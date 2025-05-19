close-btn
PaySpaceMagazine

Brave CFO Gathering 2025 вже 6 червня — тут народжується фінансова стратегія нової доби

19.05.2025 21:00
Ольга Деркач
Читати росiйською

Світ фінансів більше не повернеться до «доцифрової» епохи. CFO працюють з GenAI, будують власні low-code рішення, і формують фінстратегії на основі даних у режимі реального часу

Brave CFO Gathering 2025 вже 6 червня — тут народжується фінансова стратегія нової доби

6 червня у Києві зустрінемося на Brave CFO Gathering — першій події з циклу 23rd Ukrainian CFO Forum — форуму з понад 20-річною історією. В умовах воєнного часу, невизначеності та економічного тиску фінансова функція стає не лише інструментом контролю, а ядром трансформацій. Саме це і об’єднує найвпливовіших фіндиректорів країни.

У фокусі — AI, ERP, трансформації, внутрішній аудит, ефективність, автоматизація, продуктивність і синергія фінансів та ІТ.

Для кого:
Це must-have подія для CEOs, MDs, CFOs, COOs, IT-директорів, FDs, контролерів, казначеїв, керівників фінансових відділів, директорів FP&A та ризик-менеджерів — всіх, хто приймає рішення про майбутнє бізнесу.

Ключові теми конференції:
✔️ GenAI у фінансах: реальні кейси ChatGPT, автоматизація процесів, стратегія впровадження
✔️ ERP-проєкти у воєнний час: помилки, інсайти, досвід від CFO
✔️ Стійкість: фінансова, командна та стратегічна – як її зберегти
✔️ Взаємодія CFO та CIO: нові точки зростання в технологічних проєктах
✔️ Мікроавтоматизація, RPA та внутрішній аудит як драйвери змін
✔️ Нові ролі фінансового директора: від контролера до продакт-лідера

Також читайте: OpenAI випустила ШІ-агента для програмування

У програмі понад 20 спікерів із топових компаній, серед яких:
▪️ ERP-панель з LPP Ukraine, Biosphere, Obolon, Continental Farmers Group — модерує Ірина Левківська (Rozetka-EVO)
▪️ Віта Форсюк (НКЦПФР) + Олена Потопальська (AC Crowe) — про податкову трансформацію, цифрові активи й прозорість
▪️ Тетяна Тимченко (Нова Пошта) — про стійке зростання, управління капіталом і технологіями
▪️ Тетяна Стеценко (Вентс) + Андрій Олексюк (Business Evolution) — фінансово-IT тандем у трансформації бізнес-процесів
▪️ Віктор Піддубний (Danone Ukraine) — інновації та стійкість у новій реальності
▪️ Олена Басова (Orbico) + Innoware — кейс ERP впровадження: міжнародні стандарти + українська специфіка
▪️ Світлана Проценко (GSN Games) + Matt Falkai (Scopely) — як GenAI змінює роль CFO вже сьогодні
▪️ Святослав Огреба (Asters) — про AI Fraud: загрози для фінансової функції
▪️ Андрій Тонконог (SMART business) — інтегровані підходи до прогнозування попиту

📍 6 червня 2025, Київ + онлайн
 🎟 Зустріньтеся з лідерами фінансів: https://cfo.ua/2025
 💥 Знижка 15% для спільноти PaySpace Magazine з промокодом: BravePaySpace. Промокод діє до 26.05
🔗 Детальна програма, формати участі та квитки

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Сатоші, як найменша одиниця Біткоїна, може зникнути — Джек Дорсі

Кійосакі назвав актив, який він активно купує

Як сплатити податки та ЄСВ: покрокова інструкція

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодії
google news
Новини по темі
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита 16.05.2025

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
Українські стартапи можуть отримати до €600 000 інвестицій на Latitude59 10.05.2025

Українські стартапи можуть отримати до €600 000 інвестицій на Latitude59
«Вчасно.Кращі»: премія для тих, хто не боїться цифрових змін 07.05.2025

«Вчасно.Кращі»: премія для тих, хто не боїться цифрових змін
У Києві стартувала конференція Payments & Security EMA Conference 2025: фоторепортаж 23.04.2025

У Києві стартувала конференція Payments & Security EMA Conference 2025: фоторепортаж
Стартував відбір стартапів для участі у конференції The Next Web Conference в Амстердамі 16.04.2025

Стартував відбір стартапів для участі у конференції The Next Web Conference в Амстердамі
16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі 15.04.2025

16 технологічних стартапів представлять Україну на VivaTech 2025 у Парижі
Вибір редакції
Всі
ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів
ТОП статей 12.05.2025

ERP + Банк = Бізнес без бар’єрів: як Райф автоматизує фінансові процеси для корпоративних клієнтів

 Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
ТОП статей 08.05.2025

Де нерухомість приносить дохід: найкращі країни для інвестування у 2025 та поради експерта
Останні новини
19.05.2025  21:00

Brave CFO Gathering 2025 вже 6 червня — тут народжується фінансова стратегія нової доби

 19.05.2025  20:30

Де українці зберігають гроші: рейтинг банків

 19.05.2025  18:50

Біткоїн обігнав Google і став 6-м за величиною активом у світі

 19.05.2025  18:00

БЕБ оголосило про підозру колишній працівниці Айбокс банку

 19.05.2025  17:10

OpenAI випустила ШІ-агента для програмування

 19.05.2025  16:20

Сатоші, як найменша одиниця Біткоїна, може зникнути — Джек Дорсі

 19.05.2025  15:30

Кійосакі назвав актив, який він активно купує

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber