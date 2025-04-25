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Dogecoin може зрости майже до $1 — аналітик

25.04.2025 13:30
Ольга Деркач
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Dogecoin (DOGE) вперше за більш ніж 3 місяці закрився вище ключового рівня підтримки

Dogecoin може зрости майже до $1 — аналітик

Dogecoin може зрости майже до $1 — аналітик Фото: unsplash.com

На момент написання DOGE торгувався на рівні $0,18, продемонструвавши зростання на 17,53% за тиждень.

Зокрема, 22 квітня мемкоїн закрився вище 50-денної ковзної середньої (MA) на 1-денному графіку, чого не траплялося з 18 січня. Незадовго до цього DOGE досяг 2-річного мінімуму і відскочив від нього.

Кожного разу, коли відбувалося таке відскочення і закриття вище MA, ціна Dogecoin входила в бичачий цикл як частина більш широкого циклу, як зазначив відомий експерт з графіків TradingShot у пості TradingView від 23 квітня.

Більш того, у всіх таких випадках індикатор відносної сили (RSI) цього активу показував бичачу дивергенцію, що сталося знову, що ще більше підтверджує тезу технічного аналітика.

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Нарешті, експерт з графіків встановив цільову ціну в $0,9, що еквівалентно 1,5 розширенню Фібоначчі. Однак читачам слід зауважити, що це вважається консервативною цільовою ціною, оскільки попередні зростання ціни Dogecoin досягали рівнів 1,786 і 3 Фібоначчі.

З огляду на це, існує кілька факторів, які можуть зірвати зростання. Оскільки DOGE є мемкоїном, він значно вразливіший до ринкової динаміки, ніж звичайні криптовалюти.

Крім того, нещодавно великі інвестори продали понад 570 млн DOGE за один тиждень, після того як придбали 80 млн за один день, що може свідчити про те, що настрої не є достатньо оптимістичними, щоб слідувати багатообіцяючому технічному сигналу, на який вказав TradingShot.

Раніше ми писали про мемкоїни, на які варто звернути увагу на тлі зростання ринку. Крипторинок почав стрімке відновлення, і хоча ціни на всі криптовалюти піднялися, найбільше зростає ринок мемкоїнів.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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