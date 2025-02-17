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Dogecoin може досягти $5,80 — Алі Мартінес

17.02.2025 13:00
Ольга Деркач
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Dogecoin (DOGE) може готуватися до можливого рекордного максимуму вище $1, оскільки технічна формація активу натякає на майбутній ціновий прорив

Dogecoin може досягти $5,80 — Алі Мартінес

Dogecoin може досягти $5,80 — Алі Мартінес Фото: unsplash.com

Наразі Dogecoin торгується трохи нижче позначки $0,30, і якщо цей рівень буде пробито, то наступним важливим рівнем опору для токена стане позначка $0,58. Відповідно, подолання цих рівнів може спровокувати ралі до $1,80 або навіть $5,80, згідно з аналізом відомого криптовалютного аналітика Алі Мартінеса.

«Якщо Dogecoin слідує паралельному каналу, то прорив вище $0,58 може створити основу для руху до $1,80 або навіть $5,80», — сказав Мартінес.

За словами Мартінеса, Dogecoin слідує за паралельним каналом — технічною моделлю, що описує рух ціни між двома паралельними трендовими лініями. Якщо DOGE проб’є верхній опір на рівні $0,58, це може підтвердити продовження бичачого тренду, що потенційно призведе до значного зростання.

На думку експерта, ключова область Dogecoin в $0,33 являє собою короткостроковий опір, в той час як $0,58 є критичною точкою прориву. Якщо DOGE перевищить цей рівень, історична цінова динаміка вказує на те, що він може прискоритися до $1,80 і, зрештою, до $5,80, що відповідає попереднім рухам високої волатильності.

Дійсно, якщо Dogecoin зможе торгуватися на рівні $5,80, це підвищить ринкову капіталізацію токена до $860 млрд, що потенційно поставить актив на друге місце після Bitcoin (BTC), особливо якщо Ethereum (ETH) зафіксує мінімальне зростання.

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Доповнюючи бичачий ціновий прогноз щодо Dogecoin, торговий експерт Trader Tardigrade зазначив, що індикатори імпульсу активу, включаючи індекс відносної сили (RSI), вказують на можливий відскок.

За словами експерта, триденний RSI Dogecoin увійшов в зону відскоку, натякаючи на потенціал зростання. Аналіз показав свічку у формі булавки на локальному дні поряд з бичачою дивергенцією RSI — патерн, який передував сильним сплескам цін у лютому та липні 2024 року.

Примітно, що в обох попередніх випадках RSI відскочив від рівнів перепроданості, що збігалося з розворотом ціни DOGE вгору.

На даний момент технічний прогноз щодо Dogecoin змішаний. У короткостроковій перспективі DOGE демонструє ведмежі настрої, оскільки торгується нижче своєї 50-денної простої ковзної середньої (SMA). Однак в довгостроковій перспективі він залишається бичачим, торгуючись вище 200-денної SMA.

Тим часом, Індекс відносної сили Dogecoin на рівні 42,17 вказує на те, що він не перекуплений, залишаючи простір для росту.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
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