередньо під час засідання профільного Комітету, документ пройшов публічне обговорення і був доопрацьований з урахуванням усіх зауважень. Також НКЦПФР розглянула та врахувала усі пропозиції щодо вдосконалення переліку критеріїв, за якими буде відбуватись перевірка усіх клієнтів.

Найближчим часом Комісія передасть документ на погодження СБУ, після чого він буде перенаправлений на державну реєстрацію.

Цікаве по темі: Виплати клієнтам «Фрідом Фінанс» розпочнуться влітку — голова НКЦПФР

«Комісія вживає всіх необхідних заходів для того, щоб процес розв’язання ситуації проходив у заплановані строки. Ми розуміємо важливість цього питання для тисяч громадян, тож підтримуємо постійний діалог із клієнтами та прагнемо до максимальної прозорості. Сподіваємося, що найближчим часом нам вдасться перейти до практичного етапу повернення доступу до коштів», — наголосив Ярослав Шляхов, Член Комісії, відповідальний за цей напрям.

Нагадаємо, що У вересні 2023 року, НКЦПФР підготувала законопроєкт, який вносить зміни до трьох Законів України – про санкції, про депозитарну систему та про ринки капіталу. Законопроєкт покликаний вирішити складну ситуацію, що стосується клієнтів ТОВ у співпраці з НБУ, Нацдепозитарієм, Розрахунковим центром та МРГ при КМУ. А у червні 2024 НКЦПФР почала процес врегулювання з клієнтами Freedom Finance.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Dogecoin може зрости майже до $1 — аналітик

monobank змінює структуру власності: що відомо

Скільки податків заплатили резиденти з моменту появи Дія.City

Джерело: НКЦПФР.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
В Україні створять новий Реєстр лудоманів на платформі Дія.Engine 25.04.2025

В Україні створять новий Реєстр лудоманів на платформі Дія.Engine
Комітет Ради підтримав законопроєкт про криптовалюту в Україні 24.04.2025

Комітет Ради підтримав законопроєкт про криптовалюту в Україні
Застосунок Резерв+ оновили: що змінилося 23.04.2025

Застосунок Резерв+ оновили: що змінилося
Скільки заробляють члени Кабінету Міністрів України — YouControl 22.04.2025

Скільки заробляють члени Кабінету Міністрів України — YouControl
Мінфін провів другий аукціон з обміну ОВДП 18.04.2025

Мінфін провів другий аукціон з обміну ОВДП
НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів 14.04.2025

НКЦПФР розширила список сумнівних інвестпроєктів
Вибір редакції
Всі
Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів
ТОП статей 15.04.2025

Крипторинок по-українськи: як НКЦПФР бачить майбутнє ринку віртуальних активів

 Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
ТОП статей 09.04.2025

Як політика Дональда Трампа обвалила глобальні ринки: наслідки та прогнози
Останні новини
Сьогодні  17:00

НКЦПФР схвалила порядок перевірки клієнтів «Фрідом фінанс»

 Сьогодні  16:30

В Україні створять новий Реєстр лудоманів на платформі Дія.Engine

 Сьогодні  14:35

Криптобіржа BYDFi запустила платформу для ончейн-торгівлі: що відомо про MoonX

 Сьогодні  13:30

Dogecoin може зрости майже до $1 — аналітик

 Сьогодні  12:00

monobank змінює структуру власності: що відомо

 Сьогодні  10:30

Скільки податків заплатили резиденти з моменту появи Дія.City

 24.04.2025  18:30

Сергій Тігіпко купив Ідея Банк за $36,5 млн

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber