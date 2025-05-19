Brave CFO Gathering 2025 вже 6 червня — тут народжується фінансова стратегія нової доби

Світ фінансів більше не повернеться до «доцифрової» епохи. CFO працюють з GenAI, будують власні low-code рішення, і формують фінстратегії на основі даних у режимі реального часу

6 червня у Києві зустрінемося на Brave CFO Gathering — першій події з циклу 23rd Ukrainian CFO Forum — форуму з понад 20-річною історією. В умовах воєнного часу, невизначеності та економічного тиску фінансова функція стає не лише інструментом контролю, а ядром трансформацій. Саме це і об’єднує найвпливовіших фіндиректорів країни.

У фокусі — AI, ERP, трансформації, внутрішній аудит, ефективність, автоматизація, продуктивність і синергія фінансів та ІТ.

Для кого:

Це must-have подія для CEOs, MDs, CFOs, COOs, IT-директорів, FDs, контролерів, казначеїв, керівників фінансових відділів, директорів FP&A та ризик-менеджерів — всіх, хто приймає рішення про майбутнє бізнесу.

Ключові теми конференції:

✔️ GenAI у фінансах: реальні кейси ChatGPT, автоматизація процесів, стратегія впровадження

✔️ ERP-проєкти у воєнний час: помилки, інсайти, досвід від CFO

✔️ Стійкість: фінансова, командна та стратегічна – як її зберегти

✔️ Взаємодія CFO та CIO: нові точки зростання в технологічних проєктах

✔️ Мікроавтоматизація, RPA та внутрішній аудит як драйвери змін

✔️ Нові ролі фінансового директора: від контролера до продакт-лідера

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У програмі понад 20 спікерів із топових компаній, серед яких:

▪️ ERP-панель з LPP Ukraine, Biosphere, Obolon, Continental Farmers Group — модерує Ірина Левківська (Rozetka-EVO)

▪️ Віта Форсюк (НКЦПФР) + Олена Потопальська (AC Crowe) — про податкову трансформацію, цифрові активи й прозорість

▪️ Тетяна Тимченко (Нова Пошта) — про стійке зростання, управління капіталом і технологіями

▪️ Тетяна Стеценко (Вентс) + Андрій Олексюк (Business Evolution) — фінансово-IT тандем у трансформації бізнес-процесів

▪️ Віктор Піддубний (Danone Ukraine) — інновації та стійкість у новій реальності

▪️ Олена Басова (Orbico) + Innoware — кейс ERP впровадження: міжнародні стандарти + українська специфіка

▪️ Світлана Проценко (GSN Games) + Matt Falkai (Scopely) — як GenAI змінює роль CFO вже сьогодні

▪️ Святослав Огреба (Asters) — про AI Fraud: загрози для фінансової функції

▪️ Андрій Тонконог (SMART business) — інтегровані підходи до прогнозування попиту

📍 6 червня 2025, Київ + онлайн

🎟 Зустріньтеся з лідерами фінансів: https://cfo.ua/2025

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