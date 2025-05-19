Український ШІ-стартап залучив €25 000

У квітні цього року український стартап Greenvi AI — інноваційний ШІ-асистент для аналізу ринку відновлюваної енергетики — отримав грант у розмірі €25 000 у межах європейської програми Seeds of Bravery

Як розповів AIN CEO та засновник проєкту Станіслав Масевич, ці кошти спрямують на розвиток технологій та підготовку до масштабування.

Зокрема, отримане фінансування використають для запуску нових ШІ-агентів, інтеграції платформи з CRM-системами, а також підготовки до виходу на ринки Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Окрім цього, частину гранту спрямують на посилення технічної команди.

Наразі Greenvi AI розвивається у форматі стартапу з одним засновником — Станіславом Масевичем. До запуску Greenvi AI він уже мав досвід створення вебзастосунків, а також практичну роботу зі штучним інтелектом, зокрема у межах проєкту KoreaTelecom. Після залучення грантових коштів Масевич планує долучити до команди двох фахівців з AI, з якими вже мав досвід співпраці. Один із них, за його словами, потенційно може стати технічним директором компанії (CTO). Також ведеться пошук експертів у галузі Data Science.

На поточному етапі Greenvi AI перебуває у фазі раннього зростання та ще не проводив офіційного інвестиційного раунду з оцінкою компанії.

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Greenvi AI — це асистент на базі штучного інтелекту, що допомагає оптимізувати проєкти у сфері «зеленої» енергетики в Європі та США. Сервіс надає користувачам індивідуальні ринкові звіти, стратегії та аналітичну інформацію в режимі реального часу для ефективнішої реалізації проєктів.

«Наприклад, інжинірингова компанія зі США хоче знайти останні дані щодо проєктів сонячної енергетики в Європі, які на ранній стадії, щоб запропонувати свої послуги. За допомогою наших ШІ-агентів це можна зробити за кілька хвилин. Ми раді, що можемо автоматизувати те, що раніше займало багато часу та потребувало чималих коштів», — пояснив засновник проєкту.

За словами Масевича, розробка платформи тривала чотири місяці. Система збирає та аналізує дані з відкритих джерел, агрегаторів, офіційних звітів, тендерних порталів. У майбутньому планується інтеграція кастомних даних компаній і організацій, які погодяться на це.

Першу публічну версію Greenvi AI було запущено у квітні. За словами Станіслава, першою платною підписницею стала компанія з США. Ще 12 компаній із ЄС, України, Туреччини та Південної Кореї вже виявили зацікавленість у сервісі.

Наразі Greenvi AI доступний за запрошеннями у режимі обмеженого доступу. Команда планує запросити перших 20–30 користувачів для тестування платформи, зібрати зворотний зв’язок, провести демо-сесії та доопрацювати функціонал перед масштабним запуском.

На поточному етапі діє тариф раннього доступу — $45 на місяць. У майбутньому передбачено впровадження розширених пакетів із вартістю від $79 до $269 на місяць, а також корпоративних рішень та інтеграцій з CRM-системами й платформами для продажів.

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