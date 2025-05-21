На якому місці Україна у рейтингу Global Startup Ecosystem Index 2025

Україна підвищила свої позиції у Global Startup Ecosystem Index 2025 — демонструючи 26% зростання порівняно з минулим роком

Про це написав Український фонд стартапів (USF) у своєму Telegram.

Україна посіла 42-е місце і має найвищий темп зростання екосистеми серед країн, що посідають місця з 41-го по 50-е, – 26,22%. Це пояснює підняття в рейтингу, яке цього року склало чотири позиції.

«Окремо відзначено Київ — він увійшов до топ-5 серед міст Східної Європи, посівши 4 місце у регіоні», — наголошують в USF.

Наразі Україна продовжує формувати інфраструктуру для народження інновацій — із системою грантів, доступом до акселераційних програм та інструментами залучення інвестицій.

Ukrainian Startup Fund щороку надає StartupBlink дані про український ринок, щоб забезпечити представлення країни в міжнародному дослідженні.

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«Ми вдячні за партнерство і можливість бути частиною цього процесу», — додають в USF.

Нагадаємо, що стартап Pleso Therapy — платформа психологічного здоров’я з використанням штучного інтелекту — залучив $1,2 млн інвестицій для подальшого зростання на ринку Європи. Ключовими інвесторами цього раунду стали Vchasno Group та TA Ventures.

Раніше ми писали, що українські стартапи можуть отримати $1 млн на Startup World Cup 2025. Український фінал відбудеться в межах DOU Day 2025 — однієї з найбільших ІТ-конференцій в країні. Переможець представить Україну в США та побореться за головний приз — мільйон доларів.

Крім того, литовсько-американський стартап Cast AI, співзасновником якого є українець Юрій Фрайман, залучив $108 млн інвестицій у раунді Series C. Cast AI пропонує інноваційну платформу автоматизації продуктивності застосунків у хмарному середовищі (Application Performance Automation, APA). Завдяки алгоритмам машинного навчання рішення компанії дозволяє в реальному часі аналізувати та оптимізувати кластери, знижуючи витрати на хмарну інфраструктуру, підвищуючи безпеку Kubernetes-додатків і загальну ефективність DevOps-процесів.

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