Заснований українцями стартап залучив €850 000

Заснований українцями стартап Banani AI залучив €850 000 на pre-seed раунді

Про це повідомив співзасновник стартапу Владислав Соломаха у своєму LinkedIn.

Цей раунд фінансування очолили естонський технологічний інвестор Specialist VC та польська венчурна компанія Inovo VC.

Зілучені кошти планують витратити на переосмислення етапу дизайну продукту в нову епоху штучного інтелекту (ШІ).

«Щодня на нашій платформі створюються тисячі дизайнів, а ми тільки починаємо», — написав Соломаха.

Він також додав, що наразі команда розширюється, тому триває пошук нових співробітників.

Цікаве по темі: Український ШІ-стартап залучив €25 000

Banani AI — це інноваційний ШІ-сервіс, що дає змогу швидко створювати інтерфейси. Його розробили для того, щоб кожен — від фаундера стартапу до менеджера з продукту — міг створювати сучасні UI-рішення без глибоких знань дизайну та без значних витрат.

Замість складної графічної роботи — достатньо описати ідею словами. Banani AI обробляє текстовий запит і миттєво генерує повноцінний інтерактивний прототип інтерфейсу. Його легко редагувати звичними фразами, ділитися з командою або експортувати у зручному форматі.

Нагадаємо, що стартап Pleso Therapy — платформа психологічного здоров’я з використанням штучного інтелекту — залучив $1,2 млн інвестицій для подальшого зростання на ринку Європи. Ключовими інвесторами цього раунду стали Vchasno Group та TA Ventures.

Раніше ми писали, що українські стартапи можуть отримати $1 млн на Startup World Cup 2025. Український фінал відбудеться в межах DOU Day 2025 — однієї з найбільших ІТ-конференцій в країні. Переможець представить Україну в США та побореться за головний приз — мільйон доларів.

Крім того, литовсько-американський стартап Cast AI, співзасновником якого є українець Юрій Фрайман, залучив $108 млн інвестицій у раунді Series C. Cast AI пропонує інноваційну платформу автоматизації продуктивності застосунків у хмарному середовищі (Application Performance Automation, APA). Завдяки алгоритмам машинного навчання рішення компанії дозволяє в реальному часі аналізувати та оптимізувати кластери, знижуючи витрати на хмарну інфраструктуру, підвищуючи безпеку Kubernetes-додатків і загальну ефективність DevOps-процесів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Український стартап залучив понад $270 000 інвестицій

Заснований українцем американський стартап залучив $200 000

Український стартап залучив $100 000 фінансування