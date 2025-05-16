3 альткоїни, на які варто звернути увагу в травні

До середини травня Біткоїн (BTC) відновив рівень $100 000, а за ним послідували численні інші криптовалюти, які досягли давно втрачених висот. Багато інвесторів з оптимізмом дивляться на початок довгоочікуваного «альтсезону»

Однак не всі активи зростають на бичачому ринку, і не всі з них досягають однакового успіху.

Тому визначаємо три альткоїни, за якими варто стежити в другій половині цього місяця.

Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) провів більшу частину циклу 2024 і початку 2025 року поза увагою, але останні події знову виводять його на перший план альтсезону.

Найбільш очевидною причиною відродження є динаміка ціни токена. Після того, як з початку березня ETH застряг нижче $2000, 8 травня він злетів з $1810 і 14 травня досяг позначки вище $2675.

Хоча протягом останньої доби торгівля була низхідною і криптовалюта трішки опустилася, більшість експертів вважають, що це не ознака вичерпання бичачого імпульсу, а лише незначна корекція.

Наприклад, популярний аналітик Алі Мартінес 15 травня опублікував X пост з поясненням, що Ethereum близький до закриття вище своєї 200-денної простої ковзної середньої (SMA), що вказує на майбутнє значне зростання.

Sui (SUI)

Sui (SUI) з початку травня віддзеркалює загальні тенденції криптовалютного ринку.

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Наразі SUI увійшов в зону корекції, але загальна заблокована вартість (TVL), повільно зростає і, на відміну від ціни криптовалюти, не увійшла в корекцію, що позиціонує її як мережу рівня 1, що впевнено зростає.

XRP (XRP)

Протягом багатьох років майже не було дискусій про альткоїни, в яких би не згадувався XRP, і рідко це було так доречно, як у травні 2025 року. XRP зазнав впливу численних позитивних подій, пов’язаних із самим токеном і компанією.

Дійсно, одним з головних факторів вибухового зростання криптовалюти стала остання угода на суму $50 млн між Комісією з цінних паперів і бірж (SEC), яка нарешті покладе край судовій справі.

Оптимізм, що виникає з новин, найбільш очевидний на графіку цін XRP. Після двох невдалих спроб пробити опір біля $2,29, токен різко зріс в останні тижні і 14 травня перетнув позначку $2,60.

Хоча інвестори залишаються оптимістичними, а більшість цифрових активів охопила корекція 15 травня, варто зазначити, що спад може бути небезпечнішим для XRP, ніж для інших.

Рівень $2,50 визнано важливою підтримкою для токена, і його падіння до ціни на момент написання $2,40 може призвести до тестування XRP нижчих рівнів опору без швидкого розвороту в бік зростання.

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Джерело: Finbold.