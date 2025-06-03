У Амстердамі стартувала конференція Money20/20 Europe 2025 — фоторепортаж

Сьогодні, 3 червня 2025 року, в Амстердамі, Нідерланди, стартувала провідна подія у сфері фінтеху та платіжних технологій — Money20/20 Europe 2025. Це глобальна платформа для індустрії, яка об’єднує топменеджерів, новаторів і лідерів думок з усього світу

Подія триватиме до 5 червня і зараз тут під одним дахом зібралися впливові лідери, ключові гравці та професіонали фінтех-сфери. Очікується, що за ці три дні подію відвідають понад 4000 відвідувачів із 1900 компаній.

«Це один із провідних майданчиків для обговорення питань банківської справи, платежів, фінтеху та фінансових послуг. Саме тут народжуються нові стратегії зростання та бізнес-партнерства — Money20/20 Europe вважається провідним світовим майданчиком для фінтех-сектору», — зазначають організатори зустрічі.

Це динамічна платформа для вивчення нових трендів, проривних технологій і трансформаційних ідей, що формують майбутнє фінансових послуг. Захід пропонує неперевершені можливості для нетворкінгу, інсайтні виступи та демонстрацію передових рішень, які рухають галузь уперед.

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Що цікавого на Money20/20 Europe 2025:

понад 2300 експонентів представлять свої продукти, послуги та інноваційні розробки;

виступи 350 провідних спікерів фінтех-індустрії, які діляться останніми дослідженнями, глибокими аналітичними матеріалами, ринковими тенденціями, технологіями та іншими новинками галузі;

живе спілкування з експертами, новаторами, топменеджерами та потенційними партнерами;

насичена програма паралельних заходів, дискусій та презентацій, що дозволяє глибше зануритися у майбутнє фінансових технологій.

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