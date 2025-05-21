close-btn
PaySpaceMagazine

Стартап з українським корінням Stackbooster залучив $100 000 та відкрив seed раунд

21.05.2025 20:50
Микола Деркач
Читати росiйською

Стартап Stackbooster, заснований українськими та американськими підприємцями, залучив $100 000 на pre-seed раунді фінансування

Стартап з українським корінням Stackbooster залучив $100 000 та відкрив seed раунд

Стартап з українським корінням Stackbooster залучив $100 000 та відкрив seed раунд Фото: stackbooster.io, freepik.com

Про це повідомили AIN.

Отримані кошти допомогли команді досягти ключових етапів у розвитку продукту. Наразі компанія відкрила новий раунд — seed-інвестиції у розмірі $2 млн, які планують спрямувати на масштабування розробки, маркетингові активності та залучення клієнтів.

Серед основних цілей нового раунду:

  • вдосконалення ШІ-рішень компанії;
  • вихід на міжнародні ринки;
  • розширення команди — зокрема, планується найм ML-інженерів, розробників на Go та маркетологів.

Що відомо про Stackbooster

Проєкт створили підприємець Алекс Шарабудінов, у якого за плечима п’ять стартапів, та експерт з AWS-інфраструктури Володимир Лебедєв. Stackbooster фокусується на оптимізації хмарної інфраструктури й усуненні неефективного використання ресурсів.

Читайте також: Заснований українцями стартап залучив €850 000

За словами засновників, їхня ШІ-платформа допомагає компаніям скоротити витрати на хмарні сервіси до 80%. Система автоматизує як вертикальне масштабування застосунків, так і горизонтальний розподіл навантаження між вузлами в кластерах. У центрі рішень — власна ML-оркестрація, що працює в реальному часі та запобігає простою або перевитратам ресурсів.

«Ми створили Stackbooster, щоб вирішити проблеми, з якими ми зіткнулися безпосередньо під час керування корпоративними середовищами Kubernetes», — зазначив Алекс Шарабудінов, CEO & засновник Stackbooster.

У Stackbooster повідомили, що перші $80 000 ангельських інвестицій були прив’язані до проходження ключового етапу в розвитку продукту. Компанія вже співпрацює з Amazon Web Services і веде перемовини про стратегічні партнерства з провідними хмарними провайдерами, назви яких поки не розкриваються.

Нагадаємо, що у 2025 році Україна піднялася на 42 позицію у Global Startup Ecosystem Index, продемонструвавши зростання на понад 25%. За підсумками 2024 року українська стартап-екосистема залучила $13,9 млн інвестицій.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Український стартап залучив понад $270 000 інвестицій

Заснований українцем американський стартап залучив $200 000

Український стартап залучив $100 000 фінансування

Рубрики: СтартапиГрошіСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
На якому місці Україна у рейтингу Global Startup Ecosystem Index 2025 21.05.2025

На якому місці Україна у рейтингу Global Startup Ecosystem Index 2025
Заснований українцями стартап залучив €850 000 20.05.2025

Заснований українцями стартап залучив €850 000
Український ШІ-стартап залучив €25 000 19.05.2025

Український ШІ-стартап залучив €25 000
Український стартап залучив $1,2 млн інвестицій 14.05.2025

Український стартап залучив $1,2 млн інвестицій
Українські стартапи можуть отримати до €600 000 інвестицій на Latitude59 10.05.2025

Українські стартапи можуть отримати до €600 000 інвестицій на Latitude59
OpenAI купить відомий стартап Windsurf за $3 млрд 06.05.2025

OpenAI купить відомий стартап Windsurf за $3 млрд
Вибір редакції
Всі
ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів
ТОП статей 12.05.2025

ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів

 Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
ТОП статей 08.05.2025

Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
Останні новини
Сьогодні  20:50

Стартап з українським корінням Stackbooster залучив $100 000 та відкрив seed раунд

 Сьогодні  20:31

Біткоїн встановив новий історичний максимум — $109 728

 Сьогодні  20:00

У Дії зʼявився новий сервіс для бізнесу

 Сьогодні  19:35

Українців можуть зобов’язати сплачувати податки навіть з карткових переказів

 Сьогодні  19:10

3 криптовалюти, які мають реальну цінність та готуються до злету

 Сьогодні  18:20

JPMorgan дозволить клієнтам купувати біткоїни

 Сьогодні  17:30

На якому місці Україна у рейтингу Global Startup Ecosystem Index 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber