Криптокомпанія, пов’язана з сімʼєю Трампа, вийде на біржу

Криптокомпанія, пов’язана з родиною президента США Дональда Трампа, вийде на біржу в рамках угоди про злиття з Gryphon Digital Mining

American Bitcoin Corp., більша частина акцій якої належить Hut 8 Corp. і частково підтримується Еріком Трампом і Дональдом Трампом-молодшим, буде придбана Gryphon в рамках угоди про злиття з обміном акціями.

Після цієї новини акції Gryphon підскочили на 460% до $2,93, а Hut 8 — на 17% до $16,31.

Запущена в березні, American Bitcoin зосереджена виключно на видобутку біткоїнів і стратегічному розвитку резервів біткоїнів. Компанія раніше була відома як American Data Centers Inc., організація, утворена групою інвесторів, включаючи синів Трампа. Вона також планує тримати велику кількість біткоїнів на своєму балансі, наслідуючи стратегію співзасновника Strategy (раніше MicroStrategy) Майкла Сейлора.

Нова об’єднана компанія буде працювати під брендом American Bitcoin і, як очікується, буде торгуватися на біржі Nasdaq під тикером ABTC. Очікується, що угода буде укладена вже в третьому кварталі цього року. Додаткові фінансові деталі не розголошуються.

Спільний проєкт з Hut 8 ще більше розширює зв’язки Трампа з криптоіндустрією. Сім’я запустила децентралізовану фінансову платформу World Liberty Financial, стейблкоїни, нефунгібельні токени та офіційні мемкоїни Трампа та Меланії Трамп.

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Занепокоєння щодо потенційних конфліктів інтересів між родиною Трампа та сектором наростають, оскільки на початку цього місяця сенатори-демократи заблокували законодавство про стейблкоїни, підтримане індустрією цифрових активів, на тлі бурхливої реакції на великий і зростаючий портфель криптовалютних підприємств Трампа.

Майнінг біткоїнів перетворився на багатомільярдну індустрію на тлі буму криптовалют в останні роки, коли американські майнери, домінують на ринку після того, як Пекін ввів повну заборону на таку діяльність. Американські майнери зіткнулися з політичним тиском, головним чином з боку демократів, через високе енергоспоживання в процесі майнінгу, а також негативний вплив на навколишнє середовище.

Очікується, що існуючі акціонери American Bitcoin володітимуть приблизно 98% об’єднаної компанії. Її очолить рада директорів та керівна команда American Bitcoin, включаючи Еріка Трампа, який є головним стратегічним директором компанії.

«Ця транзакція є наступним кроком у розширенні American Bitcoin як спеціально створеного інструменту для накопичення біткоїнів у великих обсягах за низькою вартістю, — сказав Ашер Геноот, генеральний директор Hut 8. — Виводячи American Bitcoin на біржу, ми сподіваємося отримати прямий доступ до спеціального капіталу для зростання, незалежного від балансу Hut 8, одночасно зберігаючи для наших акціонерів довгострокову експозицію до зростання Біткоїна».

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Джерело: Bloomberg.