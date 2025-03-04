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Українські компанії запрошують взяти участь у стартап-арені Automatica 2025

04.03.2025 18:00
Ольга Деркач
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Automatica 2025 – одна з найбільших виставок у галузі автоматизації в Європі, яку відвідують 29 000+ гостей та 600+ експонентів

Українські компанії запрошують взяти участь у стартап-арені Automatica 2025

Українські компанії запрошують взяти участь у стартап-арені Automatica 2025 Фото: t.me/usfofficial

Як зазначається у повідомленні Українського фонду стартапів, до участі у виставці запрошуються підприємці з інноваційними ідеями, пов’язаними з робототехнікою та автоматизацією для виробництв, IIoT, AR, AI, Big Data, блокчейном і програмним забезпеченням для рішень в автоматизації, фотонній індустрії, а також українські технологічні стартапи та жінки-очільниці стартапів.

Критерії для участі:

  • компанії, яким менше 7 років (з дати їх першого комерційного продажу), або менше 10 років, якщо комерціалізація ще не відбулася;
  • незалежні малі або середні стартапи, якими володіють і керують засновники з часткою не менше 51%;
  • новачки з інноваційними продуктами, послугами та бізнес-моделями;
  • компанії, які прагнуть розширити свої продукти та/або послуги.

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Бажаєте взяти участь?

Залишайте свою заявку й отримайте можливість виграти один зі 100 безкоштовних квитків на відвідування заходу із багатотисячною аудиторією.

  • Коли: 24-27 червня 2025.
  • Де: Мюнхен, Німеччина.
  • Дедлайн подачі заявки: 9 травня 2025.

Раніше ми також писали, що Український фонд стартапів оголосив про запуск освітньої ініціативи «100 мільйонів учнів», його мета — безоплатне навчання підприємництва та інновацій для мільйонів людей з усього світу.

Проєкт заснувала Школа глобального управління Thunderbird у партнерстві з Arizona State University за підтримки American University Kyiv. Навчання проходить в онлайн-форматі, тому здобувати знання ви можете будь-де й будь-коли.

Курси перекладені 40 мовами, серед яких українська. Навчання охоплює 19 тем, основний фокус на:

  • штучний інтелект;
  • стратегічне планування;
  • підзвітність, прозорість та інтелектуальну власність;
  • формування команди для розвитку бізнесу.

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Рубрики: СтартапиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодіїБізнес
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