Заснований українцем стартап залучив $25 млн

Заснований українцем стартап у сфері юридичних технологій Wordsmith AI залучив $25 млн у рамках раунду серії А, який очолив фонд Index Ventures

Компанія, яка будує інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ) для розгортання парків юридичних агентів в організаціях, отримує вигоду від швидкої трансформації юридичного сектору, спричиненої генеративним штучним інтелектом.

Раунд, в якому також бере участь Scottish Enterprise, підняв оцінку Wordsmith вище $100 млн, що робить його одним з найбільш швидкозростаючих технологічних стартапів, які вийшли з шотландської екосистеми.

«Вперше інфраструктура штучного інтелекту може бути впроваджена в компанії, з парком агентів, яких можна навчити підтримувати будь-яку корпоративну функцію — скорочувати цикли укладання угод, відповідати на запити та обробляти складні робочі процеси, — сказав Росс МакНейрн, генеральний директор і співзасновник Wordsmith. — Наша платформа Legal Enablement Platform подібна до авіадиспетчерської служби для глобальних компаній та внутрішніх команд, яка допомагає їм швидше приймати правильні рішення».

Серед клієнтів компанії вже є такі фірми, як Trustpilot, Remote.com, Deliveroo, Multiverse та Docplanner. Щоб підтримати це зростання, Wordsmith планує відкрити нові офіси в Лондоні та Нью-Йорку пізніше цього року.

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«Ми допомагаємо юридичним компаніям впроваджувати юридичну аналітику в усі сфери бізнесу, — додав МакНейрн. — Пройшли ті часи, коли юридичний відділ розглядався як блокуючий фактор; зараз він є прискорювачем доходів».

Wordsmith запроваджує нову професійну роль в юридичних відділах: «юридичний інженер». На відміну від традиційних юридичних операцій, юридичні інженери зосереджуються саме на навчанні, розгортанні та підтримці флоту агентів штучного інтелекту.

Ця гібридна роль вимагає як юридичного розуміння, так і технічної кмітливості, що відображає більш широку еволюцію юридичної професії в епоху ШІ.

«Ми є свідками народження абсолютно нової ролі в юриспруденції: юридичного інженера, — сказав МакНейрн. — Це люди, які навчають, розгортають і керують флотами ШІ-агентів. Ми допомагаємо перекваліфікувати ціле покоління».

Компанію заснували 2023 року Росс Мак-Нерн (CEO), Роббі Фалькенталь (COO) та українець Володимир Гігіняк (СТО).

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Джерело: Tech.eu.