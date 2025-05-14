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SEC запровадить нові правила для крипторинку

14.05.2025 18:20
Ольга Деркач
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Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) чітко висловила підтримку трансформації фінансових ринків, заявивши, що перенесення акцій та облігацій на блокчейн може відкрити нові способи їх купівлі, продажу та володіння ними

SEC запровадить нові правила для крипторинку

SEC запровадить нові правила для крипторинку Фото: unsplash.com

З такою заявою нещодавно виступив новопризначений голова Комісії з цінних паперів та бірж США Пол Аткінс під час круглого столу у Вашингтоні, присвяченого токенізації. Він провів просту аналогію з тим, як музика перейшла від вінілових платівок до цифрових файлів. Аткінс попередив, що дотримання застарілих правил може змусити інновації залишати країну, і пообіцяв працювати з іншими комісарами над створенням нових орієнтирів.

Регулювання крипторинку по-новому

За словами голови Комісії, лише чотири криптопроєкти (емітенти криптовалют) скористалися повною реєстрацією в SEC або «Регламентом A» (Regulation A) з моменту появи перших токенів. Така низька кількість, вважає він, свідчить про те, що чинні форми на кшталт довгого Form S-1 — це «квадратний кілок у круглий отвір». Він запропонував створити чіткі шляхи — зокрема нові винятки або механізми «безпечної гавані», — які дадуть змогу токен-емісіям відповідати основним вимогам щодо розкриття інформації без зайвих та нерелевантних норм.

Перегляд правил зберігання активів

Як повідомляється, SEC вже скасувала Бюлетень бухгалтерського обліку №121, який створював труднощі для компаній, що хотіли зберігати цифрові активи. Аткінс назвав це лише першим кроком. Він закликав переглянути норми, хто може вважатися «кваліфікованим зберігачем», зазначивши, що деякі фонди та консультанти вже використовують інструменти самостійного зберігання, які можуть забезпечити надійний захист.

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Станом на сьогодні існують лише двоє «спеціалізованих брокер-дилерів», і Аткінс натякнув, що обмежувальні правила для них можуть бути замінені на більш раціональні.

Торгові платформи отримують нову увагу

Аткінс заявив, що настав час дозволити брокерам створювати супердодатки, у яких клієнти зможуть торгувати акціями, криптоактивами та іншими продуктами у єдиному середовищі. Він наголосив, що чинне законодавство не забороняє брокерам розміщувати разом і акції, і токени (які не є цінними паперами). Щоб це стало можливим, він доручив персоналу оновити правила для альтернативних торгових систем і розглянути, чи можуть національні біржі у майбутньому лістити (розміщувати) токени.

Створення робочої групи

Пол Аткінс також повідомив про створення нової робочої групи з криптовалют, яку очолюють двоє комісарів SEC. За його словами, вона покликана подолати ізольованість підрозділів агентства, об’єднавши політичні, юридичні та технічні команди. Така координація, підкреслив він, допоможе швидше надсилати чіткі сигнали інвесторам та бізнесу. Ініціатива з’явилася у відповідь на заклик президента США Дональда Трампа зробити Штати «криптовалютною столицею планети».

Регулятор акцентував увагу на трьох ключових напрямках — випуск, зберігання та торгівля — і наголосив, що кожен потребує власного набору правил. Він вважає, що нові стандарти захистять інвесторів, чітко визначивши, що вважати цінним папером, як мають зберігатися токени і де ними можна торгувати. Також Аткінс пообіцяв, що робота SEC зосереджуватиметься на боротьбі з шахрайством та маніпуляціями, а не на використанні примусових заходів для формування політики.

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Рубрики: ЗаконодавствоКриптовалютиСвітНовиниСША
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