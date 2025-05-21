Стартап з українським корінням Stackbooster залучив $100 000 та відкрив seed раунд

Стартап Stackbooster, заснований українськими та американськими підприємцями, залучив $100 000 на pre-seed раунді фінансування

Про це повідомили AIN.

Отримані кошти допомогли команді досягти ключових етапів у розвитку продукту. Наразі компанія відкрила новий раунд — seed-інвестиції у розмірі $2 млн, які планують спрямувати на масштабування розробки, маркетингові активності та залучення клієнтів.

Серед основних цілей нового раунду:

вдосконалення ШІ-рішень компанії;

вихід на міжнародні ринки;

розширення команди — зокрема, планується найм ML-інженерів, розробників на Go та маркетологів.

Що відомо про Stackbooster

Проєкт створили підприємець Алекс Шарабудінов, у якого за плечима п’ять стартапів, та експерт з AWS-інфраструктури Володимир Лебедєв. Stackbooster фокусується на оптимізації хмарної інфраструктури й усуненні неефективного використання ресурсів.

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За словами засновників, їхня ШІ-платформа допомагає компаніям скоротити витрати на хмарні сервіси до 80%. Система автоматизує як вертикальне масштабування застосунків, так і горизонтальний розподіл навантаження між вузлами в кластерах. У центрі рішень — власна ML-оркестрація, що працює в реальному часі та запобігає простою або перевитратам ресурсів.

«Ми створили Stackbooster, щоб вирішити проблеми, з якими ми зіткнулися безпосередньо під час керування корпоративними середовищами Kubernetes», — зазначив Алекс Шарабудінов, CEO & засновник Stackbooster.

У Stackbooster повідомили, що перші $80 000 ангельських інвестицій були прив’язані до проходження ключового етапу в розвитку продукту. Компанія вже співпрацює з Amazon Web Services і веде перемовини про стратегічні партнерства з провідними хмарними провайдерами, назви яких поки не розкриваються.

Нагадаємо, що у 2025 році Україна піднялася на 42 позицію у Global Startup Ecosystem Index, продемонструвавши зростання на понад 25%. За підсумками 2024 року українська стартап-екосистема залучила $13,9 млн інвестицій.

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