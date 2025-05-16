MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита

Ми живемо у часи, коли стратегія народжується не лише в брифі, а в реальності, де переплелися війна, культура, емоція, зміни. Креативні рішення, інноваційні проєкти та соціальні ініціативи стали новою базою. Бо сучасний маркетинг — не про гучність, а про значення. Як не загубитися на маркетинговому полі? Як українським маркетологам та комунікаційникам витягувати ті самі інсайти із контексту, що влучають у ціль?

Як соняхи тягнуться до сонця, так і топові маркетологи, креативники та комунікаційники України — до ідей, що прояснюють хаос і ведуть уперед. 4 червня на MRKTNG MRTHN 2025 від онлайн-медіа MMR та бізнес/медіа бюро Ekonomika+ вони поділяться променями інсайтів, які допоможуть вам втілити правильні маркетингові стратегії. Цьогорічна тема події — «Під сонцем інсайтів» – натхненна баладою Івана Драча, де навіть сонце сходить не випадково, а щоб запалити думку.

Реєстрація вже відкрита на mrktng.mmr.ua — лови своє місце під сонцем, поки воно в зеніті.

Запрошуємо креативників, комунікаційників та маркетологів, а також представників світу мистецтва, військового маркетингу та інших, щоб поговорити про:

Креатив у дії. Як втримати увагу у світі, де її ніхто не має? Тут зберуться кейси вау-маркетингу, нестандартних кампаній і колаборацій, які влучають просто в серце.

Як перетворити маркерні нотатки у сенси. Про соціальний маркетинг, що виходить за межі продажу і стає частиною змін у суспільстві.

Бренди-пластиліни. Як виживати й трансформуватися під час кризи? Про стратегії стійкості, перезапуск брендів і адаптацію в реальному часі.

Інші сцени, інші голоси. На перетині культури, маркетингу та досвіду війни. Хто створює нові наративи і як вони впливають на бренди?

Ті самі інсайти. Дані, аналітика, інтуїція — як ухвалювати рішення, коли стабільність стала рідкістю?

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Що чекає на марафоні?

4 панельні дискусії

30+ спікерів — ті, хто формує змісти ринку

500+ учасників офлайн спільноти та 8000+ онлайн глядачів

4 панельні дискусії — глибокі, чесні, гострі

1 день — максимум інсайтів.

На нас очікують інсайти від:

Сергія Грабчака , маркетинг-директора Ощадбанку,

Романа Гурбанова , креативного директора і співзасновника агенції Taktika,

Маріанни Коніної , Founder & CEO Reputation City,

Ірини Метньової , засновниці Vandog Agency,

Ксенії Сікорської , маркетинг-директорки ПУМБ

та неймовірного складу інших експертів.

У межах марафону — нагородження найсильніших маркетингових кейсів року X-RAY.

Слідкуйте за оновленнями програми на сайті і сторінці MMR у Facebook та Telegram. Розширюємо кордони ідей і межі рішучості разом!

Сонце вже сходить. Побачимось під його світлом. Під сонцем інсайтів MRKTNG MRTHN 2025

Генеральний партнер: Ощадбанк

Генеральний інформаційний партнер: 1+1 media

Реєстрація за посиланням: mrktng.mmr.ua — хапайте свій квиток першими.

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