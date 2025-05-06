Українські стартапи можуть отримати $1 млн на Startup World Cup 2025

Українські стартапи можуть отримати $1 млн у рамках міжнародного конкурсу Startup World Cup 2025

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram.

«Українські стартапи можуть отримати шанс запітчити свою ідею в Кремнієвій долині та отримати $1 000 000 на розвиток. Долучайтеся до найбільшого у світі пітч-конкурсу Startup World Cup 2025», — пише Федоров.

Щоб стати учасником змагання, потрібно подати заявку за посиланням.

Український фінал відбудеться в межах DOU Day 2025 — однієї з найбільших ІТ-конференцій в країні. Переможець представить Україну в США та побореться за головний приз — мільйон доларів.

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Торік конкурс зібрав понад 100 команд. Тоді переміг стартап Spendbase, який представляв Україну. Цьогоріч на нового переможця чекає така ж унікальна нагода — виступити перед світовими інвесторами й заявити про себе на глобальному рівні.

Нагадаємо, що український стартап залучив понад $270 000 інвестицій. Кампанію закрили на два дні раніше запланованого терміну. Хоча офіційний дедлайн на StartEngine був встановлений на 1 травня, команда стартапу досягла поставленої мети раніше. До фінансування долучилися 183 інвестори — мінімальний внесок становив $500. Компанію оцінили в $20 млн.

Раніше ми писали, що Міністерство освіти і науки України спільно з Українським фондом стартапів (USF) оголосили про запуск нової хвилі акселераційної програми Science & Business Acceleration Program. Мета ініціативи — підтримати студентські та наукові команди, які працюють над інноваційними технологіями з високою наукоємністю, та допомогти їм перетворити свої ідеї на життєздатні бізнес-рішення.

Крім того, український стартап Pickpad, який заснував Ярослав Циганенко у Чикаго (США), отримав $200 000 інвестицій від сінгапурського венчурного фонду Antler.

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