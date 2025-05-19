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Український ШІ-стартап залучив €25 000

19.05.2025 11:25
Ольга Деркач
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У квітні цього року український стартап Greenvi AI — інноваційний ШІ-асистент для аналізу ринку відновлюваної енергетики — отримав грант у розмірі €25 000 у межах європейської програми Seeds of Bravery

Український ШІ-стартап залучив €25 000

Український ШІ-стартап залучив €25 000 Фото: chatgpt.com

Як розповів AIN CEO та засновник проєкту Станіслав Масевич, ці кошти спрямують на розвиток технологій та підготовку до масштабування.

Зокрема, отримане фінансування використають для запуску нових ШІ-агентів, інтеграції платформи з CRM-системами, а також підготовки до виходу на ринки Сполучених Штатів та Європейського Союзу. Окрім цього, частину гранту спрямують на посилення технічної команди.

Наразі Greenvi AI розвивається у форматі стартапу з одним засновником — Станіславом Масевичем. До запуску Greenvi AI він уже мав досвід створення вебзастосунків, а також практичну роботу зі штучним інтелектом, зокрема у межах проєкту KoreaTelecom. Після залучення грантових коштів Масевич планує долучити до команди двох фахівців з AI, з якими вже мав досвід співпраці. Один із них, за його словами, потенційно може стати технічним директором компанії (CTO). Також ведеться пошук експертів у галузі Data Science.

На поточному етапі Greenvi AI перебуває у фазі раннього зростання та ще не проводив офіційного інвестиційного раунду з оцінкою компанії.

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Greenvi AI — це асистент на базі штучного інтелекту, що допомагає оптимізувати проєкти у сфері «зеленої» енергетики в Європі та США. Сервіс надає користувачам індивідуальні ринкові звіти, стратегії та аналітичну інформацію в режимі реального часу для ефективнішої реалізації проєктів.

«Наприклад, інжинірингова компанія зі США хоче знайти останні дані щодо проєктів сонячної енергетики в Європі, які на ранній стадії, щоб запропонувати свої послуги. За допомогою наших ШІ-агентів це можна зробити за кілька хвилин. Ми раді, що можемо автоматизувати те, що раніше займало багато часу та потребувало чималих коштів», — пояснив засновник проєкту.

За словами Масевича, розробка платформи тривала чотири місяці. Система збирає та аналізує дані з відкритих джерел, агрегаторів, офіційних звітів, тендерних порталів. У майбутньому планується інтеграція кастомних даних компаній і організацій, які погодяться на це.

Першу публічну версію Greenvi AI було запущено у квітні. За словами Станіслава, першою платною підписницею стала компанія з США. Ще 12 компаній із ЄС, України, Туреччини та Південної Кореї вже виявили зацікавленість у сервісі.

Наразі Greenvi AI доступний за запрошеннями у режимі обмеженого доступу. Команда планує запросити перших 20–30 користувачів для тестування платформи, зібрати зворотний зв’язок, провести демо-сесії та доопрацювати функціонал перед масштабним запуском.

На поточному етапі діє тариф раннього доступу — $45 на місяць. У майбутньому передбачено впровадження розширених пакетів із вартістю від $79 до $269 на місяць, а також корпоративних рішень та інтеграцій з CRM-системами й платформами для продажів.

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Рубрики: СтартапиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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