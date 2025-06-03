В Україні побільшало колекторів — НБУ

Національний банк України ухвалив рішення про включення ТОВ «Служба Стягнення Активів» до реєстру колекторських компаній

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 2 червня 2025 року.

Національний банк нагадує, що лише компанії, внесені до вищезазначеного реєстру, мають право надавати послуги з урегулювання заборгованості за споживчими кредитами на користь інших осіб.

Нагадаємо, що понад 2,17 млн договорів на загальну суму майже 13 млрд грн уклали українці з мікрофінансовими організаціями (МФО) за I квартал 2025 року — за даними Національного банку України. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. Загальна сума таких договорів становила 12,72 млрд грн.

Загалом українці заборгували МФО 24,28 млрд грн станом на 1 квітня 2025 року. Це вдвічі більше, ніж було на початку повномасштабної війни — у квітні 2022 року. Лише за перший квартал 2025 року борг збільшився на 4,3 млрд грн або 22%.

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Раніше ми також писали, що частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України станом на 1 травня 2025 року зменшилася до 28,3%. Це на 2 відсоткових пункти менше, ніж на початку року.

Основним чинником такого зниження став приріст кредитного портфеля банків. Водночас продовжує зменшуватися і сам обсяг проблемної заборгованості: за перші чотири місяці 2025 року він скоротився на 8,1 мільярда гривень, тоді як загальний обсяг валових кредитів зріс на 62,5 мільярда гривень.

Позитивна динаміка спостерігається в усіх групах банків і в обох основних сегментах кредитування — роздрібному та корпоративному. У роздрібному сегменті частка NPL знизилася до 14,2%, а в корпоративному — до 36,6%.

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